La suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) obtuvo 43 votos afirmativos y 29 negativos en el Senado. La iniciativa reunió el respaldo de La Libertad Avanza, el radicalismo y distintos espacios vinculados a gobernadores provinciales, en una votación que representó un avance político para el oficialismo.

En Ronda de Investigación (RDI), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Antonio Riccobene analizó el resultado y destacó el papel de los gobernadores en la construcción de los apoyos. También repasó el cambio de postura del PRO y las contradicciones que identificó en los argumentos utilizados durante el debate.

La suspensión de las PASO y el respaldo de los gobernadores

Riccobene calificó como un triunfo político para Diego Santilli la aprobación de la suspensión de las primarias. “Bueno, triunfal. Claramente, lo apoyaron casi todos los gobernadores, aportaron con sus votos, salvo, ya se sabía, Osvaldo Jaldo de Tucumán”, sostuvo al analizar el resultado.

El periodista destacó que la cantidad de votos permitió confirmar los respaldos que el oficialismo había anticipado durante las negociaciones. “Pero cuando uno ve la aprobación con 43 votos, es muy fácil detectar y ver que lo apoyaron los gobernadores, que él decía que iban a estar los votos”, señaló.

En el detalle de la votación, Riccobene señaló que 21 de los votos afirmativos correspondieron a La Libertad Avanza y 10 al bloque radical. También explicó que había incertidumbre sobre la postura de algunos senadores: “No se sabía qué iba a pasar con Maxi Abad, no se sabía qué iba a pasar con Kroneberger y con Fama, que son los tres más rebeldes. Se supo. Finalmente acompañaron”.

Finalmente, destacó que el radicalismo acompañó en bloque: “Todo el bloque radical, finalmente, terminó acompañando”.

El giro del PRO y los acuerdos con los gobernadores

Otro de los puntos destacados por Riccobene fue el cambio de postura del PRO, que históricamente había defendido las PASO y terminó respaldando su suspensión. “El PRO metió un giro en su posición histórica con este tema, que siempre defendió las PASO”, explicó.

También cuestionó una contradicción en el discurso de Patricia Bullrich, quien primero argumentó sobre las dificultades que las primarias de 2023 habían provocado en Juntos por el Cambio y luego afirmó que era una herramienta que nadie utilizaba. “Pero tres minutos después dice, es una herramienta que no la usa nadie. Y vos la acabás de usar. Fue bastante difícil de entender ese movimiento discursivo que hizo”, planteó.

Riccobene repasó además los apoyos de representantes de Misiones, Santa Cruz, Neuquén, Chubut y Salta. Para el periodista, ese punto expuso una contradicción con los planteos iniciales del oficialismo: “Y también rompe uno de los dogmas que tenía La Libertad Avanza cuando empezó su gestión en el Congreso, que decían, nosotros no resolvemos cuestiones puntuales de distintos sectores de interés”.