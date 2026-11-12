RDEsc: Selva Palomino lleva a escena la vida de Clarice Lispector y su historia de superación

Selva Palomino eligió llevar a escena la vida de Clarice Lispector por una razón que va más allá de su reconocida trayectoria literaria: su capacidad de seguir adelante frente a situaciones límite. “Es una mujer de una valentía asombrosa”, afirmó al explicar qué la llevó a interesarse por la escritora brasileña.

En una entrevista con Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, Palomino destacó tanto la potencia de su escritura como los episodios personales que marcaron su historia. El espectáculo recorre diferentes etapas de su vida y pone el foco en una experiencia que, según señaló, permite pensar en la fortaleza de las mujeres frente a las adversidades.

Una escritora que siguió escribiendo después de una tragedia

Al describir a Lispector, Palomino recordó el accidente que sufrió después de quedarse dormida tras tomar pastillas y fumar. Un cigarrillo provocó un incendio en su cama y en su casa, y la escritora debió atravesar distintos procedimientos médicos, entre ellos trasplantes e injertos, además de perder el uso de su mano derecha, que era la hábil.

Sin embargo, ese episodio no terminó con su actividad. “A pesar de lo cual ella continúa la vida”, remarcó Palomino, que encontró en esa capacidad de sobreponerse uno de los motivos centrales para construir el espectáculo. “Esto es muy importante porque para todas las mujeres de cualquier momento de la vida el poder continuar a pesar de las contingencias”, agregó.

La entrevistada también subrayó que aquella no fue la única dificultad que atravesó Lispector. Para ella, su historia personal permite acercarse a una dimensión de la autora que dialoga con la experiencia de muchas personas.

Susana Shazam interpreta los distintos momentos de su vida

La puesta teatral propone recorrer diferentes etapas de la trayectoria de Lispector. La actriz Susana Shazam se pone en la piel de la escritora e interpreta su mundo y las circunstancias que atravesó a lo largo de su vida.

“Se logra un aquí-ahora absolutamente consistente”, describió Palomino al hablar del trabajo de la actriz. La intención es que el público pueda acercarse a los momentos más intensos de la historia de Lispector a través de una interpretación que reconstruye su experiencia.

De Ucrania a Brasil: el origen de Clarice

Palomino también recordó el recorrido de la escritora desde su infancia. Lispector llegó desde la entonces lejana Ucrania junto a su familia cuando era muy chica y, al instalarse en Brasil, atravesó un cambio de identidad: al llegar a Recife, su nombre pasó de Jaya a Clarice.

La entrevistada vinculó ese dato biográfico con la historia que el espectáculo busca poner en escena. Más allá de las circunstancias personales, destacó la dimensión de su producción literaria y su capacidad para explorar aspectos de la experiencia humana que otros escritores no habían abordado.

“Ha ahondado en situaciones que el resto de los escritores no traspasaron en ese momento, ni al día de hoy”, sostuvo. Así, la obra propone recuperar tanto a la escritora de títulos como Cerca del corazón salvaje y La pasión según G.H. como a la mujer que, frente a las contingencias de su vida, encontró la manera de continuar.