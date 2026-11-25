En su columna en Ronda de Investigación, por la pantalla de +Perfil, el periodista Leandro Bravo analizó cómo las empresas de apuestas deportivas se consolidaron como protagonistas de la publicidad en el fútbol argentino. El informe repasó los montos que invierten estas compañías en los clubes de Primera División y puso el foco en la expansión de sus patrocinios.

Bravo presentó los datos y dimensionó el alcance de estos acuerdos: “Estamos hablando de lo que es un 33% de la totalidad de los equipos de la primera división”. Además, advirtió que las cifras destinadas a publicidad representan una proporción mínima frente a las ganancias que obtienen las plataformas.

Cuánto pagan las casas de apuestas por aparecer en las camisetas del fútbol argentino

Según los datos expuestos, Betsson paga 7,5 millones de dólares anuales para aparecer en la camiseta de Boca. La misma empresa también patrocina a Racing Club de Avellaneda por 2 millones de dólares al año. Por su parte, Sport Bets figura en la camiseta de Independiente por 1.200.000 dólares, mientras que Casino Buenos Aires Online paga 800.000 dólares por el sponsoreo de San Lorenzo.

Bravo advirtió que los montos destinados a publicidad son pequeños en comparación con los ingresos de estas plataformas: “Lo que deben recaudar. Lo que deben recaudar sí es que justamente lo que invierten en publicidad son estas cifras, porque las publicidades, si bien son extensas, son números grandilocuentes, estamos hablando de que son mínimas proporciones en comparación a las ganancias reales de estas empresas”.

AFA y los acuerdos con plataformas de apuestas y criptomonedas

El informe también puso el foco en los sponsors de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre los que aparecen Betano, BetPanda y CoinPoker. Esta última está vinculada con la tecnología blockchain y las apuestas de póker mediante dólares virtuales, mientras que BetPanda es una plataforma de apuestas cripto.

Sobre la falta de información pública de los contratos, Bravo explicó: “Los boletines de AFA solo informan los acuerdos, pero no informan los montos, de cuánto se firman los contratos y cuánto duran”.

Además, advirtió sobre la amplitud de estos acuerdos: “No hay plataforma de juegos de azar que quede sin integrar lo que es el ecosistema de sponsors de AFA”.

El periodista también relacionó la publicidad de estas empresas con el problema de la ludopatía: “La ludopatía es una enfermedad que afecta transversalmente a distintas clases sociales, géneros y rangos etarios”.

En ese sentido, detalló: “AFA representa lo que es CoinPoker, un juego como es el poker, que genera la adicción en gente de una clase social un poco más alta, de ingresos económicos más altos. Y BetPanda, que es lo que también trae esta problemática de las cripto”.

Y agregó: “Al no estar reguladas, también hay una especie de juegos de azar a través de lo que es cripto”.

Las camisetas de Boca y River y la exposición de los chicos

Uno de los puntos centrales del informe fue la presencia de estas marcas en las camisetas de los clubes más populares. Bravo recordó que Boca y River reemplazaron antiguos patrocinadores, como las aerolíneas, por empresas de apuestas.

“Son los dos equipos que más venden camisetas que también cambiaron esta política de tener una empresa de aviación, una empresa como eran la Catarí y la Armenia en el caso de River”, señaló en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

El periodista contó que durante un partido de Boca observó la cantidad de chicos que llevaban camisetas con publicidad de apuestas: “Y veía en un momento en el que uno quizás queda con la mirada en un punto y decís, mirá cuántos chicos con ya la propaganda de la casa de apuestas en la camiseta”.

También cuestionó la influencia de la AFA en la expansión de estos patrocinios: “Yo creo que también hay una connivencia y hay una especie de bajada de línea de AFA que promueve a través de sus sponsors que los equipos del fútbol argentino tengan sponsors en sus camisetas”.