Javier Milei recibe el título de Doctor Honoris Causa en Humanidades, otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel, en el marco del simposio institucional Los juicios de Nuremberg. Lo acompañan la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno, entre otros funcionarios.

"En un momento de mi vida decidí empezar a estudiar las cuestiones de largo plazo", dijo Milei al tomar la palabra."Estamos viviendo el mejor momento de la historia en condiciones de bienestar. Esto es un fenómeno relativamente nuevo, lo natural siempre fue la pobreza. Entonces lo que uno tiene que estudiar es la generación de la riqueza, qué es lo que hace a la gente salir de la pobreza". Y se remitió a Adam Smith, el más clásico de los economistas, a quien defnió como "un tecnooptimista".

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"Adam Smith señala que la división del trabajo, los rendimientos crecientes, están condicionados por el tamaño del mercado", dice. "Si tomáramos conciencia de esto, veríamos que los luditas de los últimos 250 años han estado equivocados". Y describió el movimiento ludita, contrario a la tecnología, como quienes destruyeron un telar para que no redujera el empleo. "Los tecnopesimistas no tienen razón. A lo largo de la historia se han equivocado", aseguró Milei, y trajo como ejemplo a Ford. "Si vamos a seguir así, entonces cuando el hombre inventó el fuego, alguien le habría dicho 'no hagamos fuego que va a haber incendios'".

Luego Milei se refirió al Óptimo de Pareto, donde no se puede mejorar a unos sin empeorar a otros, y al concepto más conocido de Adam Smith: el de la mano invisible del mercado. "Era una respuesta a los ataques expropiadores del Estado que les saca a los que les va bien para darle los bienes a otros. Es decir, la justicia socia", aseguró. Y siguió: "La justicia social tiene varios problemas: un trato desigual ante la ley y el robo; se penaliza el ahorro y la inversión porque no se pueden apropiar de los resultados".

Continuó: "La gente, en vez de estar mejor, está peor. Si quieren ver un ejemplo, miren la Argentina, que podía ser el mejor país del mundo y está a mitad de tabla". Y luego aseguró que el país no se hundió gracias a "el mejor ministro de Economía la historia, Toto Caputo". El funcionario sonrió desde la platea.

Milei criticó a Europa: "Son expertos en regular. Son expertos en matar los rendimientos crecientes. Naturalmente, en Europa son expertos en haber matado el crecimiento económico. Por eso Europa, hace años y años que está estancada". Y luego completó: "Es lo que hacemos desde el ministerio de Desregulación, pero al revés. Federico Sturzenegger desregula para liberar los rendimientos crecientes".

Luego arremetió contra quienes "quieren hacer matchear la realidad con sus modelos", y aseguró que si trabajan en empresas "le van a hacer perder mucha plata", y que si son hacedores de política económica "son mucho más peligrosos, porque le van a hacer mucho daño a la población, disfrazado de buenas intenciones".

Felicitan a Milei por su lucha contra el antisemitismo

"Señor presidente, usted no llega a esta universidad como un visitante, sino como uno de los nuestros, aquí se formó", lo había recibido José Luis Biondi, el rector de la Universidad de Belgrano. "En la tradición bíblica, recordar es comprometerse a actuar", aseguró luego. Calificó de la postura de Milei contra el antisemitismo como "un ejemplo", y lo felicitó por su "coherencia" y "claridad".

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Las autoridades le entregaron el diploma que acredita el doctorado Honoris Causa, y también un cuadro enmarcado con la shemá israel, una declaración de fe monoteísta tomada de la Torá, las sagradas escrituras judías.





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