Una jubilada de 67 años permaneció detenida durante 35 días después de intentar llevarse carne, salchichas y fiambre de un supermercado. Durante su participación en Ronda de Investigación, por +Perfil, la periodista Sol Clemente relató el caso de Stella Chaves, quien cobra la jubilación mínima, tiene una hija enferma y debió reunir $150.000 para recuperar la libertad.

La mujer fue detenida en un supermercado Carrefour de Núñez, luego de intentar llevarse alimentos. Según contó Clemente, Chaves explicó que actuó por necesidad: “Obviamente cobra la jubilación mínima y en octubre intentó ir al Carrefour de Núñez, ella es de San Fernando, provincia de Buenos Aires, dice que se alejó lo suficiente para que no la reconocieran y que entró a robar, según lo que declara ella, porque tenía hambre y hacía mucho no comía carne”.

Una jubilada estuvo 35 días detenida por intentar robar alimentos

Tras ser detenida, Chaves fue trasladada primero a una salita para que revisaran su estado de salud y después a una comisaría. “Ahí permaneció 35 días sin volver a su casa y el tema es que para dejarla libre le piden 150 mil pesos”, explicó Clemente en +Perfil.

La jubilación mínima y una hija enferma: la situación económica de Stella Chaves

La periodista también puso el foco en las dificultades económicas que atraviesa la mujer. “Ella lo que sostiene es que mucha de esa plata se le va directamente a los remedios y medicamentos que tiene su hija, tiene seis hijos, trabajó siempre de ama de casa, limpiando distintas casas de otras personas, trabajaba por hora, obviamente ella tiene una edad que no le permite trabajar de eso, por lo tanto, todo tiene que ver con la jubilación y este bono que está congelado desde marzo de 2024”, relató Clemente.

Además, sus hijos tienen empleos precarizados y fueron quienes reunieron el dinero para pagar la caución después de más de un mes de detención.

Clemente cuestionó el monto exigido para recuperar la libertad y lo comparó con el valor de los productos que la mujer había intentado llevarse: “Y aparte, la plata de 150.000 pesos es mucho más de lo que ella intentó sacar. O sea, ¿cuánto te puede salir? Un pedazo de carne, un paquete de salchichas, ponele con toda la furia 20.000 pesos”.

Las críticas a la detención y el reclamo de los jubilados

El caso también generó cuestionamientos por la decisión judicial de mantener detenida a una mujer acusada de un intento de hurto. La periodista expresó su indignación por el procedimiento: “Entiendo que no hay que dejar pasar una situación así, porque si no estamos en el libre albedrío, cada uno hace lo que quiere, lo entiendo, pero de ahí agarrarla con fuerza, mientras la mujer lloraba, llevarla, y cuando vos ves lo que se está intentando llevar debajo de la campera, es un pedazo de carne, fiambre y un paquete de salchichas, digo, ¿para tanto?”.