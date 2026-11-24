El riesgo país volvió a superar los 1.100 puntos y se convirtió en una señal de alerta para la economía argentina. En otro segmento de Ronda de Investigación por la pantalla de +Perfil, el periodista, Leandro Bravo, repasó la evolución del indicador, que había alcanzado un mínimo de 406 puntos durante la gestión de Javier Milei, pero que en las últimas semanas experimentó un fuerte incremento.

“Si nosotros hablábamos al principio del 2026, el Gobierno ni iba a imaginar tener esta crisis porque había llegado a su piso histórico que era de 406 puntos”, explicó Leandro Bravo. El periodista recordó que Milei había asumido en diciembre de 2023 con un riesgo país cercano a los 1.923 puntos y destacó que la reducción inicial había sido uno de los logros macroeconómicos de su administración.

Sin embargo, la tendencia cambió. “Hoy nosotros preparamos la columna con un número de 1.034 y nos encontramos que quedó corto, que ya está actualizándose a 1.108”, señaló al describir la aceleración del indicador.

Riesgo país: los factores detrás de la suba durante el gobierno de Milei

Bravo identificó dos argumentos que aparecen en las explicaciones oficiales: el conflicto internacional en Medio Oriente y la incertidumbre frente a las próximas elecciones legislativas. “Pero también está otro tema que es la contienda electoral que si bien falta un año, el Gobierno prepara y construye su narrativa en el crecimiento de este riesgo país en cuanto a la peligrosidad de perder las elecciones el año que viene”, sostuvo en +Perfil.

El periodista consideró que esa explicación todavía resulta prematura, porque faltan más de doce meses para los comicios y el peronismo aún no tiene definido un candidato. “Esa narrativa quizás se cae por su propio peso al tener en cuenta que el peronismo ni siquiera tiene un candidato”, afirmó.

También comparó la evolución del indicador durante las últimas administraciones y recordó que Mauricio Macri recibió un riesgo país cercano a los 500 puntos, que luego llegó a 1.900 tras la derrota electoral de agosto de 2019. En contraste, Bravo señaló que Milei consiguió reducirlo hasta los 400 puntos, pero no logró sostener ese resultado. “Sin embargo, como bien dijimos, empezó a crecer lentamente y hoy 24 de noviembre de 2026 ya superó los 1.100 puntos”, remarcó.

El encarecimiento de la deuda y la incertidumbre de los mercados

El aumento del riesgo país tiene consecuencias concretas sobre el financiamiento argentino. “Pero te hace más caro tomar la deuda”, advirtió. Y agregó: “Te encarece los movimientos del país”.

El periodista también cuestionó la influencia de los mercados financieros y del indicador elaborado por JP Morgan sobre la economía local: “Este país, desde que tomó la deuda del año 2018, se vio altamente influenciado por este índice, que a veces da la sensación también que muta en base a los intereses de quién ellos quieren que pueda llegar al poder”.