Cómo se creó el Papamóvil que utilizó León para recorrer Argentina

En una nueva emisión de Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el director de la firma cordobesa Vallé Equipamientos, Joaquín Vallé, detalló el proceso de diseño y fabricación de los dos papamóviles que utilizó el papa León XIV durante su visita a la Argentina y destacó el orgullo de representar a la industria nacional al ser el único carrocero del país homologado por la casa matriz en Japón y anticipó que una de las unidades podría ser trasladada a Roma para integrarse al Museo Vaticano.

Joaquín Vallé es el director de la empresa cordobesa Vallé Equipamientos, cuya firma cobró notoriedad recientemente por liderar la fabricación de los dos papamóviles —sobre la base de camionetas Toyota Hilux— diseñados para la visita del papa León XIV a la Argentina. La compañía familiar, de origen santafesino y con planta en Córdoba, asumió este inédito encargo técnico debido a un hito clave: son los únicos carroceros del país homologados por la casa matriz de Toyota en Japón.

Muy buenos días, felicitaciones. Primero, me parece que además estos dos papamóviles son la mejor carta de presentación de lo que ustedes realizan. Cuéntenos primero cuestiones de orden técnico y mecánico —cómo lo armaron, cómo lo hicieron— y después le voy a preguntar lo que significa a posteriori, pero primero denos datos del orden material y físico, como si fuera para la revista Parabrisas.

¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo va? Buenos días, buenos días a todo el piso. La verdad es que estamos agradecidos por el espacio y muy, muy contentos con todo lo que significó este proyecto. A lo largo de estos días todos los días aparecían cosas nuevas y desafíos nuevos que nos llevaron a sacar adelante semejante proyecto. Así que estamos muy contentos, y también contentos de que estamos un poco más libres para hablar ahora: había muchos acuerdos de confidencialidad en relación a qué camioneta iba a ser, o sea, no se podía hablar de la presentación de la nueva Toyota Hilux. Así que ahora estamos más libres para contar lo que fue la experiencia de transformación, ¿no?.

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Bueno, ¿cómo partió la idea de que ese era el auto adecuado y cómo construyeron lo que se le colocó arriba?

Bueno, en principio, Jorge, yo creo que el principal reto desde el momento en que el Vaticano toma contacto con Toyota Argentina fue realzar y mostrar lo que significa la industria nacional, ¿no? En esa línea, qué mejor para hablar de industria nacional que hablar de la Toyota Hilux: primero una empresa y segundo un producto que es líder en nuestro país hace muchísimo tiempo, que es 100% nacional y que es líder también en muchos países. Entonces creo que la decisión de elegir la Toyota Hilux fue muy acertada por parte de Toyota y, por supuesto, nada más y nada menos que con el lanzamiento del nuevo modelo —que va a tener su lanzamiento oficial en diciembre— de la mano de semejante proyecto. Después, como bien decían, nosotros fuimos seleccionados por ser los únicos carroceros homologados en la Argentina por la casa matriz de Toyota en Japón. A partir de eso, trabajamos con muchos requerimientos técnicos por parte de Toyota dentro de lo que son los parámetros que nosotros tenemos como convertidores, y después con las especificaciones técnicas del mismo Vaticano, que fueron, debo decir, muy completas y muy específicas. Pero más allá de todas las especificaciones técnicas de qué es lo que se podía y qué es lo que no se podía hacer, todo lo que ustedes ven en el diseño de lo que terminó siendo el papamóvil fue propuesto por nosotros y consensuado con Toyota hacia el Vaticano: es todo desarrollo local.

¿Y qué se hace con estos dos autos? ¿Quedan de museo? ¿Quedan para el Episcopado argentino? ¿Cómo sigue la historia de estos dos autos?

Mirá, todavía no lo sabemos, no tenemos la confirmación exacta. Entiendo que Toyota Argentina estaba tratando de que el Vaticano pueda llevarse uno de estos vehículos, no sé si para ser usado como un vehículo oficial allá en Roma, pero al menos para que uno tenga la posibilidad de quedar en el Museo del Vaticano, lo que la verdad para nosotros sería un orgullo total, ¿no?: que un producto argentino termine en semejante lugar. La otra posibilidad es que directamente las dos unidades queden acá —obviamente que son unidades donadas al Vaticano, o sea, pertenecen al Vaticano— y probablemente estén resguardadas en el museo de Toyota.

Joaquín Vallé, entonces, felicitaciones. Quedó bellísimo y me parece que además es un símbolo de la industria automotriz, que está pasando una situación tan complicada en este momento en la Argentina. Así que esperemos que sea una bendición. Te mandamos un abrazo grande aquí desde Buenos Aires.

Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo y quiero agradecerle, por supuesto, a Toyota Argentina y al concesionario Kansai, que fue clave también para la visita de Su Santidad a nuestro país. Así que muchísimas gracias.

Muchas gracias.

LP