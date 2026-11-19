El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial tiene un costo ambiental que comienza a generar preocupación en Estados Unidos: los centros de datos que sostienen esta tecnología consumen tanta electricidad como estados enteros y producen millones de toneladas métricas de dióxido de carbono al año. Así lo reveló un estudio realizado por el Harvard Data Science Initiative y publicado en la revista Nature Sustainability, que puso cifras al impacto energético de estas instalaciones.

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el periodista Norman Powell explicó los principales resultados de la investigación y advirtió sobre las consecuencias de la expansión de estos complejos. Según detalló, alrededor de 400 centros de datos de gran escala utilizan una cantidad de electricidad comparable con la demanda anual de estados como Wisconsin, Michigan o Indiana.

Los centros de datos consumen hasta 99 teravatios hora de electricidad

El trabajo ofrece una de las primeras estimaciones a nivel de instalaciones sobre el consumo eléctrico y las emisiones de dióxido de carbono de estos complejos desde el auge de la inteligencia artificial. De acuerdo con los resultados, los centros de datos estudiados consumieron entre 68 y 99 teravatios hora de electricidad, una cifra que permite dimensionar las necesidades energéticas de la industria.

Powell explicó que el escenario de mayor consumo equivale a la demanda anual de estados como Indiana, Michigan o Tennessee. Incluso en la estimación más baja, el gasto energético de estas instalaciones resulta comparable con el consumo de los clientes de Wisconsin o Minnesota.

“Son cifras tremendas”, sostuvo el corresponsal, quien vinculó este fenómeno con el creciente rechazo de sectores de la población a la instalación de nuevos complejos. Según explicó, el aumento de la demanda energética también repercute en el precio de la electricidad y en el consumo de agua, dos cuestiones que alimentan la resistencia de las comunidades.

Virginia, Oregón, Ohio e Iowa concentran la mitad del consumo

La investigación también identificó una fuerte concentración geográfica del gasto energético. La mitad del consumo eléctrico total de los centros de datos analizados se concentra en apenas cuatro estados: Virginia, Oregón, Ohio e Iowa.

Virginia es conocida desde hace tiempo como el corredor de los centros de datos debido a la gran cantidad de instalaciones que alberga. Sin embargo, la expansión también avanza en otros territorios, como Georgia, donde se encuentra Atlanta.

Powell señaló que ese estado registra un crecimiento importante de este tipo de emprendimientos, impulsado, entre otros factores, por el menor costo de las tierras, especialmente en el sur, y la disponibilidad de agua. No obstante, advirtió que la oposición de los habitantes a la llegada de estas instalaciones también está creciendo.

Instalaciones de cuatro o cinco cuadras de largo

Para dimensionar el tamaño de los complejos, el periodista contó su experiencia al observar personalmente su construcción en Georgia. “Yo he visto personalmente que levantaran uno de esos centros en dos o tres meses, a una velocidad increíble”, relató.

Al describir sus dimensiones, explicó: “Los que yo he visto tienen, digamos, cuatro o cinco cuadras de largo, para tener una idea. Son inmensos y muy altos”. También señaló que algunas instalaciones están rodeadas de árboles y espacios parquizados para disimular su impacto visual, aunque su tamaño permite distinguirlas desde lejos.

A esto se suman el incremento del tráfico y la necesidad de construir instalaciones especiales para abastecerlas de energía eléctrica, debido a los enormes requerimientos de funcionamiento. Los investigadores de Harvard, por su parte, esperan continuar cuantificando los efectos ambientales de estos complejos sobre la contaminación atmosférica, los recursos hídricos y la salud.

El impacto ambiental detrás de cada consulta a la IA

Durante la conversación, el conductor Jorge Elías planteó otra dimensión del problema: las consecuencias ambientales que puede tener incluso una consulta individual a una herramienta de inteligencia artificial. “Antes de usar inteligencia artificial, pensá en las consecuencias de una sola consulta, que estás gastando electricidad, estás gastando agua y estás creando dióxido de carbono”, advirtió.

Powell coincidió en que el fenómeno abre un debate difícil de revertir y recuperó una de las advertencias que suelen realizar los directivos de las empresas tecnológicas: “El asunto es, como bien dicen todos estos jefes que dirigen estas empresas de inteligencia artificial, que esto no tiene vuelta atrás”.

“Estamos entrando en una era de la que no se va a poder volver atrás”, concluyó el corresponsal, al poner el foco en una de las grandes contradicciones del desarrollo tecnológico actual: el avance de la inteligencia artificial también exige una infraestructura física cuyo costo energético y ambiental comienza a hacerse cada vez más evidente.