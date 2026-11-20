En una nueva emisión de Ronda de Investigación (RDI), por +Perfil, la periodista Sol Clemente presentó los resultados del índice de concientización sobre las violencias hacia las mujeres, elaborado por Fundación Natura y Avon. El estudio expuso la dimensión de las situaciones de maltrato y las dificultades que todavía existen para reconocerlas.

Uno de los datos centrales es que el 88% de las mujeres atravesó situaciones de maltrato, aunque muchas no pudieron identificarlas inicialmente. “Particularmente, lo interesante de este estudio es que el 88% de las mujeres atravesó situaciones de maltrato, es decir, casi 9 de cada 10, pero hay muchas de ellas que no lo reconocieron hasta que las personas que estaban haciendo la encuesta le mostraron temas en particular”, planteó Clemente.

Violencia de género: los tipos de maltrato que muchas mujeres no reconocen

La periodista explicó que tres de cada diez mujeres no reconocían la violencia que habían sufrido antes de que les presentaran ejemplos concretos. Entre las situaciones relevadas, el 72% sufrió desestimación de sus opiniones, el 71% recibió insultos o maltrato verbal, el 51% experimentó agresiones físicas, el 48% sintió temor por su vida durante una discusión y el 44% de las madres sufrió incumplimiento de la cuota alimentaria.

Clemente también llamó la atención sobre formas de violencia que suelen pasar inadvertidas, como el control y la violencia económica. “Como muchas mujeres no se identificaron ciertas formas de maltrato o de control, de violencia económica, que también hay mucho”, advirtió.

Inteligencia artificial y violencia digital: el problema de las deepfakes

Por primera vez, el informe incorporó preguntas sobre imágenes íntimas de mujeres y niñas alteradas o creadas con inteligencia artificial. El 17% de las personas encuestadas estuvo expuesta o recibió este tipo de contenido. “Esto que venimos conociendo también como las deepfakes, que se están usando a nivel mundial justamente para desacreditar como una forma de violencia”, resaltó Clemente.

La periodista vinculó estos resultados con el caso de Ema, una joven que se suicidó después de que un compañero del colegio viralizara imágenes suyas sin consentimiento. Su madre impulsó, junto con organizaciones y la senadora bonaerense Mónica Macha, una guía de concientización que lleva el nombre de la joven.

Menos mujeres cuentan que sufren violencia: el miedo a denunciar

Otro dato del estudio indica que el 65% de la sociedad considera que las mujeres no denuncian por temor a mayores represalias del agresor. Clemente advirtió sobre esta tendencia y sostuvo que es necesario reforzar las campañas públicas y los espacios de acompañamiento: “Hay un retroceso, hay una estigmatización y hay algo de volver hacia adentro que no está bueno y que es importante que sigan habiendo campañas públicas, que siga tratándose esos temas más abiertamente”.