En su columna en Ronda de Investigación (RDI), por +Perfil, el periodista Leandro Bravo analizó el impacto de la desregulación de la Corte Suprema sobre la medicina prepaga y las obras sociales. El fallo dejó sin efecto artículos del DNU 70/2023 que habían eliminado controles estatales sobre el sector, mientras crecen las dudas sobre la pérdida de cobertura y la presión sobre el sistema público de salud.

Según los datos del informe de Instituto Argentina Grande (IAG) que presentó Bravo, 1.266.863 personas se quedaron sin obra social, prepaga o mutual durante el gobierno de Javier Milei, entre diciembre de 2023 y noviembre de 2026. “Para resumirlo en un número un poco más duro, la salud pública arropaba en ese contexto donde Milei asume a más de nueve millones de personas y hoy recibe más de 10.600.000 personas”, explicó el periodista.

El aumento de las prepagas y la pérdida de cobertura médica

El incremento de las cuotas también fue determinante para la pérdida de cobertura. “Estamos hablando que en 3 años los valores aumentaron más del 500%”, señaló Bravo. Y detalló: “Estamos hablando de una cuota que se pagaba en diciembre del 2023 a 40.000 pesos, hoy supera los 200.000, haciendo un promedio”.

El periodista advirtió, además, sobre la relación entre esos valores y los ingresos: “El valor final y real termina siendo excesivo, sobre todo en un país donde el salario mínimo es de 400.000 pesos”.

El impacto en jóvenes y menores de edad

El informe también muestra que la pérdida de cobertura afecta especialmente a los sectores más jóvenes. “48% de los jóvenes hoy no tienen ningún sistema de salud. Es altísimo”, indicó Bravo. Y graficó: “Sí, estamos hablando de 50 de cada 100 chicos aproximadamente”.

El periodista vinculó esta situación con la informalidad laboral y los cambios en las modalidades de contratación. “Muchos chicos pasaron, jóvenes, del empleo privado registrado a ser monotributistas por una decisión de la misma empresa”, explicó.

También señaló que “hay 266.000 personas que pasaron del empleo privado registrado a salirse del sistema”. La situación alcanza igualmente a los menores: “También el 46% de los menores de 14 años también dependen de la salud pública”.

La salud pública recibe cada vez más pacientes

Bravo advirtió que la pérdida de cobertura privada aumenta la presión sobre los hospitales públicos, en un contexto en el que también se reducen los recursos destinados al sistema sanitario. “Y eso es lo que hace que recaiga todo en el sistema público”, sostuvo.

El informe registra diferencias regionales: la dependencia de la salud pública es mayor en el noreste argentino. “La dependencia de la salud pública es mayor aún en el noroeste argentino, con el 45% de la población”, explicó, al mencionar a Chaco, Misiones, Corrientes y Formosa.

También destacó que la pérdida de cobertura afecta de manera similar a mujeres y varones: “En el último año fueron 609 mil mujeres las que quedaron afuera del sistema de salud contra 658 mil varones”.

“Es decir, afecta de una manera casi igual, no distingue géneros esto que deja afuera a las personas del sistema de salud a partir de lo que es la vigencia de este DNU 70”, agregó.

El fallo de la Corte y la pregunta por los aumentos

La decisión judicial abre otro interrogante: qué ocurrirá con los aumentos aplicados durante los últimos años y si el fallo podrá sentar jurisprudencia para otros afiliados. Bravo recordó que, cuando se firmó el DNU, la inflación mensual llegó al 25%. “Es un aumento casi de la cuarta parte del valor que tenía”, señaló.

Además, cuestionó que las empresas hayan aplicado incrementos por encima de la evolución general de los precios: “Y cuando la inflación, por más que siga en alza, no es ni cerca 500% en estos 3 años. Eso es lo llamativo, que se toman ese criterio de decir, yo aumento más que la inflación”.