En una nueva edición de Ronda de Investigación (RDI), por +Perfil, el periodista Leandro Bravo puso el foco en la demora del Congreso para tratar el proyecto de prevención de la ludopatía, una iniciativa que cuenta con media sanción desde hace dos años y que podría perder estado parlamentario.

Al analizar la actividad parlamentaria, también se refirió a la caída de la sesión en Diputados y a los cambios introducidos en el proyecto de reforma electoral. “La realidad es que el proyecto tenía 75 artículos y salió con 20. Fue desmenuzada, como suele pasar con un gobierno que cada vez que manda un proyecto prácticamente manda una ley ómnibus”, explicó Bravo. Sobre las negociaciones legislativas, agregó: “Hay muchos que se alertan en el recinto y eso hace que después las sesiones duren 13, 14, 15 horas de debate porque están negociando muchas veces temas que nunca fueron consultados”.

Ludopatía: el proyecto contra las apuestas online puede perder estado parlamentario

Bravo recordó que la iniciativa para prevenir la ludopatía incluye medidas de concientización y restricciones a las apuestas en las camisetas de fútbol. Sin embargo, advirtió que el proyecto lleva dos años sin conseguir avances decisivos en el Senado. “Está por perder estado parlamentario en una semana. Y ese proyecto de ley tiene media sanción desde hace dos años”, señaló.

Para el periodista, detrás de la demora también hay intereses económicos de peso: “Hay un lobby muy fuerte de los grandes dueños. Y mueve mucha plata”.

Además, describió cómo cambió el acceso al juego con la expansión de los teléfonos celulares: “Y ahora directamente es lo que te acompaña durante la madrugada, durante las altas horas”.

Apuestas online y menores: el celular como puerta de entrada al juego

Uno de los aspectos más preocupantes es la participación de adolescentes en las plataformas de apuestas. Bravo advirtió que la tecnología facilita el acceso a una actividad que antes requería trasladarse hasta un bingo o un casino. “Hoy con esto de la tecnología tenés el juego a mano y el problema también es que ahora hay jugadores menores. Hay personas con adicción al juego desde los 14 años”, alertó.

También describió la dificultad de reconocer el problema: “Cuando entraste en un estado de ludopatía, cuando se te fue de las manos, cuesta entenderlo, es algo muy abstracto, hasta que lo ves, hasta que le toca a alguien cercano y ahí te das cuenta que es una adicción propiamente dicho, aunque no sea una sustancia”.