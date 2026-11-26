En otro segmento de Ronda de Investigación, por la pantalla de +Perfil, el periodista Leandro Bravo se refirió al debate en el Senado sobre la ley contra la ludopatía, un proyecto que obtuvo su primera sanción en la Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2024 y permaneció sin tratamiento durante casi dos años.

Bravo detalló cómo se desarrolló la maniobra parlamentaria y explicó que la iniciativa debía obtener dictamen en comisión, pero finalmente se acordó llevarla al recinto para su tratamiento sobre tablas. Además, señaló que uno de los principales puntos de discusión es la regulación de la publicidad de las apuestas online.

La ley contra la ludopatía y el acuerdo para tratarla en el Senado

“Ayer nosotros hablamos con la diputada nacional Mónica Frade de la Coalición Cívica, quien impulsó el proyecto que tuvo la primera sanción en la Cámara de Diputados el 27 de noviembre del 2024, mañana se cumplen dos años”, relató el periodista.

Y agregó: “Recién hoy el Congreso del Senado se acordó de tratarlo en esta puja entre Patricia Bullrich y la Casa Rosada”.

Según detalló Bravo, el proyecto debía haber sido dictaminado, pero ese paso no se concretó: “El proyecto ayer se tendría que haber dictaminado y no se dictaminó porque hubo un acuerdo para que vaya al recinto ahora”.

Qué significa tratar el proyecto sobre tablas

Bravo explicó que el tratamiento sobre tablas requiere una mayoría calificada de dos tercios. Ese mecanismo permite que el Senado debata una iniciativa sin seguir el recorrido habitual de dictamen previo en comisión. El periodista resumió el procedimiento: “La mayoría calificada que es dos tercios”.

La controversia, sin embargo, no se limita al mecanismo parlamentario. El punto central de la negociación es qué modificaciones se introducirán en la regulación de la publicidad de las apuestas online.

Publicidad de apuestas: el punto que buscan modificar

Bravo explicó que, según los argumentos que circulan entre quienes impulsan los cambios, la ley original sería demasiado restrictiva en materia de publicidad. “Ahora lo que ellos dicen es que la ley como está ahora es restrictiva en cuanto a la publicidad”, indicó en +Perfil.

El periodista recordó que el proyecto contempla una prohibición amplia de la promoción de las apuestas, incluso en las camisetas de los equipos de fútbol: “No nos olvidemos que anula todo tipo de publicidad en camisetas de fútbol”.

En ese contexto, advirtió sobre la influencia de intereses vinculados al negocio de las apuestas en la discusión parlamentaria. “Pero aparecen ciertos lobistas que influyen sobre algunos senadores que dicen, pará, dejame un poco para publicitar. Un poquito”, sostuvo.