RDI: Mercado Pago y Tarjeta Naranja aparecen entre las entidades con más deudores

En una nueva edición de Ronda de Investigación, por +Perfil, el periodista especializado en datos Andrés Snitcofsky presentó un análisis basado en información pública del Banco Central para examinar cómo evolucionan las deudas de las familias argentinas. A partir del seguimiento de los registros de endeudamiento, explicó cómo se pueden identificar patrones de morosidad y advirtió sobre el riesgo de que las obligaciones se acumulen hasta comprometer la economía de los hogares.

“Nosotros tenemos una gran base de datos, que es una base de datos abierta y pública del Banco Central, que básicamente publica la cantidad de deuda que tiene un individuo durante un mes”, explicó Snitcofsky. Sin embargo, aclaró que la información no permite conocer cuánto paga cada persona ni si una deuda se mantiene estable o continúa creciendo: “Nosotros no podemos saber cuánto paga por esa deuda, si es una deuda que viene arrastrando o es una deuda que le viene creciendo, eso no lo podemos saber porque no sabemos el detalle del lado del cliente”.

Mercado Libre y Tarjeta Naranja, entre las entidades observadas

El periodista señaló que el seguimiento de los registros permite observar tendencias y detectar comportamientos que generan interrogantes. “Pero cuando vos arrastras técnicamente todas las deudas de todos los ciudadanos del país, empezás a ver ciertos patrones que más allá de que estos detalles no los conocemos, sí podemos empezar a establecer ciertos patrones que inicialmente generan preguntas”, planteó.

Uno de los principales problemas aparece cuando una persona no puede afrontar los pagos. “Lo que empieza a pasar es que tu deuda se empieza a incrementar porque empiezas a tener más intereses, que encima los intereses a veces empiezan a crecer, el porcentaje de intereses en cuanto cada vez que debes más, entonces se vuelve esta especie”, describió.

El especialista advirtió sobre las consecuencias de ese proceso: “Se empieza a hacer esta bola de nieve que realmente puede llevar a la bancarrota a familias o personas que inicialmente tomaron créditos pequeños, de consumo medio inmediato, vas al supermercado y no te alcanza, entonces sacas un pequeño crédito y se empiezan a acumular”.

Snitcofsky también puso el foco en el crecimiento de la morosidad fuera de los bancos tradicionales. “La mora, en general siempre estaba en el sistema bancario, como en los últimos tiempos empezó a crecer lo que es el sistema no bancario, que son todas estas wallets, estas diferentes fintechs y ese tipo de aplicaciones”, explicó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Aunque reconoció que estas plataformas ampliaron el acceso al financiamiento, planteó un límite: “Por un lado vinieron a democratizar el crédito, lo cual de alguna forma está bueno desde el punto de vista teórico, o sea está bueno que más gente pueda acceder a crédito”.

Sin embargo, advirtió que el acceso al crédito puede convertirse en un riesgo cuando alcanza a personas que ya atraviesan dificultades económicas: “Ahora, si vos le das mucho crédito a gente que está realmente con la soga al cuello y que al día 20 del mes ya no tiene cómo mantener a su familia, uno empieza a tomar decisiones desesperadas, no necesariamente con el conocimiento que eso implica, porque son cosas de mucho riesgo”.

Al presentar los gráficos del experimento, Snitcofsky destacó que la morosidad creció tanto en el sistema bancario como en el no bancario. En este último, además, remarcó el peso de las deudas vinculadas al consumo inmediato.

“Ahí lo que vemos es cómo se destaca a la derecha y arriba, Mercado Libre y Tarjeta Naranja, los dos, que tienen primero la mayor cantidad de deudores”, explicó. Y agregó que también presentan “el porcentaje de lo que pagan es mayor que las demás, el porcentaje de la deuda que pagan”.

El análisis permite observar que algunos deudores enfrentan intereses muy elevados. Sobre un ejemplo de Mercado Libre, señaló: “Hay como dos zonas, como que hay una cantidad de deudores que su porcentaje es menor de la cantidad de deudas, pero pagan menos, pagan una cosa bastante razonable, 2% mensual, una cosa así, y otras que están pagando entre 10 y 50% mensual, y esto estamos hablando siempre de promedio”.

Otro fenómeno que describió es la acumulación de obligaciones en distintas entidades: “De pronto son situaciones en donde está como queriendo escapar de una deuda, y se mete en otra, y empiezan a armarse esos bucles”.

También cuestionó las interpretaciones que presentan una reducción de la deuda cuando algunas entidades dejan de contabilizar a quienes ya son considerados incobrables. “Entonces pareciera que se achicó la cantidad de gente deuda, pero en realidad es gente que ya ni siquiera está en deuda, directamente está, digamos, bloqueada”, explicó.

Los dark patterns y las trampas de las aplicaciones

Otro eje de la intervención fue el diseño de las plataformas digitales y las estrategias que pueden llevar a los usuarios a contratar financiamiento que no necesitan. Snitcofsky identificó estas prácticas como dark patterns, o patrones oscuros.

“Eso que estás nombrando tiene un nombre, se llama Dark Patterns, o sea, patrones oscuros”, explicó. Y contrastó las operaciones digitales con la contratación tradicional de un crédito: “No era lo mismo antes cuando vos tenías que ir a tomar un crédito, lo que sea, ir al banco, sentarte con una persona que te explicaba, que también te quiere vender, digo, el todo, lo que sea, pero acá estamos en manos de una aplicación que además sucede en un ámbito completamente privado y oscuro, que es vos con tu celular”.

El especialista advirtió que estas estrategias aparecen en distintas aplicaciones: “Hay un montón de patrones oscuros ahí, pruébenlo, en cualquier ámbito, no solamente en esas aplicaciones, muchas aplicaciones, si te descuidas terminás pagando en crédito, incluso si vos tenés plata, o sea, terminás teniendo crédito para algo que podría ser pagado directamente en efectivo en ese momento”.