En otro segmento de Ronda de Investigación (RDI), por +Perfil, el periodista Andrés Snitcofsky presentó una investigación digital que permite rastrear el recorrido de miles de obras de arte que pertenecieron a familias judías antes de la Segunda Guerra Mundial y que, durante el nazismo, fueron robadas, transferidas bajo presión o quedaron fuera de sus circuitos originales.

Snitcofsky destacó la dimensión del proyecto y la posibilidad de consultar la trayectoria de cada pieza. Según detalló, la plataforma registra 316.397 obras y más de 215.000 aparecen vinculadas con el expolio nazi. “Lo que hace esta página es como rastrear y mostrar de una forma muy interesante y muy fácil de entender el derrotero de estas cosas”, señaló.

Expolio nazi: una base de datos con más de 300.000 obras de arte

El periodista explicó que muchas obras cambiaron de manos durante la Segunda Guerra Mundial, en circunstancias en las que no existía un mercado libre y podían intervenir la coacción y el robo. “Hay un montón de obras que estaban en manos de quienes las habían comprado o habían obtenido antes de la Segunda Guerra Mundial, y de pronto, 10, 12 años después, aparecieron, alguien las tenía, y de pronto alguien las vendió”, describió.

La venta de cuadros de la colección Blaquier y el patrimonio cultural

Otro de los ejes fue la subasta de 12 obras por aproximadamente 400 millones de dólares. Snitcofsky cuestionó que piezas de semejante relevancia cultural abandonen el país sin que exista una alternativa para que puedan ser exhibidas públicamente. “Pero el arte tiene una cuestión de patrimonio de la humanidad, hay una cuestión de que le debemos a la cultura universal”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que las grandes colecciones privadas podrían contribuir a ampliar el acceso público a las obras mediante préstamos a instituciones culturales: “Lo que da un poco de pena es decir, tuvimos la oportunidad, estaba la oportunidad de que estas grandes élites millonarias, que podríamos discutir cómo se hicieron millonarias también”.

Además, propuso pensar en la posibilidad de crear espacios culturales capaces de atraer visitantes y preservar ese patrimonio: “Podrían ser simplemente prestadas y podrían ser expuestas, por ejemplo, en un museo que no existe, podrían haber hecho un museo hermoso en Jujuy y atraer un montón de imágenes”.

La familia Blaquier y la complicidad empresarial durante la dictadura

Por otro lado, Snitcofsky vinculó la discusión sobre el patrimonio de las grandes familias empresariales con los antecedentes históricos de Ledesma y la última dictadura militar.

También recordó el proceso judicial que involucró a Blaquier por la participación de la empresa en los operativos represivos durante la Noche del Apagón, cuando se utilizaron camionetas de la compañía para secuestrar trabajadores y habitantes de la zona. “Porque directamente su empresa proveía los Jeep para que secuestren personas”, afirmó.

Y describió la dimensión de aquellos operativos: “Literalmente apagaron un pueblo una noche y salieron con camionetas de la empresa a secuestrar personas”.