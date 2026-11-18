Habitualmente las peleas internas resultan incomprensibles para la mayoría de la sociedad, que invariablemente reclama que finalmente los políticos se pongan de acuerdo y solucionen los problemas que tienen pendientes. Sin embargo, pasan las generaciones y la dinámica del poder nunca sigue esa premisa racional y altruista. El poder nunca se cede ni se comparte: se conquista, y para eso siempre hay que vencer a otros, en principio, del propio espacio.

Ayer, Milei, Massa y Macri, tres dirigentes identificados con tres felinos —el león, el tigre y el gato—, hicieron una jugada que busca dejar afuera del juego a los rebeldes de la política local, a quienes desafían a la conducción de su espacio: Kicillof y Bullrich.

Por un lado, Massa juntó a su espacio, el Frente Renovador; al peronismo federal que paradójicamente encabeza un porteño, Juan Manuel Olmos; a los dos exgobernadores a los que se los menciona como posibles precandidatos, Gerardo Zamora de Santiago del Estero y Sergio Uñac de San Juan, y al kirchnerismo, representado por Mayra Mendoza y Teresa García, hizo una cumbre peronista en San Fernando. “Todos menos uno”: solo dejó afuera a Axel Kicillof, quien reclama ir a las PASO para definir candidaturas. Además, ayer en este programa, Teresa García dijo que finalmente el peronismo irá a una lista de unidad sin necesidad de PASO. Escuchemos sus palabras.

Del otro lado, como tirándole un centro a Massa y al kirchnerismo contra Kicillof, el PRO sacó el siguiente comunicado desdiciéndose de todo lo que habían planteado y de su propia historia. Veamos el comunicado que hicieron a través de un tuit.

El PRO se reclama republicano y cambiar las reglas del juego electorales a unos pocos meses de los comicios, lógicamente, no refleja mucho respeto a las instituciones. Además, el PRO utilizó las PASO. Las usó para ganarle al kirchnerismo, formando Cambiemos, y las usó para dirimir su discusión interna en el 2023, cuando compitieron por la candidatura a presidente Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Es decir, no hay ninguna razón ideológica o política para apoyar la eliminación de las PASO; es por simple conveniencia.

Ahora bien, con esta jugada Macri hace tres cosas. Una, se venga de Patricia Bullrich, quien se fue del PRO buscando autonomía y proyección política. De esta manera, al darle los votos a Milei para que se acerque a eliminar las PASO, le quita la herramienta para que ella pueda hacerle una interna a Milei o presionar para obtener mejores lugares en las listas. Por otro lado, al quitarle las PASO al peronismo, juega para Massa y el kirchnerismo, que sin Cristina no podrían ganarle unas PASO a Kicillof. Tanto el gobernador bonaerense como Patricia Bullrich, sin PASO se quedan debilitados, con cierta estructura de poder, pero en peores condiciones. ¿Lo seguirán sosteniendo los intendentes y sindicalistas a Kicillof si tuviese que ir por fuera del peronismo? No queda claro. Los 15 diputados que mostró Bullrich, si ella tuviese que jugar por fuera, ¿huirían hacia la alianza entre Milei y Macri?

Hubo una cumbre entre Máximo Kirchner, Massa y Kicillof en la que acordaron defender las PASO, pero si efectivamente el Gobierno consigue los votos con la ayuda del PRO y sus aliados habituales ¿Máximo y Massa pueden cumplir con su compromiso, sabiendo que lo que en realidad les conviene es perder?

Esto ya lo hizo el kirchnerismo en el pasado. Durante el gobierno de Alberto Fernández, Máximo Kirchner y los diputados de La Cámpora votaron en contra del acuerdo con el FMI, aún sin tener una alternativa clara. Ellos sabían que estaban los votos para que se apruebe, pero no querían pagar el costo político, querían que sea Alberto quien vote, con Juntos por el Cambio, el acuerdo con el FMI, para ellos luego correrlo por izquierda cuando efectivamente vinieran las consecuencias. Es decir, por un lado votaron una cosa, pero en realidad querían que sucediese lo contrario.

Esto sería igual: ellos votarían en contra de la eliminación de las PASO, pero en realidad querrían que no exista para obligar a Kicillof a hacer un acuerdo que, por otro lado, implicaría quitarle todo el poder. El gobernador bonaerense no puede reelegir y su partido, el Movimiento por el Derecho al Futuro, es una alianza de intendentes y sectores sindicales que no le tienen fidelidad a Kicillof, simplemente están con él en un acuerdo contra Cristina Kirchner para quitarle la lapicera que ejerce sobre el peronismo.

