Un informe de Ámbito y Ultracine reflejó el retroceso de la concurrencia a las salas argentinas. Durante su participación en Ronda de Investigación (RDI), por +Perfil, el periodista Leandro Bravo analizó el impacto de la caída del consumo, el aumento del precio de las entradas y la competencia de las plataformas de streaming.

Bravo presentó los datos del relevamiento que analizó la concurrencia durante los meses de verano y de invierno. Según explicó, la asistencia cayó más del 30% y el retroceso se extendió a todo el país. “Pero estamos hablando de una concurrencia que cayó en más del 30%”, resumió. Aunque el invierno mostró una recuperación frente al año anterior, el panorama general continúa siendo desfavorable: “Ese es el dato a favor de lo que es el consumo de venta de entradas de cine, que es que el invierno del 2026 le ganó en un 38% al invierno del 2025”, señaló.

Entradas de cine a $19.000: el costo de una salida familiar

Uno de los principales obstáculos para recuperar espectadores es el precio de las entradas. Bravo indicó que el valor promedio ronda los $19.000 y remarcó que una salida familiar puede representar un gasto difícil de afrontar. “Las entradas actualmente están en $19.000 promedio, la más barata”, precisó al analizar los factores que afectan a la industria.

El periodista también comparó las posibilidades de consumo actuales con las de otras épocas, cuando era habitual que los padres llevaran al cine a sus hijos y a sus compañeros de colegio: “Y además tengamos en cuenta que en este último tiempo hay películas que la gente va a ver que lleva a los chicos, en el invierno, y que antes, cuando uno era más joven, tenía la suerte de por ahí era una reunión muy común en la Argentina de que un padre invite a su hijo y a todos los compañeritos del colegio y podía costear la entrada y llevar 10 pibes”.

En ese sentido, dimensionó el costo de una salida que antes era habitual: “Hoy tenés que gastar, estamos hablando de más de $200.000, en dos horas”.

El streaming cambia los hábitos de consumo

Bravo identificó a las plataformas on demand como otro de los factores que modificaron la relación del público con las salas. “Pero también hay un factor que influye, que es también las plataformas on demand”, explicó. Y agregó: “Eso es lo que, independientemente del concepto económico, de la caída del consumo”.

El periodista también advirtió sobre la rapidez con la que las producciones llegan a los servicios digitales: “Una película se estrena un día y al mes y medio ya está en la plataforma que la produjo”.