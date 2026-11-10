El coordinador de los cottolengos Don Orione revive el emocionante encuentro del papa con la gente de los hogares

En una nueva emisión de Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el consejero provincial de los Cottolengos Don Orione, el padre Aníbal Quevedo, analizó el paso del papa León XIV por el Pequeño Cottolengo de Claypole y el impacto que causó en los residentes de la institución. El sacerdote relató cómo el Sumo Pontífice rompió el protocolo para saludar y bendecir a cada uno de los presentes y llamó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a disminuir la polarización para atender a los sectores más vulnerables.

Aníbal Quevedo es sacerdote de la Pequeña Obra de la Divina Providencia (Obra Don Orione) y actualmente se desempeña como consejero provincial de los Cottolengos Don Orione en la Argentina, Uruguay y Paraguay. Previo a su cargo actual, estuvo durante diez años al frente del Cottolengo Don Orione en la provincia de Tucumán. Hoy supervisa la red de hogares que atienden y brindan asistencia integral a cientos de personas con discapacidad, y es uno de los principales coordinadores y voceros de la visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo de Claypole.

Aníbal, muy buenos días. Un gusto volver a conversar con usted, ahora ya con la experiencia producida. Obviamente estamos deseosos de escuchar qué pasó allí desde sus ojos, con los ojos de la gente que está dentro de Don Orione. Cuéntenos.

Bueno, buenos días, un gusto compartir este espacio. Un placer contarles que la emoción todavía no se acaba por esas imágenes de ayer tan importantes y, hasta cierto punto, tan difíciles de creer por nosotros, ¿no?: poder ver al Santo Padre. Nosotros estábamos sentados en la iglesia esperando la llegada, todos en el lugar que correspondía, y una pantalla se enciende para mostrarnos en el momento dónde estaba: era el papamóvil dentro del Cottolengo atravesando el arco, con la gente vivándolo con esas banderitas que tenían. Y desde ahí comenzó la emoción, ¿no? Después, en el momento en que baja del papamóvil, lo acordado en el minuto a minuto era que debía atravesar el atrio y que desde la puerta de ingreso de la iglesia se iba a dar vuelta e iba a saludar a las personas que estaban afuera, que eran parte del público. Y si ustedes vieron las imágenes, eso no ocurrió: desde el momento en que comenzó a caminar, se detuvo de un lado y de otro para saludar, para extender la mano, para mirar, para bendecir, para decir una palabra. Con lo cual, la empatía que nos ha demostrado el Santo Padre no deja de conmovernos.

Cuéntenos qué produjo en las personas que están allí.

Bueno, por la tarde, cuando caminábamos y los veíamos, veíamos la experiencia sobre todo de Marta y de Norma. Entonces nosotros decíamos a la noche que, además de voceros de la Obra Don Orione, hoy también teníamos que ser voceros de Marta y de Norma, que fueron las residentes que hablaron ayer por la mañana y que fueron la voz de tantos residentes nuestros. Estaban conmovidas. Nos contaban la alegría de haberlo saludado y después, cuando podían ver —que es lo que nos pasa a cada uno de nosotros— las redes sociales donde las imágenes se repiten con nuestra casa: verlo con la estola sacerdotal que se puso para bendecir, con la imagen de San Luis Orione, verlo frente al corazón, verlo visitar y recorrer uno de los hogares. Entiendo que con sus gestos puso a la persona con discapacidad en agenda, pero en la agenda mundial, ¿no? Que era algo de lo que hablábamos con usted cuando fue confirmado lo de la visita: hablar de discapacidad y hablar del límite y de la vulnerabilidad —y mostrar que puede ocurrir en todo el mundo— es una cosa que nos sorprende.

¿Qué cambia en el tema de la discapacidad y en la relación del Gobierno y la sociedad sobre el tema de la discapacidad? ¿Qué cree usted que será la semana próxima el mensaje que deje y cuánto puede influir en un cambio de políticas?

Bueno, yo lo que entiendo es que el compromiso personal nos mueve a todos. Yo quiero ser un mejor sacerdote en el rol que hoy me toca ocupar al frente de los Cottolengos de la Obra Don Orione, y entiendo que eso también se hace extensivo a todos: al público en general, pero también a quienes forman parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, para que nos mueva a cada uno a poder aportar nuestro granito de arena, particularmente con esta población, que son las personas vulnerables. Y, de ahí en más, como sociedad, poder construir algo juntos: que este deseo de unidad y de fraternidad, que es lo que nos plantea el papa León XIV, nos pueda llevar a construir juntos una Argentina no tan virulenta, no tan de extremos opuestos, que pueda mejorar el diálogo. Anhelo eso. Perdón, esas imágenes que pasan ahí a nosotros no nos dejan de conmover. Si usted ve a la gente de afuera... al obispo "Pancho", a las hermanas, tantas cosas que se vieron en nuestra casa ayer. Momentos todos tan profundos, muy humildes.

León XIV en el Cottolengo Don Orione, entre lágrimas y emoción



Lo noto emocionado, obviamente, Aníbal. Y yo le preguntaba respecto del corazón general de la sociedad: usted cree que, independientemente del tema de las personas con discapacidad —así como usted dice "yo quiero ser mejor en mi tarea el día de mañana"—, ¿qué deja eso también en los que les toca dirigir el país?

Bueno, yo estuve escuchando distintas radios, cada una con su público y con sus formas, y entiendo que hay como un deseo de poder vivir en una sociedad más fraterna, más serena, sin tanta polarización. Y entiendo que la visita de un líder religioso como es el Santo Padre, que es el pastor de los católicos, nos viene a traer este mensaje de unidad, ¿no? Entonces anhelo eso: que cada uno desde su lugar podamos bajar un toque el nivel de conflicto y poder construir juntos algo distinto a lo que estamos viviendo hoy. Sin duda que de los temas que fue planteando —lo de la familia, el cuidado de los jóvenes; en Uruguay hablaba de poder acompañar a las personas que se encuentran en situaciones de conflicto para que no se sientan abandonadas o solas—, el mensaje que nos trae el Santo Padre para todos es esto: es poder vivir el Evangelio de un modo más concreto. Y entiendo que nos puede ayudar a salir de nuestra sociedad tan polarizada.

Aníbal Quevedo, muchas gracias. Le mandamos un abrazo fraterno. Comprendemos su estado y compartimos su alegría.

Muchas gracias, es un gusto. Gracias.

LP