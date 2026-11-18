En una charla con RDEco por +Perfil, el economista y analista Roberto Cachanosky puso el foco en uno de los principales problemas que enfrenta la economía argentina: el atraso cambiario y sus consecuencias sobre el sector productivo. Según explicó, mantener un dólar relativamente estable mientras persiste una inflación elevada genera distorsiones que terminan afectando la competitividad de las empresas.

“Ese atraso cambiario actúa como un subsidio a las importaciones, pega en la actividad económica, mandando al cierre a empresas que tal vez no tendrían que cerrar”, afirmó. El economista aclaró que está a favor de la apertura económica, pero consideró que debe realizarse bajo condiciones que permitan competir en igualdad de oportunidades.

El atraso cambiario y el impacto sobre las empresas

En ese sentido, reclamó eliminar las restricciones que todavía condicionan el funcionamiento del mercado cambiario. “Me gustaría ver un mercado único y libre, sin cupos, sin el Banco Central vendiendo dólares futuros, sin bonos ajustables por dólares”, sostuvo.

También advirtió que mantener el tipo de cambio atrasado para contener los precios tiene consecuencias sobre el empleo, los salarios y la recaudación. Para Cachanosky, el problema no se limita al mercado financiero, sino que termina trasladándose a toda la economía.

Al analizar la experiencia del gobierno de Mauricio Macri, Cachanosky rechazó que la crisis de 2018 haya sido consecuencia de una apertura cambiaria excesiva. Según su interpretación, el problema estuvo en la construcción de un esquema financiero basado en el endeudamiento y el denominado carry trade.

“Lo que hizo el Banco Central es armar un fenomenal carry trade que en mi época, en los 80, le decíamos: te doy tasa, dame dólar”, explicó.

Además, estableció un paralelismo con la política económica actual y señaló que el mecanismo de absorción monetaria mediante deuda continúa vigente, aunque ahora sea el Tesoro quien asuma ese papel. “Cambió de bolsillo, pero la cosa sigue siendo la misma. Es lo mismo, antes lo hacía el Banco Central, ahora lo hace el Tesoro”, advirtió.

La crítica al dólar como ancla contra la inflación

Uno de los cuestionamientos centrales de Cachanosky estuvo dirigido al diseño de la política antiinflacionaria del Gobierno. Para el economista, utilizar el tipo de cambio como ancla para desacelerar los precios es una estrategia que ya fracasó reiteradamente en Argentina.

“La única opción que hoy tiene el Gobierno para enfrentar este problema de falta de actividad es liberar el mercado de cambio. Terminar con todas las restricciones y dejarlo flotar libremente”, enfatizó.

También cuestionó que el tipo de cambio real se encuentre en niveles similares a los de noviembre de 2023, pese a la devaluación inicial del Gobierno. En su análisis, esa situación no se explica por un salto extraordinario de productividad ni por una llegada masiva de inversiones. “No hubo un tsunami de inversiones. Las están esperando todavía”, remarcó.

Finalmente, identificó el principal error del programa económico: “Usar el dólar como ancla contra la inflación”. Según explicó, esa decisión obliga al Gobierno a colocar deuda, eleva las tasas de interés y desplaza al sector privado del mercado crediticio.

El resultado, advirtió, es un círculo económico difícil de sostener: “Eso significa el cierre de empresas, eso significa pérdida de puestos de trabajo, eso significa pérdida de recaudación”. Para Cachanosky, el desafío consiste en corregir el rumbo antes de que la caída de la actividad termine comprometiendo también el superávit fiscal.