El río no es solamente el escenario de Todos los huesos de un río: es un personaje más, con una historia propia y una presencia que atraviesa la vida de quienes habitan sus orillas. Así lo explicó Román Solsona, autor de su primera novela publicada, durante una entrevista con Osvaldo Quiroga para Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil.

“Tiene esa capacidad de ser como territorio un personaje más, tiene capacidad de atravesar a cada uno de los personajes en el universo de la novela, porque cada uno y cada una tienen una relación distinta con el río”, contó. En ese paisaje, incluso los conflictos cotidianos parecen conectarse con una memoria más antigua: Solsona mencionó un combate ocurrido allí hace más de un siglo y la creencia de que un enfrentamiento entre dos pescadores puede ser “un duelo atrasado de la batalla”.

“Una novela que busca en la oralidad y decide en la escritura”

Uno de los rasgos centrales del libro es su lenguaje, construido a partir de las voces y las formas de hablar de quienes viven cerca del río. Solsona coincidió con la observación de Quiroga sobre el carácter oral de la narración y recuperó una definición de Selva Almada, autora del texto de contratapa: “Una novela que busca en la oralidad y decide en la escritura”.

El escritor explicó que esa búsqueda está relacionada con una práctica que mantiene desde chico: escuchar. “Soy muy escuchón desde chico”, dijo, y describió cómo presta atención a las conversaciones cuando visita el campo, un boliche de la orilla de San Pedro o la isla. Le interesan las voces, los chistes, las conversaciones familiares y entre amigos, pero también “el color de la voz, de lo que dicen”.

Ese material, sin embargo, no llega directamente a la página. “Después, claro, hay que trabajarlo para hacerlo ficción y novela”, aclaró. La escritura aparece así como un proceso de elaboración de aquello que primero recoge de la vida cotidiana: el habla de la gente y el paisaje que la rodea.

San Pedro, el río y una vida alrededor de los libros

La relación de Solsona con ese territorio no se limita a la ficción. Vive en San Pedro, una ciudad a la que describió como un lugar con río, y contó que procura incorporarlo a su rutina: “Cierro la librería al mediodía, bajo a caminar a la vera del río”.

También es dueño de Abelardo Libros, una librería cuyo nombre homenajea a Abelardo Castillo, escritor nacido en San Pedro. Durante la entrevista, Quiroga le preguntó cómo atravesaba el negocio el actual escenario económico. Solsona respondió que el funcionamiento cambió de manera notable por la pérdida de poder adquisitivo: “Hoy la gente necesita y le es urgente resolver las cuestiones domésticas primero, alimentación, salud, necesidades básicas”.

Según explicó, el dinero que antes podía destinarse a comprar un libro o asistir a actividades culturales ahora se utiliza para cubrir gastos esenciales. Aunque aseguró que la librería sigue en pie gracias a la comunidad que la visita y la reconoce como un espacio representativo de la cultura local, detalló el impacto de la situación: “La venta se redujo un 30% y los costos aumentaron un 40% en el último año”.

Una primera novela con identidad propia

Aunque escribe desde chico, Solsona contó que hasta ahora nunca había publicado un libro. Todos los huesos de un río llegó después de decidir que era el momento de dar ese paso, junto con Tramar Editora, proyecto con el que concretó la publicación.

La identidad visual también está ligada al territorio. La tapa fue realizada por Jorge Coqui López, artista de San Pedro que trabaja con barro del río. Solsona explicó que eligió esa obra porque le parecía que debía formar parte de la novela por su carga simbólica: “Me parecía que la obra tenía que ser la tapa de la novela”. El trabajo aparece también reproducido en su totalidad en la solapa trasera del libro.