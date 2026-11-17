Hay una tendencia en las sociedades modernas a silenciar al moribundo”, advirtió Silvina Dulitzky al reflexionar sobre el sufrimiento existencial, la conciencia de finitud y el lugar que ocupa la muerte en la sociedad contemporánea. Para la entrevistada, las personas que saben que atraviesan una enfermedad potencialmente amenazante para la vida enfrentan una experiencia que va mucho más allá del dolor físico: deben aprender a vivir con la certeza de que su existencia puede estar próxima a terminar.

En diálogo con Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, y el conductor Osvaldo Quiroga, Dulitzky explicó por qué el concepto de sufrimiento existencial resulta fundamental para comprender la experiencia de quienes reciben un diagnóstico de estas características. También cuestionó la manera en que las sociedades modernas ocultan el proceso de morir y evitan mostrar una realidad que forma parte de la condición humana.

El sufrimiento existencial y la conciencia de que la vida tiene un límite

Al comienzo de la entrevista, Quiroga planteó que la expresión “sufrimiento existencial” representa un término relativamente nuevo cuando se utilizan ambas palabras juntas. Dulitzky coincidió en que se trata de una noción novedosa, pero destacó que permite describir una dimensión central de los cuidados paliativos.

“Me parece que es como el corazón de los cuidados paliativos, pero sobre todo es el corazón de lo que le sucede a alguien que sabe que tiene una enfermedad potencialmente amenazante para la vida”, explicó. En ese escenario, la persona se enfrenta a la necesidad de vivir con una conciencia de finitud que, según aclaró, también constituye una construcción.

La especialista definió esa experiencia como una combinación entre la existencia y el sufrimiento, que permite comprender “lo difícil que a veces se puede tornar vivir sabiendo que uno próximamente puede fallecer”. No se trata solamente de reconocer intelectualmente que la muerte existe, sino de experimentar esa certeza de una manera concreta y personal.

“La muerte nos encuentre sedientos de vida”

Durante la conversación, Quiroga recordó que la finitud es una condición compartida por todos los seres humanos. “Es la única certeza que tenemos. Es la única, no tenemos ninguna otra certeza”, sostuvo el conductor.

Dulitzky consideró interesante esa observación, aunque marcó una diferencia entre saber que algún día vamos a morir y experimentar esa conciencia cuando la posibilidad de fallecer se vuelve cercana. “Lo que nosotros observamos cuando acompañamos a pie de cama a nuestros pacientes en esta situación es que esa conciencia era una conciencia relativa”, explicó.

En ese contexto, Quiroga recuperó una frase del escritor Abelardo Castillo: “Mientras vivimos somos inmortales, pero todos sabemos que no”. La entrevistada planteó que el desafío es que la muerte llegue cuando todavía exista un fuerte deseo de vivir. “Nosotros creemos que lo mejor es que la muerte nos encuentre sedientos de vida y tal vez con esa conciencia lo más lejos posible de nosotros mismos”, expresó.

El abandono del moribundo y el silencio social frente a la muerte

Otro de los ejes centrales de la entrevista fue el abandono que atraviesan las personas próximas a morir. Quiroga señaló que en el libro de Dulitzky queda expuesta esa situación, y la especialista respondió que existe un proceso ideológico, político y, fundamentalmente, discursivo que condiciona la manera en que las sociedades se relacionan con quienes están muriendo.

“Hay una tendencia en las sociedades modernas a silenciar al moribundo, que no haya señales de ese momento”, sostuvo. Quiroga profundizó esa idea al señalar que muchas veces se intenta ocultar la situación: “Hay que tratar de que nadie se entere, que no se vea eso”.

Para Dulitzky, el verdadero desafío de su reflexión está en comprender que el sufrimiento existencial no puede separarse de la experiencia de vivir sabiendo que existe un final. “Yo empecé escribiendo sobre el sufrimiento existencial, pero lo que me salió rápidamente al ruedo es que el verdadero concepto era el vivir con finitud”, explicó.

Y agregó que, detrás de ese sufrimiento, hay “una vida que quedó atrapada por esta conciencia nueva de finitud”.