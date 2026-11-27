La ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online estableció nuevas restricciones para el funcionamiento de las plataformas de juego digital en Argentina. La iniciativa, aprobada por unanimidad cuando estaba cerca de perder estado parlamentario, prohíbe la publicidad de las casas de apuestas en medios de comunicación, redes sociales, clubes y torneos de fútbol, además de incorporar controles para impedir el acceso de menores de edad.

En Ronda de Investigación (RDI), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Leandro Bravo analizó los alcances de la normativa y el crecimiento de las apuestas deportivas. También describió el funcionamiento del juego digital ilegal, que mueve alrededor de $17.000 millones mensuales, y destacó el trabajo legislativo de Mónica Frade y Maximiliano Ferraro para impulsar la iniciativa.

Los controles de identidad y las restricciones a la publicidad de apuestas

La ley establece mecanismos de control de identidad para impedir que los menores de edad accedan a las plataformas de apuestas. Según explicó Bravo, el sistema contempla el registro mediante documento y reconocimiento biométrico: “Es decir, establece un sistema de datos biométricos en los cuales vos tengas que registrarte con tu documento y tu cara”.

El periodista vinculó la expansión de las apuestas deportivas con la exposición publicitaria durante los últimos mundiales de fútbol. “Hay un punto de quiebre en donde nace o se gesta este drama, que es el mundial de Qatar”, señaló. También agregó que el fenómeno tuvo mayor visibilidad durante la última Copa del Mundo disputada en Estados Unidos.

El juego ilegal mueve $17.000 millones por mes

Uno de los aspectos centrales de la discusión fue el crecimiento de las plataformas ilegales y la dificultad para controlar las apuestas que se realizan por fuera de los sitios autorizados.

Bravo mencionó estimaciones que ubican el movimiento económico del juego ilegal online en unos 17.000 millones de pesos mensuales. “En este caso nos encontramos con diseñadores que aportaban el dato de que el juego ilegal online mueve alrededor de 17.000 millones de pesos por mes”, explicó.

En ese circuito, describió el funcionamiento de promotores que operan a través de redes sociales y facilitan la carga de dinero en cuentas de apuestas. Sobre el proyecto que finalmente se convirtió en ley, recordó: “Es decir, nosotros en la previa teníamos cierta desconfianza en lo que sería ese proyecto, que se conoció ya con la sesión en marcha, y qué influencia podía tener en cuanto a la ley que terminó saliendo de prevención de la ludopatía”.

La ley complementaria y el rol de Mónica Frade

Bravo destacó que la sanción fue resultado de un proceso legislativo que estuvo cerca de quedar trunco. En ese sentido, reivindicó el trabajo de Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, para sostener el proyecto durante los últimos dos años.

“Pero también hay que decir que la impulsora de este tema fue Mónica Frade, que junto a Maximiliano Ferraro de la coalición cívica, fueron quienes mantuvieron en vilo este tema de perder el Estado parlamentario”, afirmó.