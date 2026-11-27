La subrogación de vientres volvió a instalarse en la agenda pública a partir de la visita a la Argentina de Reem Alsalem, relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. En el país, la práctica no cuenta con una legislación específica y existen más de diez proyectos presentados en el Congreso para regularla.

Durante su columna en Ronda de Investigación, por +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil, la periodista Giselle Leclercq analizó las distintas posiciones dentro de los feminismos y los vínculos entre la visita de Alsalem y organizaciones conservadoras. También planteó interrogantes sobre los sectores que podrían estar interesados en impulsar esta agenda en la Argentina.

La subrogación de vientres y las divisiones dentro del feminismo

Leclercq recordó que la subrogación de vientres no está legislada en la Argentina y que existe un vacío legal. «Bueno, esta práctica para tener hijos en Argentina no está legislada, hay un gran vacío legal. En el Congreso de la Nación hay más de 10 proyectos. El primero es de 2013, Gerardo Milman, el bultrichista, presentó un régimen para regular».

La periodista explicó que el tema genera profundas diferencias dentro de los feminismos, al igual que ocurre con el debate sobre el trabajo sexual. «En los feminismos, donde yo me ubico, es uno de los temas que genera profundas divisiones, como sucede, por ejemplo, con el trabajo sexual».

En ese escenario, identificó dos posturas: una regulacionista, que busca establecer reglas para la práctica, y otra abolicionista, que considera que implica una forma de explotación de los cuerpos de las mujeres. «Una posición regulacionista que habla de la posibilidad de armar un régimen que regule esta práctica donde vos puedas saber quién es la persona gestante, cuánto dinero recibe, y una posición más abolicionista que dice que siempre una práctica de estas características es explotación de los cuerpos de las mujeres».

Reem Alsalem y los vínculos con organizaciones conservadoras

Leclercq puso el foco en las actividades que Alsalem realizó durante su visita, entre ellas encuentros en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Católica y la Legislatura porteña. La periodista contó que le llamó la atención el perfil de las organizaciones que auspiciaron su llegada.

«Bueno, me puse a mirar quiénes estaban acompañando la llegada de Reem Alsalem, y me sorprendí bastante cuando me encontré con que todos los auspicios que tiene la visita de Reem son de grupos católicos ultra religiosos y que pertenecen al gran universo del conservadurismo argentino», relató.

Además, recordó que el diputado de La Libertad Avanza Nicolás Mayoraz había invitado al Congreso a Olivia Maurel, activista internacional contraria a la subrogación. «Entonces ahí la pregunta aparece de manera inmediata. ¿Hay alguien del Gobierno interesado en empujar esta agenda?», planteó.

La agenda conservadora y el debate sobre los derechos de las mujeres

Para Leclercq, la visita de Alsalem permite observar la articulación de un universo conservador que también interviene en discusiones sobre el aborto, el trabajo sexual, la identidad de género y los derechos de las mujeres.

Sobre la relatora, la periodista señaló: «Ella es feminista y hay que decirlo, o ella así se la puede identificar, podríamos decir en una línea del feminismo abolicionista». También agregó que Alsalem «está en contra del concepto de trabajo sexual, ella considera que siempre hay explotación».