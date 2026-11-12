El Obispo de Lomas de Zamora cuenta las ultimas horas de León XIV en Argentina

La despedida del papa León XIV de la Argentina dejó imágenes y gestos que marcaron el cierre de su visita al país. Entre quienes participaron de ese último encuentro estuvo monseñor Jorge Lugones, obispo de la Diócesis de Lomas de Zamora, quien acompañó a una delegación de su comunidad y compartió sus sensaciones sobre el paso del Pontífice.

En una entrevista con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Lugones reconstruyó cómo fue el encuentro con León XIV, contó quiénes integraron la representación de su diócesis y reflexionó sobre el vínculo del Papa con la Argentina y el legado de Francisco en su mirada sobre el país.

Monseñor Jorge Lugones es un obispo católico perteneciente a la Compañía de Jesús, que actualmente se desempeña como obispo de la Diócesis de Lomas de Zamora desde el año 2008.

Monseñor Jorge Lugones. Muy buenos días, Jorge Fontevecchia lo saluda. Un gusto conversar con usted. Usted estuvo allí también en la despedida de León. Cuéntenos qué se sintió en ese momento.

Realmente fue muy lindo porque se nos permitió, con todas estas restricciones que tenían las reuniones previas, que fueron varias y con muchas restricciones de seguridad, tener un grupo de representantes de la diócesis: dos niños con discapacidad, un hombre con una discapacidad mayor, un dirigente barrial y un niño de nuestro centro. Nosotros tenemos un hogar de niños judicializados en Lomas de Zamora, hasta los 12 años. Veíamos que los chicos pasaban desde ahí y tenían que ir a cualquiera de los cien y pico de centros que hay en la provincia de Buenos Aires, un poco desterrados. Entonces creamos la Casa Papa Francisco, en San Vicente, que es un predio hermoso, abierto hasta los 18 años. Ahí pueden estudiar, trabajar, compartir y hacer deporte con una comunidad que también los ha acogido muy bien. Había un chico que era representante de ellos, de la Casa Papa Francisco. Teníamos un coro de Glew, de la parroquia de Santa Ana, y también de San Vicente. Formaban unas 20 o 25 personas. Había gente también de la pastoral aeroportuaria, que son los que nosotros tenemos ahí para acompañar todo el tema pastoral en el aeropuerto de Ezeiza. También algunos socorristas, que son de la pastoral, pero además tienen esa función allí. Y gente de la comunidad que creíamos que tenía que representar cada momento pastoral que nosotros transitamos en la diócesis. Había un diácono, un sacerdote y una religiosa de Nuestra Señora de la Salud. Realmente era una conformación muy bonita, muy linda, la que pudo saludar ahí al Papa.

Usted estaba cerca cuando el presidente Milei lo despide con los ojos llorosos.

No, yo no lo vi porque, en realidad, estaba de perfil y después de espalda. La mayor parte del tiempo, mientras el Papa subía, estaba de espalda. Curiosamente, cuando volvíamos en el auto que nos trasladaba, con dos obispos que estuvimos ahí, a uno lo estaban llamando por teléfono. Cortó y nos preguntó: "¿Usted lo vio llorar a Milei?". Le dijimos que no. Nos dijo: "Porque yo tampoco lo vi". Así que ninguno de los tres que estábamos ahí lo vimos, porque estaba de semiperfil y después de espalda. Era imposible verlo nosotros.

Ahora imagino, de cualquier forma, Jorge, que lo vieron a posteriori en los medios de comunicación.

Claro, en los medios de comunicación. No creíamos que había sido esto. Pensábamos que estaban diciendo algo que no era, pero después, en los medios de comunicación, vimos que era real porque estaba enfocado de frente con la cámara.

¿Y qué le pasó al ver esas imágenes? ¿Qué pensó? ¿Qué ejemplo encuentra allí?

Es un momento... Siempre ver al Santo Padre es un momento realmente muy profundo, especial y, sobre todo, con la connotación que tiene Argentina, de tantas dificultades. Además, todos los que tenemos dirigencia o responsabilidad lo vivimos muy fuerte. Realmente es una presencia espiritual que nos transmite esa paz, esa interioridad, y uno ahí le abre el corazón.

¿Y qué cree que le dejó al propio León XIV la visita en la Argentina, cuando dijo: "Tienen dos papas, uno nacido aquí y otro por adopción"? Obviamente, en cada uno de los países no va a poder decir esto porque, si no, se convertiría en hipócrita.

Creo que no es simplemente una frase. Me parece que lo vivió muy profundamente, porque conoce a Argentina, ha estado en Argentina, pero tuvo una relación estrecha con Francisco. Entonces, yo creo que lo vivió muy fuertemente. Él, siendo un sacerdote que pisó el barro del territorio en Perú, porque era misionero allí. No nos olvidemos de eso: era un misionero en Perú, estaba en el barrio, estaba con la gente, estaba en la parroquia, como cualquiera de nosotros. Al ver esta relación con la gente y con el mundo que tuvo Francisco, y esta sencillez y esta cercanía, yo creo que eso terminó de consolidar en él esta mirada: empezó a ver a nuestro país y a nuestra Argentina desde Francisco.

Jorge, le agradezco mucho. Me quedo también sin palabras. Yo mismo le mando un abrazo y nos mantenemos en contacto.

Bueno, muchas gracias. Como siempre, Jorge, un abrazo y bendición para toda su teleaudiencia.

Muchísimas, muchísimas gracias.

​LMM