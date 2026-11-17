Javier Milei volvió a elogiar a Patricia Bullrich y dejó señales de que busca preservar su lugar dentro del oficialismo, en medio de las tensiones que atraviesan a La Libertad Avanza y de las especulaciones sobre el armado electoral de 2027. La relación entre la senadora y el núcleo de poder que integran Karina Milei y Martín Menem volvió a quedar bajo la lupa, mientras el Presidente insiste con su objetivo de ganar en primera vuelta.

El tema fue analizado por Claudio Mardones y Tristán Rodríguez Loredo, en una conversación conducida por Santiago Llull para Ronda de Editores (RDE), por +Perfil. Mardones sostuvo que en el Gobierno reconocen que una eventual candidatura de Bullrich por fuera del espacio libertario podría restarle competitividad a Milei en su búsqueda de la reelección: “Una Patricia Bullrich tratando de quitarle votos al Gobierno de Javier Milei le resta una competitividad clave”.

Milei reivindicó a Bullrich y buscó contener las tensiones internas

Mardones señaló que el Presidente comenzó a desmarcarse de lo que hasta hace poco parecía ser la hegemonía de los sectores alineados con la secretaria general de la Presidencia. En ese contexto, recordó los mensajes cruzados que circularon en redes sociales y las interpretaciones sobre un “like” de Milei que alimentó versiones de una disputa con Bullrich.

Sin embargo, el periodista destacó que el mandatario no retiró su respaldo y que, durante una actividad en el CICIP, elogió a Bullrich por la eficacia del protocolo antipiquetes, además de reconocer a Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger. Para Mardones, esos gestos tienen una lectura política: “Vemos a un Milei que parece que empieza a administrar esta tensión de otra manera”.

Santiago Caputo respalda a Bullrich frente al sector de Karina Milei

El periodista explicó que Bullrich no está aislada dentro del oficialismo y mencionó a Santiago Caputo como uno de sus principales garantes en el entorno presidencial. Según describió, el estratega mantiene un buen diálogo con la senadora, aunque ambos atraviesan un proceso de distanciamiento con Karina Milei, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.

En ese escenario, Mardones mencionó la creciente exposición de la senadora neuquina Nadia Márquez, a quien vinculó con movimientos que buscarían condicionar a Bullrich. No obstante, sostuvo que son pocos los que imaginan a la exministra fuera de La Libertad Avanza: “Ha quedado claro que Patricia Bullrich tiene un lugar dentro de la Libertad Avanza”.

También señaló que Bullrich se convirtió en “la otra opción de Javier Milei”, una posición que, según su análisis, ya genera atención incluso fuera del país. Mardones aludió a una publicación del Financial Times que la presentó como una figura capaz de condicionar al Presidente y planteó que la incógnita es si el oficialismo podrá administrar esa realidad o si profundizará una disputa que termine debilitándolo.

La fórmula presidencial y el dilema de la vicepresidencia

Rodríguez Loredo consideró que los elogios a Bullrich también pueden leerse como parte de una negociación electoral más amplia. La discusión, explicó, pasa por definir si la senadora podría competir por separado dentro de un mismo espacio oficialista o si quedará integrada en una fórmula común: “Asegurarse de que no va a salir una competencia interna” sería uno de los objetivos de mantenerla dentro del armado.

La posibilidad de ofrecerle la vicepresidencia, sin embargo, abre otro interrogante. Rodríguez Loredo recordó que ese cargo puede convertirse en un problema cuando quien lo ocupa se considera un candidato natural a la Presidencia: “El problema es cuando es un premio consuelo la vicepresidenta para alguien que se autopercibe candidato natural a la presidencia”.

El analista también señaló que el vicepresidente tiene una función legislativa relevante, aunque muchas veces ese papel queda relegado frente a las disputas de poder. La definición de una eventual fórmula Milei-Bullrich, por lo tanto, no depende solamente de los elogios públicos: también exige resolver qué lugar tendrá la senadora, cómo se organizará la competencia interna y hasta dónde llegará la política de alianzas del oficialismo.