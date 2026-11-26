En su columna en Ronda de Investigación, por +Perfil, el periodista Leandro Bravo analizó la circulación de mensajes contra la comunidad musulmana en las redes sociales y su utilización en la disputa política argentina. Según planteó, distintos sectores vinculados al oficialismo impulsaron una narrativa antimusulmana que tuvo varios momentos de mayor difusión durante 2026.

“Hoy vamos a hablar sobre alimentar un sesgo, y es esta construcción narrativa en redes sociales contra la comunidad musulmana, este antimusulmanismo que está eyectando un sector del Gobierno, puntualmente las Fuerzas del Cielo, sector que responde al asesor Santiago Caputo”, explicó Bravo. El periodista vinculó esa circulación de mensajes con episodios de la coyuntura política y con declaraciones del presidente Javier Milei.

El discurso de Milei sobre la supuesta “invasión musulmana”

Bravo identificó un primer aumento de las menciones durante julio de 2026, en coincidencia con el Mundial de fútbol y el enfrentamiento entre Argentina y Egipto. Según describió, ese contexto fue aprovechado por cuentas vinculadas al oficialismo para instalar mensajes contra el Islam.

El periodista también relacionó esos episodios con la interna política del Gobierno: “Hay una especie de aprovechamiento para atacar a los aliados, en este caso, y después además inyectar estos discursos de odio que el presidente Javier Milei nos ha expresado durante su gestión, incluso cuando era panelista, cuando fue diputado”.

Otro de los momentos señalados por Bravo fue el discurso que Javier Milei pronunció en la Fundación Faro, donde se refirió a la inmigración en Europa con expresiones como “invasión” y “destrucción de la cultura de Occidente”.

Para el periodista, esas declaraciones tuvieron repercusión en las redes y dieron lugar a un nuevo pico de publicaciones. “Lo llamativo es que a partir de estas declaraciones que ha tenido Milei, generó uno de, creo que fue el tercer pico de menciones que hubo”, sostuvo.

En ese contexto, describió cómo comenzaron a circular expresiones y símbolos asociados al Islam con una connotación negativa: “Argentina nunca será musulmana, la palabra Europa, región, el logo que representa al Islam en lo que se conoce en la comunicación digital”.

Bravo cuestionó además los argumentos utilizados para presentar a la comunidad musulmana como una amenaza: “Entonces hay una especie de intención de decirlo y de propagarlo en este caso a través de lo que es el aparato que tiene el Gobierno que usa, que viene usando en estos años desde que asumió la presidencia de la Nación”.

La comunidad musulmana en Argentina y la construcción del prejuicio

Frente a ese discurso, Bravo recordó que la comunidad musulmana en el país representa una proporción reducida de la población. “La comunidad musulmana acá en la Argentina se estima que va desde 200.000 personas hasta un millón, es decir, estamos hablando de menos del 1% de la población que tenemos nosotros”, afirmó.

Y agregó: “Entonces es un Milei que recae nuevamente en falacias, en datos sin sostén, sin argumentos, y también nos encontramos con una clara intención de atacar al Islam en este caso”.

El periodista también advirtió sobre la asociación entre religión y terrorismo como mecanismo para alimentar prejuicios: “El objetivo también de alimentar este sesgo es de asimilar lo que es una religión con lo que es el término, vamos a abrir comillas, terrorismo”.