La cumbre de China dejó una imagen que sintetiza las tensiones del escenario internacional: Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping sentados a negociar sus intereses, mientras Ucrania, Taiwán y Venezuela aparecen en el tablero de las disputas territoriales y comerciales. En una conversación con Santiago Llull para Ronda de Editores (RDE), por +Perfil, la periodista Marcela Basch analizó el encuentro y advirtió sobre el avance de las grandes potencias en un contexto de debilitamiento del multilateralismo.

“Por más que Xi Jinping no lo quiera mostrar así, están un poquito repartiéndose el mundo”, describió Basch. La periodista sostuvo que la reunión funciona como un intercambio de concesiones y apoyos, en el que cada mandatario intenta obtener ventajas para sus propios objetivos políticos y económicos.

“El multilateralismo está muriendo” y avanzan los imperialismos

Para Basch, uno de los aspectos centrales del encuentro es que las tres potencias muestran cada vez menos reparos a la hora de defender sus intereses territoriales. “Es un avance de los imperialismos”, señaló, y enumeró las tensiones que atraviesan a cada uno de los gobiernos: Putin no cede con el Donbás y los territorios de Ucrania, Estados Unidos mantiene sus provocaciones sobre Groenlandia y Venezuela, y China sostiene su reclamo sobre Taiwán.

La periodista también destacó la posición de Xi Jinping, quien busca proyectar una imagen de apertura comercial y cooperación, aunque mantiene como condición para el diálogo internacional el reconocimiento de que existe una sola China. “Básicamente que el multilateralismo está muriendo y tenemos estas tres potencias que no esconden sus deseos de anexar territorios”, resumió.

En ese contexto, Basch describió la posición ambivalente de Trump frente a sus interlocutores. Según planteó, el presidente estadounidense alterna gestos de acercamiento a Putin con respaldos a Zelensky y a Europa, mientras mantiene una relación compleja con Taiwán.

Ucrania, petróleo y gas: la guerra también mueve el comercio

Llull llevó la discusión al impacto económico de los conflictos y planteó que la guerra en Ucrania también puede beneficiar comercialmente a Rusia. “A Rusia no le molesta que le tiren de vez en cuando un dron, que ellos puedan tirar un dron, porque la guerra con Ucrania a Rusia le genera geopolíticamente y comercialmente algo mejor”, sostuvo.

El conductor vinculó esa lógica con el comercio energético y el cierre del estrecho de Ormuz, que, según su interpretación, puede favorecer las ventas rusas de petróleo a China. “En el medio hay guerras, hay muertes, hay genocidios, hay destrucción de ciudades enteras que no se recuperan nunca más, pero bueno, todo sea por el comercio”, afirmó. Y sintetizó su lectura del vínculo entre los mandatarios: “Son tres tipos negociando el mundo”.

La tecnología y la debilidad política de Trump

La disputa también tiene un capítulo tecnológico. Llull mencionó el avance de China en inteligencia artificial y la capacidad de empresas como DeepSeek para obtener resultados competitivos con chips anteriores de Nvidia. También cuestionó la decisión de Trump de permitir determinadas ventas a China a cambio de que el Estado estadounidense participe de los ingresos: “¿Qué son? ¿Retenciones? ¿Impuestos? ¿El libre comercio?”, ironizó.

Por su parte, Basch puso el foco en la situación política interna del presidente estadounidense. Mientras Xi Jinping le ofrecía un recibimiento protocolar de alto nivel y Putin exhibía un estilo más confrontativo, Trump llegaba a la cumbre debilitado por las tensiones políticas en su país. La periodista recordó que, durante su estadía en China, los demócratas impulsaban investigaciones sobre sus aliados y familiares, sus empresas y su patrimonio.

Llull advirtió que la cercanía personal entre mandatarios no garantiza una relación estable entre países. “Puede haber una relación muy, muy cercana entre presidentes, pero no entre países”, planteó, al cuestionar los cambios de posición de Trump sobre los aranceles. La cumbre, así, dejó expuesta una negociación en la que los gestos diplomáticos conviven con las amenazas, las disputas comerciales y los intereses estratégicos.