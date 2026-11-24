Durante su intervención en Ronda de Investigación, por +Perfil, el periodista Antonio Riccobene analizó la controversia que involucró a Nvidia, que combinó relaciones personales, sospechas de espionaje y movimientos millonarios en los mercados financieros. El caso tuvo como protagonista a Jensen Huang, CEO de la compañía, y generó repercusiones tanto en el ámbito tecnológico como en el financiero.

Riccobene explicó la importancia estratégica de la empresa en el desarrollo de la inteligencia artificial: “Este boom que estamos viendo de empresas tecnológicas en un 80% está anclado en los chips que fabrica Nvidia”. Según relató, el 8 de noviembre Huang reconoció ante sus empleados una relación extramatrimonial con Alice Huang, quien es sospechada por los servicios de inteligencia estadounidenses de actuar como espía para el Gobierno chino.

La sospecha de espionaje y la caída de las acciones de Nvidia

A partir de esa revelación comenzaron a conocerse otros vínculos personales del empresario con empleadas de la compañía. “A medida que pasaba el tiempo se empezaba a conocer que tenía más amantes que eran empleadas suyas, como su secretaria dentro de la empresa”, contó Riccobene.

El escándalo adquirió una dimensión geopolítica por el papel de Nvidia en la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China. La posibilidad de que una persona sospechada de espionaje tuviera vínculos cercanos con su principal ejecutivo generó preocupación. “Lo que tiene también es la inteligencia artificial, es una de las principales espadas que tiene el gobierno norteamericano en su batalla contra China”, señaló el periodista.

La crisis también impactó en el valor de la empresa. Riccobene recordó que la acción llegó a registrar una fuerte caída y dimensionó el costo de la ausencia de Huang: “12 días sin Jensen Huang le costaron a Nvidia alrededor de 1,2 billones de dólares”.

Donald Trump intervino para lograr el regreso del CEO

La situación dio un giro cuando Donald Trump intervino para que Huang regresara a la conducción de Nvidia. Riccobene explicó que, tras conocerse el escándalo, el directorio había decidido apartarlo, pero la compañía no tenía preparada una conducción capaz de reemplazarlo.

“Y vuelve a aparecer Trump diciendo, fui yo el que lo convenció”, relató Riccobene. También destacó que el mandatario reconoció haber hablado con los integrantes del directorio para conseguir que aceptaran el regreso.

Las acciones subieron 31,5% y Trump quedó bajo la lupa

El retorno de Huang tuvo un efecto inmediato en los mercados. “Cuando Huang vuelve ayer, el lunes, a la compañía, un efecto inmediato, el valor de la acción se dispara un 31,5%, recuperando una buena parte de todo lo que había perdido”, explicó el periodista.

La recuperación representó casi un billón de dólares en valor y permitió que Nvidia volviera a ubicarse como la segunda empresa más valiosa del mundo, detrás de Apple.