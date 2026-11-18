Rocco Carbone presentó Bronca, un libro que propone pensar cómo organizar el malestar social y construir una alternativa política frente al gobierno libertario. En una conversación con Osvaldo Quiroga para Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, el filósofo explicó que su nuevo trabajo busca ir más allá de la descripción de la realidad argentina: intenta aportar ideas para la acción y la transformación política.

El volumen forma parte de un recorrido que incluye otros dos libros: Ultra, publicado el año anterior, y Lanzallamas, aparecido previamente. Según explicó Carbone, esos trabajos estuvieron centrados en comprender, interpretar y escribir sobre lo que sucede en la Argentina, mientras que Bronca incorpora una nueva dimensión: la búsqueda de una salida política. “Este es un librito que módicamente trata de pensar la alternativa emancipatoria”, definió.

De describir el malestar a pensar una alternativa política

Carbone distinguió dos formas de aproximarse a la realidad: una que la observa, la describe y produce un diagnóstico, y otra que intenta poner una idea al servicio de la acción política. Para el autor, Bronca se ubica en este segundo terreno y busca pensar una alternativa con una orientación emancipatoria.

En ese sentido, planteó que el gobierno libertario también produjo una modificación en la política nacional. Sin embargo, caracterizó la alternativa que ese espacio construyó como una propuesta con un “matiz reaccionario” y un “matiz conservador”. Frente a ese escenario, su libro intenta abordar el malestar social y preguntarse cómo puede organizarse políticamente.

La elección del título responde, precisamente, a esa preocupación. “La bronca, como vos decías, efectivamente tiene que ver con el malestar y el reconocimiento de ese malestar”, explicó durante la entrevista.

“El fascismo es una herramienta del capitalismo”

Otro de los ejes de la conversación fue la utilización del concepto de fascismo para analizar el presente. Consultado sobre si la Argentina atraviesa una experiencia de fascismo tradicional, Carbone sostuvo que primero es necesario precisar el significado de una palabra que, reconoció, resulta dolorosa de pronunciar y escribir.

El filósofo señaló que el término suele asociarse con las experiencias europeas del siglo XX, como el nazismo alemán y el fascismo italiano. Sin embargo, recordó que también existieron expresiones fascistas en otras regiones y mencionó el caso argentino durante la década de 1930, cuando, según indicó, hubo un partido de esa orientación y se produjo el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930.

Pero su definición fue más allá de esa referencia histórica: “Cuando hablamos de fascismo hablamos de una herramienta del capitalismo, un instrumento del capitalismo”, afirmó. Y agregó que, al utilizar esa categoría, es necesario comprenderla como una expresión de “la unidad política y económica de la clase de la gran propiedad, del gran capital”.

Las contradicciones del “fascismo psicotizante”

Carbone también retomó la idea de “tecnofascismo”, una denominación que permite, según explicó, diferenciar las formas políticas actuales del fascismo del siglo XX y acercar el análisis al siglo XXI. En ese marco ubicó el concepto de “fascismo psicotizante”, que describió como un rasgo distintivo de un poder político atravesado por dimensiones discursivas y políticas que entran en conflicto entre sí.

“El fascismo al campo nacional y popular, al campo de la emancipación, le dice siempre dos cosas al mismo tiempo que entre sí se niegan, entre sí chocan”, sostuvo. Para ilustrar esa lógica, recuperó una imagen atribuida a Benito Mussolini: la “ducha escocesa”, en la que se alternan chorros de agua caliente y fría.

Como ejemplo de esas afirmaciones contrapuestas, mencionó dos caracterizaciones sobre el papa: “El papa es la reencarnación del maligno en la Tierra” y, al mismo tiempo, “el papa es el argentino más importante de la historia”. Para Carbone, esa convivencia de discursos contradictorios forma parte de la dinámica política que busca analizar en su reflexión sobre el presente.