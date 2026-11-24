Durante su participación en Ronda de Investigación, por +Perfil, la periodista Cecilia Degl'Innocenti analizó la demanda que presentó la Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, por el proyecto de explotación petrolera Sea Lion en la cuenca norte de las Islas Malvinas. La presentación busca que el tribunal intervenga ante el riesgo de un daño ambiental irreversible, sin pronunciarse sobre la disputa de soberanía.

Para Degl'Innocenti, se trata de “uno de los temas, si no el más importante del mes, de la semana, como lo quieran poner”. La periodista explicó que el proyecto llegó a una instancia decisiva en agosto de 2025, cuando la administración británica de las islas autorizó el avance hacia la extracción petrolera.

Qué puede resolver el Tribunal del Mar sobre el petróleo en Malvinas

La periodista aclaró que la presentación argentina no busca que el tribunal resuelva la disputa de soberanía, sino que intervenga ante el riesgo de un daño ambiental irreversible. “La clave, como decía antes, está en lo que no se pide. Argentina no pide que el tribunal se expida sobre la soberanía”, precisó.

Y explicó el fundamento de la demanda: “Si usted extrae un barril de petróleo, eso no se puede recuperar”.

La expectativa está puesta en la posibilidad de que el tribunal dicte una medida cautelar para frenar temporalmente la explotación hasta que se resuelva el fondo del conflicto. “Entonces, esto es importante que lo digamos, lo que hay que mirar el sábado es qué va a decir el Tribunal del Mar en relación a si la Argentina demostró la inminencia de este daño irreversible a un territorio en disputa”, señaló Degl'Innocenti.

La periodista aclaró que, si no se concede la medida cautelar, el proceso continuará: “Si el fallo de la cautelar no sale, no pasa nada, a ver, eventualmente la extracción va a comenzar, pero el tribunal va a seguir estudiando el caso hasta que finalmente emita un fallo”.

También remarcó que Malvinas debe abordarse como una cuestión de Estado y no como una iniciativa exclusiva del gobierno de turno. “Primero, la primera distinción que hay que hacer es que esto no es un tema del gobierno argentino, es un tema del Estado argentino”, sostuvo.

La postura británica y el argumento de la autodeterminación

Durante las audiencias, el Reino Unido defendió el proyecto y sostuvo que una suspensión perjudicaría a las empresas que realizaron inversiones millonarias. Degl'Innocenti cuestionó esa postura y señaló que la Argentina sostiene que la disputa de soberanía debe resolverse entre ambos Estados, de acuerdo con la resolución 2065 de Naciones Unidas. “Y por eso también eso se ve el doble estándar de la política internacional, al menos de la política del Reino Unido”, afirmó.

La periodista también explicó que las empresas involucradas fueron objeto de sanciones argentinas: “Ambas son empresas consideradas clandestinas por parte del gobierno argentino en función de sucesivas condenas”.

Las declaraciones de Milei que utilizó el Reino Unido en su defensa

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante las audiencias fue que la defensa británica utilizó declaraciones del presidente Javier Milei y del canciller Pablo Quirno para sostener que la Argentina buscaba introducir la discusión sobre la soberanía.

“Fue curioso que de repente el discurso del presidente Javier Milei en la Asamblea General de la ONU, el último, el de septiembre, que le dedica nueve minutos, sus doce, a Malvinas”, relató Degl'Innocenti.

Según explicó, la abogada principal de la delegación británica, Ellie Reeves, citó esas declaraciones ante los jueces. Sin embargo, la periodista destacó que la presentación argentina tuvo un carácter técnico y se concentró en los riesgos de la explotación petrolera.

Malvinas: la falta de conocimiento y los desafíos de la política argentina

Más allá del expediente judicial, Degl'Innocenti planteó la necesidad de profundizar el conocimiento público sobre el archipiélago y la situación geopolítica del Atlántico Sur. “Yo creo que eso expone, lo digo con humildad, la ignorancia absoluta que hay en relación a Malvinas, más allá del tatuaje que tenga uno, del bondi que tenga a las Malvinas”, expresó.