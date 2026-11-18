La senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich compartió un video en sus redes sociales donde explicó que el Gobierno necesita un nuevo impulso financiero para que las familias de nuestro país mejoren su economía diaria, y reconoció que “el rumbo es el correcto, pero necesita un refuerzo”.

Enfrentadas como nunca. Karina Milei y Patricia Bullrich suman reproches y amagues de ruptura.

En la grabación que subió a su cuenta de X, la legisladora expresó: "Yo soy una socia de este proyecto. Yo veo que necesitamos un último empujón en este año, que estos cambios económicos de los que se está hablando tienen que tener un refuerzo en cada una de las familias argentinas”.

Y agregó: “El factor más importante para ganar la elección es la economía. Cómo está la economía de cada argentino, de cada familia, de cada empresa, de cada uno, entonces es ahí donde nosotros tenemos que poner el foco, tenemos que lograr que el proyecto reelija, y para que este proyecto reelija tiene que haber algunos cambios que la gente sienta en un año”.

En ese punto, Bullrich reconoció: “Entonces es importante entender que para ganar una elección tenés que tener una esperanza de la gente en que estos años significaron un cambio muy fuerte, todo se movió, pero también te involucró y te tuvo adentro”.

Patricia Bullrich X | Crédito: X @PatoBullrich

La declaración adicional

Junto al video, Patricia Bullrich escribió un texto donde expresó: “El rumbo es el correcto, pero necesita un refuerzo. Los argentinos que viven de un sueldo, la industria, la construcción y los pequeños comerciantes necesitan cambios que puedan sentir en su día a día”.

Para luego sumar lo que considera fundamental para las elecciones presidenciales del 2027: “En estos años cambiamos y todo se movió mucho. El proyecto debe ser reelegido, pero también necesitamos que cada argentino sienta que eligió este proyecto, que es parte de él y que tiene un lugar en esta Argentina. Esa es la esperanza que tenemos que renovar”.