Tomás Rebord analizó las últimas declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el pedido de USD 5.000 millones correspondientes al swap de monedas con China y los rumores alrededor de su continuidad en el Gobierno de Javier Milei. Durante su programa en +Perfil, el conductor cuestionó la estrategia de financiamiento internacional de la administración libertaria y planteó su interpretación sobre las recientes apariciones mediáticas del funcionario.

"Caputo está en problemas. Por obvios motivos, por conocidas razones. Creo que este rant de declaraciones es también Caputo timbeando al interior del propio Gobierno", afirmó.

Tomás Rebord cuestionó el pedido de financiamiento a China

Durante el programa, Rebord reprodujo las declaraciones en las que Caputo explicó que el Gobierno había solicitado disponer de USD 5.000 millones del swap con China para garantizar los próximos compromisos financieros.

"Yo creo que va a haber refinanciamiento. Ahora, el mercado piensa que por ahí no. Bueno, nuestra tarea es darle certidumbre", había explicado el ministro.

Sobre la estrategia del titular del Palacio de Hacienda, Rebord expresó: "Siempre está jugado al máximo. Siento que es al pedo recordar la cantidad de veces que ha dado un pronóstico o un escenario justamente intentando proyectar certidumbre y que eso no sucede. Y lo sigue haciendo".

El conductor también recordó el respaldo financiero estadounidense y cuestionó la decisión de recurrir posteriormente a China.

"En el plazo de dos años, Argentina le manguea a Estados Unidos espalda y después a la principal potencia que cuestiona la hegemonía norteamericana, China", señaló.

En ese contexto, estableció una comparación con la doctrina internacional impulsada por Juan Domingo Perón.

"Es como una especie de reversión de la tercera posición peronista, pero desde la servidumbre. Es como una tercera posición antisoberana", sostuvo.

Y agregó, con ironía: "No dependemos de nadie, porque dependemos de todos. Si alguien puede prestarnos plata, se la vamos a pedir".

Rebord destacó la conducción política de Javier y Karina Milei

Al analizar las disputas internas del oficialismo, el conductor rechazó los cuestionamientos de algunos espectadores sobre la capacidad de conducción de La Libertad Avanza.

"¿La Libertad Avanza tiene una conducción? Clarísima. Clarísima es la conducción de La Libertad Avanza, de los hermanos Milei", afirmó.

Rebord estableció una diferencia con la dinámica política que caracterizó al gobierno de Alberto Fernández.

"El Frente de Todos no tenía conducción. La Libertad Avanza tiene conducción. Y lo ves porque ordenan sus factores permanentemente. Hay vencedores y vencidos, hay derrotados, hay ganadores de contiendas, hay internas que se definen", explicó.

Qué dijo Tomás Rebord sobre una eventual salida de Luis Caputo

El conductor recordó una declaración que había realizado durante su programa del domingo, cuando sostuvo que reemplazar al ministro de Economía podría resultar contraproducente para el Gobierno.

"No pueden rajarlo a Caputo porque es más costo que beneficio", recordó.

Sin embargo, consideró que la circulación pública de ese planteo podría perjudicar al propio funcionario en su relación con el jefe de Estado.

"Yo creo realmente que si hoy rajan a Caputo tenés mayores problemas en la economía que si se queda. Mirá lo que te digo", manifestó.

Y añadió: "Nadie puede ser más problemático que una decisión del propio presidente".

Por qué Rebord considera que Caputo busca tranquilizar a Milei

Durante una de las entrevistas reproducidas en el programa, Caputo había destacado la importancia del Presidente para la administración nacional.

"Nos pueden reemplazar a cualquiera, digamos, de los ministros, de nosotros y demás, pero la responsabilidad y la convicción y lo que representa hoy la figura del presidente en el mundo no es reemplazable", había señalado el ministro.

Rebord vinculó esas declaraciones con las versiones sobre la continuidad del funcionario.

"Este rally de notas que está dando, aclarando que nadie es indispensable salvo Milei, es salvar su propio pellejo", sostuvo.

El conductor también hizo referencia a la entrevista que Caputo concedió a un movilero de C5N y planteó que el ministro estaría buscando multiplicar sus declaraciones de respaldo al mandatario.

"La gente cree que está hablando para el público, para nosotros, para lo que sea. Él está hablándole a Milei", aseguró.

Finalmente, sintetizó su interpretación sobre las recientes apariciones públicas del titular del Palacio de Hacienda: "Él no está tranquilizando los mercados, él no está tranquilizando la economía, él está tranquilizando a Javier Gerardo Milei".