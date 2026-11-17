La colección de arte de la familia Arrieta Blaquier quedó en el centro de una disputa internacional por la procedencia de Castaños en Flor, una pintura de Vincent van Gogh valuada en 180 millones de dólares. En Ronda de Investigación, por +Perfil, la periodista Paula Bistagnino analizó el reclamo de una familia judía por la restitución de la obra, cuya subasta había sido anunciada por los herederos de Nélida Arrieta de Blaquier y Carlos Pedro Blaquier a través de Sotheby's.

“El tema es lo que los ricos no quieren mostrar”, planteó Bistagnino al introducir la historia de una familia vinculada con el ingenio Ledesma y con una colección que incluye obras de Monet, Renoir, Cézanne y Toulouse-Lautrec. La subasta de la pintura de Van Gogh fue suspendida luego de que los descendientes de la familia Fischer reclamaran su restitución.

La colección de arte de los Arrieta Blaquier y el origen de la disputa

Sobre el patrimonio que los herederos pusieron a la venta, la periodista explicó: “Hay por lo menos más de una decena de cuadros que te puedo decir impresionistas y postimpresionistas, hablamos de Monet, hablamos de Renoir, hablamos de Cézanne, tienen también de Toulouse-Lautrec”.

La obra de Van Gogh se convirtió en el eje del conflicto cuando los descendientes de la familia Fischer identificaron que había pertenecido a sus antepasados. Según su reclamo, el cuadro fue vendido en 1936 por el yerno del propietario original, bajo presión del régimen nazi.

Bistagnino describió el mecanismo de despojo: “Los nazis se hicieron a partir de apretar a familias judías que tenían que escapar o en apuros y así se quedaron, es muy conocida la historia, se quedaron con fábricas, se quedaron con casas, se quedaron con obras de arte, se quedaron con joyas y con muchas cosas”.

Los principios de Washington y el reclamo de restitución

La familia Fischer sostiene que el caso debe analizarse bajo los principios de Washington de 1998, un acuerdo internacional que establece criterios para abordar reclamos de restitución de obras de arte confiscadas o perdidas durante la persecución nazi.

“Es decir, es algo especialmente creado para los botines que los nazis sacaron a familias judías u otras víctimas también del nazismo y que se quedaban con eso porque era una práctica sistemática”, explicó Bistagnino en +Perfil.

La periodista aclaró que no está probado que los Arrieta Blaquier hayan adquirido directamente la pintura a un nazi. La familia compró el cuadro en 1975, casi cuatro décadas después de la venta que denuncian los herederos Fischer.

“No sabemos el recorrido en esos 40 años que pasaron entre una compra y la otra, dónde estuvo el cuadro, de quién fue y demás”, señaló. Por ahora, los descendientes de ambas familias buscan negociar y la subasta de la obra permanece suspendida.