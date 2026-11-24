La relación diplomática entre Argentina y Brasil continúa atravesada por tensiones. En una nueva edición de Ronda de Investigación por +Perfil, la periodista, Cecilia Degl'innocenti, explicó que el gobierno de Lula da Silva mantiene una posición ambigua respecto del regreso del embajador argentino Julio Vitelli, convocado en consulta, y evita formalizar una ruptura o una reducción explícita del vínculo bilateral.

“Creo que del lado brasileño, al menos desde lo que me cuentan del Plan Alto, es esto de intentar dejar la situación en un gris”, planteó Cecilia Degl'innocenti.

La periodista describió la estrategia brasileña como una forma de mantener el conflicto abierto sin tomar una decisión definitiva: “Es decir, no firmamos efectivamente que la relación bilateral queda reducida al mínimo, es decir, al encargado de negocios, pero tampoco le permitimos que vuelva Vitelli”.

Según explicó, aunque el encargado de negocios cumple actualmente funciones equivalentes a las de un embajador, Brasil busca sostener el distanciamiento mientras observa cómo evoluciona la situación política. “La bajada de línea es que se mantenga en ese frío. Es decir, no dictaminamos nada hasta que vamos viendo cómo se van resolviendo las cuestiones”, resaltó.

La visita de Javier Milei a Flavio Bolsonaro: el punto de inflexión

Para la periodista, uno de los episodios que más deterioró la relación fue la visita de Javier Milei a San Pablo, donde participó de un acto político de Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro y candidato presidencial: “Yo creo que el punto de inflexión para ellos fue cuando Milei fue a San Pablo, cuando estuvo en el mitin político de Flavio Bolsonaro”.

Degl'innocenti explicó que también generó malestar que Milei no pudiera visitar al ex presidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra preso por intento de golpismo. “Eso sí generó un ruido muy importante. Fue como, vos podés decir lo que quieras desde el otro lado de la frontera, pero viniste a mi país bajo mis condiciones e insultaste de esta forma”, expresó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Además, aclaró que, aunque no fue una visita oficial en términos de convocatoria, el viaje tuvo una organización institucional: “Pero sí es oficial porque es un presidente que está viajando a otro país y cuya logística la organizó el cónsul argentino en San Pablo, que se llama Luis María Kreckler”.

El conflicto político y su impacto en el comercio bilateral

Degl'innocenti explicó que las diferencias políticas pueden repercutir en determinadas decisiones económicas y mencionó como ejemplo la importación de maquinaria agrícola usada. “A los empresarios brasileños eso les molesta mucho, eso es un guiño de Estados Unidos, por ejemplo, hay determinadas medidas que se toman, quizás, en relación con otros países que sí pueden afectar la relación”, describió.

La periodista también advirtió que el cambio en los flujos comerciales responde a las medidas económicas y al crecimiento de las importaciones provenientes de China.