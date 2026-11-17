El Gobierno se dio 24 horas más para intentar destrabar la suspensión de las PASO en el Senado. La Mesa Política de La Libertad Avanza resolvió que este martes no habría dictamen en la comisión de Asuntos Constitucionales y la jugada en el Senado quedó a cargo de Patricia Bullrich. La jefa del bloque oficialista describió que el encuentro en Casa Rosada fue “una reunión tranquila” y confirmó a PERFIL que la intención es tener las firmas para este miércoles. "Mañana veremos”, dijo la senadora.

Tras el quorum reglamentario para que se abra la comisión, el oficialismo apostó a compartir el borrador del proyecto y dar la palabra a los senadores. Ya sabía de antemano que no tenía las firmas para darle despacho al dictamen.

El núcleo del proyecto es la suspensión de las primarias. El borrador fechado el 14 de noviembre, al que accedió PERFIL, suspende durante 2027 las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias previstas en la Ley 26.571, junto con “todas las obligaciones emanadas de la legislación vigente referidas a su organización y realización”. Se trata de una disposición transitoria: según el texto, caduca de pleno derecho cuando termina el proceso electoral de 2027. Así, el oficialismo resigna la eliminación definitiva de las PASO, que era su objetivo original, para conseguir acompañamiento.

Según pudo saber este medio, colectoras, Ficha Limpia y financiamiento son los puntos que todavía generan ruido en La Libertad Avanza. Desde el entorno de Bullrich, en cambio, aseguran que las firmas para el dictamen ya están. La diferencia entre la cautela pública de la senadora y la confianza de su equipo resume el momento del oficialismo: cree tener los números en la comisión, pero prefiere no exponerse a firmar mientras sigan abiertas las discusiones internas. Postergar 24 horas le da margen para cerrar esos puntos sin mostrar fisuras en el plenario.

La cuenta que importa está más adelante, en el recinto. Como modifica el régimen electoral, la reforma requiere mayorías agravadas de 37 votos en el Senado y 129 en la Cámara de Diputados para su aprobación. Eso le da a cada aliado margen para condicionar el texto, y explica por qué el oficialismo aceptó cambiar la eliminación definitiva de las primarias por una suspensión acotada a un solo turno electoral.

Los cambios de la reforma electoral

Sin PASO, el borrador traslada la selección de candidatos a los partidos. Durante 2027, las candidaturas se definirán según las cartas orgánicas de cada fuerza y, en el caso de las alianzas, según su reglamento electoral. Para que una lista sea oficializada se exigirán avales ciudadanos. Para competir por bancas en el Congreso, cada partido deberá reunir tantos avales como afiliados pide la ley para el reconocimiento definitivo como partido de distrito.

Para la fórmula presidencial, el número equivale a lo exigido en al menos cinco distritos. Los avales se recolectarán en una plataforma digital de la Cámara Nacional Electoral, que deberá estar habilitada al menos 90 días antes del cierre de listas, y ningún elector podrá respaldar a más de un partido nacional y uno de distrito.

Las colectoras forman parte del mismo paquete transitorio. El artículo 17 del borrador reescribe para 2027 el artículo 63 bis del Código Electoral y permite “en forma excepcional” que una misma fórmula presidencial aparezca en dos columnas contiguas de la Boleta Única de Papel en un distrito. En una columna irá con las listas legislativas de su propia agrupación; en la otra, con las de una fuerza de distinta denominación, siempre que esta no acompañe a otro candidato presidencial.

Los votos legislativos de cada columna se contarán por separado. Para habilitarlo, el apoderado de la agrupación nacional deberá presentar ante el juez federal electoral un acuerdo de adhesión con la conformidad de los partidos de distrito. En un escenario sin primarias, el mecanismo permitiría a LLA sumar votos para su fórmula a través de aliados provinciales sin obligarlos a fusionar listas.

La Ficha Limpia, en cambio, entra como una disposición permanente y no transitoria. El texto impide ser candidatos o autoridades partidarias a quienes tengan una condena por delito doloso confirmada en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año anterior a la elección. También crea un Registro Público de Ficha Limpia en la Cámara Nacional Electoral, obliga a los tribunales a informar esas sentencias en 24 horas y aclara que los recursos ante instancias superiores no suspenden la inelegibilidad. Las personas alcanzadas tampoco podrán ser designadas ministros, secretarios ni directores de empresas con participación estatal.

El tercer punto en discusión es el financiamiento de las campañas. El borrador deroga el régimen de distribución de espacios en radio y televisión previsto en la Ley 26.215 y habilita la publicidad electoral en medios audiovisuales, gráficos, vía pública e internet incluso fuera de los plazos que hoy fija el Código Electoral. Además elimina la obligatoriedad de los debates presidenciales: sólo quedaría la posibilidad de que la Cámara Nacional Electoral organice uno si hay balotaje.

El texto suma otros cambios de menor impacto político. Incorpora la afiliación digital a los partidos con validación biométrica y elimina la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, que pasarán a ser diputados nacionales designados por la Cámara baja, sin cobrar un sueldo adicional. Con todo eso sobre la mesa, el oficialismo tiene hasta mañana para confirmar si las firmas que su entorno da por hechas aparecen en la comisión.

JD/MC