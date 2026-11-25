Tomás Rebord analizó la interna del peronismo, las negociaciones electorales de cara a 2027 y las dificultades de Axel Kicillof para consolidarse como conductor del movimiento justicialista. Durante su programa en +Perfil, el conductor se refirió a las expectativas de la oposición frente al Gobierno de Javier Milei y expresó su preocupación por la posibilidad de repetir los conflictos de poder que caracterizaron la administración de Alberto Fernández.

"El peronismo está oliendo sangre, el peronismo huele sangre, el peronismo lo da por muerto a Javier Milei y eso es así. Yo ni siquiera sé si esto conviene, les estoy diciendo lo que pasa", afirmó.

Los escenarios electorales que analiza el peronismo para 2027

Rebord vinculó las negociaciones dentro del justicialismo con la relación entre La Libertad Avanza y el PRO, y con una eventual división entre Javier Milei y Patricia Bullrich. "Si ellos van juntos en un mismo bloque, el peronismo va a ir junto, no va a ir en dos, menos sin PASO", sostuvo.

En cambio, ante una eventual fractura del oficialismo, consideró que podrían profundizarse las diferencias entre los aspirantes presidenciales del justicialismo. "Se van a ver todos ganadores, van a decir 'están regalados'. Nadie se va a querer bajar", expresó.

El conductor también recordó el acto por el Día de la Militancia realizado en San Fernando, al que describió como una instancia de negociación entre los distintos sectores del movimiento: "Parecía una especie de gran paritaria".

El problema de liderazgo que enfrenta Axel Kicillof

Al abordar la situación del gobernador bonaerense, Rebord estableció un paralelismo con las dificultades que atravesó Alberto Fernández durante su presidencia.

"El principal problema de Axel Kicillof tiene que ver con el mismo desafío que atravesó Alberto Fernández. No estoy diciendo que ya está en la misma situación. Digo que se le presenta el mismo desafío, con el agravante de que la jefatura de quien lo hizo a él encima está presa", explicó.

También cuestionó las motivaciones de algunos dirigentes que comenzaron a acercarse al mandatario provincial. "El principal problema que tiene Axel en este momento para mí es de jefatura. Porque la gente que está rodeando a Axel y que está empezando a rodearlo, y me consta, nadie te habla de Axel el gran jefe", señaló. Y agregó: "Los une el espanto, o los une el resentimiento, o los une la bronca".

Para ejemplificar las dificultades que podría enfrentar Kicillof, mencionó a Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense y uno de sus colaboradores más cercanos, como una eventual opción para sucederlo en la provincia. "No se trata de si es razonable o no razonable. Se trata de que el que es jefe, es jefe", remarcó.

El peso de Cristina Kirchner en la interna del peronismo

La expresidenta permanece inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos tras quedar firme su condena en la causa Vialidad.

"La jefa del peronismo es Cristina, eso no tiene duda, sigue siendo la jefa del peronismo, lo sigue siendo, pero está inhabilitada", afirmó Rebord.

El conductor recordó que, durante años, la exmandataria utilizó su respaldo electoral para ordenar las disputas partidarias.

"¿Cómo jubilás a alguien? ¿Le ganás? No puede competir. ¿Cómo le ganás? ¿La ignorás? ¿La desafiás abiertamente?", planteó.

Sobre el vínculo entre Cristina Kirchner y Kicillof, sostuvo: "Acá estamos en una interna del hijo pródigo. Lo que le pasa a Axel es que fue el ungido".

La advertencia de Rebord sobre repetir el gobierno de Alberto Fernández

El conductor expresó su preocupación por las negociaciones que podrían derivar en un nuevo reparto de ministerios y áreas de gestión entre las distintas facciones del justicialismo.

Al recordar la administración del Frente de Todos, afirmó: "Era un gobierno de empates, era un empate catastrófico, permanentemente nadie podía hacer nada".

Rebord reivindicó la tradición verticalista del movimiento y cuestionó las disputas por la conducción partidaria. "Era un partido que se ordenaba con un cacique, se respetaba, se discutía, se peleaba, había quilombo, pero se ejecutaba en una dirección clara", manifestó.

Finalmente, lanzó una advertencia sobre las consecuencias de una eventual vuelta del peronismo al poder sin una conducción definida.

"De lo único que no te podés recuperar es de ser acéfalo. Para mí, lo que la política no perdona es el no ejercicio del poder", sostuvo.

Y concluyó: "Es preferible tener un gobierno malo, pero vertical, a un gobierno horizontal, hippie, asambleario, transversal e inútil. Lo peor es la parálisis".