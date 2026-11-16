YPF gastó $121.000 millones en publicidad durante 2026: en RDI analizaron la evolución de la pauta bajo el gobierno de Milei

En otro segmento de Ronda de Investigación, por +Perfil, el periodista Leandro Bravo presentó un informe de Chequeado sobre la pauta publicitaria de YPF y señaló una contradicción entre el discurso de reducción del gasto estatal del gobierno de Javier Milei y los recursos destinados a publicidad por la petrolera. Según los datos expuestos, la inversión publicitaria de la empresa aumentó un 3% en 2026 respecto del año anterior, pese a que 2025 había sido un año electoral.

“En lo que va del 2026, el Gobierno, en este caso, a través de YPF, aumentó la pauta publicitaria en un 3%, en este caso, hablando de YPF, sobre lo que fue el año 2025, teniendo en cuenta que era un año electoral”, explicó Bravo. El gasto publicitario de la empresa alcanzó los 121.000 millones de pesos en 2026, frente a los 118.000 millones del año anterior: “En cifras más, cifras menos, estamos hablando de 77 millones de dólares”, precisó.

La evolución de la pauta publicitaria de YPF

Bravo comparó la evolución de la pauta desde la reestatización de YPF y sostuvo que la gestión actual mantuvo niveles elevados de inversión publicitaria. “Nosotros nos encontramos con que el gobierno de Milei viene bastante parejo en lo que es la pauta publicitaria de YPF en los últimos tres años”, afirmó.

En el ranking histórico, destacó que el mayor gasto se registró durante 2022, bajo la presidencia de Alberto Fernández, cuando superó los 129.000 millones de pesos en términos reales. En segundo lugar ubicó la gestión de Mauricio Macri.

Sobre la evolución reciente, detalló: “Estamos hablando de un 2024 con 121 mil millones de pesos en pauta, como lo es en el año actual”. En cambio, durante 2025, año electoral, la inversión publicitaria disminuyó y volvió a incrementarse en 2026.

La falta de información sobre los medios que reciben la pauta

Uno de los principales cuestionamientos de Bravo estuvo relacionado con la ausencia de información pública sobre el destino de los fondos. Según explicó, YPF no detalla qué medios reciben publicidad, en qué fechas ni bajo qué condiciones.

“Pero nos encontramos con un dato que lo menciona Chequeado, que es que YPF en este caso, bajo la gestión del director Horacio Marín, no especifica puntualmente a qué medios de comunicación y cuándo y dónde va destinada esta pauta publicitaria”, señaló en +Perfil.

El periodista también recordó que Chequeado llevó a la Justicia un pedido de acceso a la información pública sin obtener respuestas satisfactorias. “En ninguno de los tres años respondieron a qué medios de comunicación ha ido lo que es la pauta publicitaria”, sostuvo.