Patricia Bullrich: “Yo soy una socia de este proyecto. El rumbo es el correcto, pero necesita un refuerzo”

Ahora, la conjura de los felinos para sacar del juego a Kicillof y Bullrich solo se haría efectiva si el Gobierno logra eliminar las PASO. ¿Le alcanza con los votos del PRO? La aritmética legislativa muestra que la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO resulta insuficiente por sí sola para suspender las PASO. En la Cámara baja, los 95 diputados oficialistas sumados a los 12 legisladores puros del PRO alcanzan los 107 escaños (o 117 si se contabiliza todo el interbloque aliado), dejando al oficialismo a una distancia de entre 12 y 22 votos de la mayoría requerida. En el Senado, el escenario presenta una brecha similar: los 21 senadores libertarios más los 3 representantes del Frente PRO totalizan 24 voluntades, por lo que aún necesitan reunir 13 apoyos adicionales para llegar al piso de 37. En consecuencia, incluso con el respaldo pleno del PRO, el Ejecutivo depende de negociaciones con los bloques dialoguistas, el radicalismo y las bancadas provinciales para completar los números en ambas cámaras.

Sin embargo, la movida del PRO presiona a los gobernadores aliados y la billetera del Gobierno intentará doblegar al resto. Esto lo hará intercambiando fondos coparticipables o quitando candidaturas locales por votos para suspender las PASO. Kicillof deberá ponerse a buscar votos para bloquearlo, y para eso debe recurrir a los gobernadores peronistas que se opongan a Cristina. Deben entender que, apoyando a Milei en la eliminación de las PASO, están en realidad apoyando a quienes enfrentan dentro del propio espacio: Cristina Kirchner.

Cristina Kirchner, por su parte, no las tiene todas consigo. Massa, hasta hace algunos años, decía que iba a meter preso a los ñoquis de La Cámpora. ¿Ese será su aliado con quien compartirá poder? Hasta hace poco tiempo la agrupación kirchnerista cantaba que no pasaba nada si los traidores se van con Massa, y ahora quienes se van con Massa contra uno de los propios, como es Kicillof, son ellos mismos. Para una organización con base de jóvenes ideologizados, como lo era el kirchnerismo (veremos si lo sigue siendo), esas piruetas no son gratis. El kirchnerismo parece estar enredado en su táctica, y también podría sucederle que su base social no acate y vote a Kicillof si el gobernador fuese por fuera del peronismo.

Cristina Kirchner tiene una sola razón para apoyar a Massa: la venganza. Pero debe tener cuidado, porque esa venganza puede terminar empoderando a alguien que, ni bien asuma el poder, se desprenda de ella y de La Cámpora. Probablemente, para esto, el kirchnerismo se juegue a manejar ambas cámaras, algo que ya aseguró en las últimas elecciones. Probablemente, como parte de estos acuerdos y para sellar el pacto con Massa, Cristina apoyó a Guillermo Michel, un hombre del Frente Renovador, para el Consejo de la Magistratura.

El kirchnerismo se transformó en una constante fuerza de oposición sin proyecto propio de país. Lógicamente fueron oposición contra Macri y lo son ahora contra Milei. Pero también lo fueron contra Alberto Fernández y probablemente lo terminarán siendo en un gobierno de Massa. Una fuerza que posa de defender los intereses de los que menos tienen, pero que luego no logra articular esas ideas en un programa de gobierno. Tal vez por eso entregan siempre el principal lugar de la lista, que es el de presidente.

Volviendo a la cumbre peronista en San Fernando, se le preguntó a Sergio Massa por qué no estaba Kicillof, contestó lo siguiente y dejó algunas definiciones.

En este fragmento Massa dice que Kicillof no vino porque no quiso, que el Gobierno quiere suspender las PASO para romper al peronismo, pero que el peronismo no se puede romper porque eso sería irresponsable. Acá da más elementos para entender la jugada. La idea es acumular fuerzas en un bloque para luego, si se suspenden las PASO, forzar a Kicillof a bajar su candidatura con el argumento de no ser funcional a Milei. Los candidatos a presidente que había miden mucho menos que Massa; obviamente, frente a él no pueden sostener sus candidaturas si efectivamente se suspenden las PASO.

Vamos a ver ahora un fragmento del Perón con IA.

En esta jugada, Macri y Cristina se colocan en un segundo plano. De hecho, ambos apoyan a otros contra sus rivales internos para ejercer venganza: Macri contra Bullrich, Cristina contra Kicillof. Pero, paradójicamente, en esos mismos movimientos ellos quedan diluidos en proyectos de otros, Milei y Massa, quienes ya demostraron poca fidelidad. Massa, por su parte, creó el aparato de Milei y lo financió para derrotar al PRO, y luego Milei se alió con el PRO para derrotarlo a él. Ahora los tres se alían para sacar del juego a Bullrich y Kicillof, quienes deben pensar sus próximos pasos. Ninguno es un actor de segundo orden y sería raro que se den por vencidos tan fácilmente.

Espantarse de las conspiraciones, las internas y la pelea por el poder no ayuda a comprender la política como ciencia y arte. Hay muchos medios de comunicación que simplemente proponen indignarse frente a las dinámicas de la lucha interna, y esto no ayuda a la audiencia a comprender lo que sucede en la realidad política. Por eso en este programa tratamos de desarmar estas jugadas y que, en todo caso, luego de escuchar estos análisis, se tenga más herramientas para saber a quién apoyar o votar.

​Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi









MEG