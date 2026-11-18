El diputado nacional y titular del Frente Renovador, Diego Giuliano, conversó con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), sobre el encuentro del peronismo en San Fernando. En la entrevista, Giuliano destacó el papel de Sergio Massa, económico que el acto haya funcionado como el lanzamiento de una candidatura presidencial y buscó bajarle el tono a la ausencia de Axel Kicillof.

Diego Giuliano es abogado, escribano, profesor universitario y dirigente político perteneciente al partido Frente Renovador. Actualmente ejerce como diputado nacional por la provincia de Santa Fe y como presidente de su partido a nivel nacional, además de desempeñarse como convencional constituyente de su provincia natal. Previamente ejerció como subdirector ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y secretario de Gestión de Transporte de la Nación.

Muy buenos días, un gusto hablar con usted y especialmente un día como hoy, después del evento de ayer de San Fernando, le fui preguntando a distintos entrevistados que participaron del peronismo federal, a Teresa García, a Kelly Olmos, a Juan Manuel Urtubey, y le digo a todos, bueno, el hecho de que haya sido en San Fernando al lado de Tigre, que haya sido el Frente Renovador el convocante, que haya sido a partir de eso la centralidad de Sergio Massa en el evento, no de alguna manera ¿confirma que, así como está la candidatura de Kicillof por fuera de todo este otro espacio, él es el primus inter pares , es el candidato principal, Sergio Massa? y cada uno me lo relativiza. Se lo pregunto a usted. Espero otro tipo de respuesta, así que lo escucho con atención.

Bueno, me pone en un desafío importante porque me ha nombrado una cantidad de dirigentes, Jorge, que son muy importantes. Por supuesto que si Sergio Massa desea, bueno, presentar su postulación o lanzarse como candidato a presidente, no va a ser ninguna necesaria sorpresa ni ninguna cosa, digamos, subrepticia. Lo va a hacer con todas las letras. Lo va a hacer porque ya lo fue. Porque fue el último candidato a presidente de la Nación que tuvo Unión por la Patria y que además, bueno, ganó la elección general y después se juntaron el que salió segundo, Milei, la que salió tercero, que fue Patricia Bullrich, y ganóon el balotaje. Por eso digo, la jornada de ayer fue una jornada de celebración de la militancia. Yo sé que esto tiene mucha, mucha interpretación, pero era celebrar al primer eslabón del sistema o de la acción política, que es el militante, no, el que está en la fábrica, el que está en el aula, el que está hoy en el barrio padeciendo fuerte y defendiendo sus ideas, las ideas que para nosotros son de la justicia social, del desarrollo económico, de la producción nacional y de la apertura al mundo con producción nacional. Eso es, digamos, lo que ha sido ayer, recordando una fecha histórica que fue justamente la vuelta de Perón a la Argentina después de tantos años, 17 años de proscripción, y que fue un acto exclusivamente militante. Fue el pueblo el que en 17 años recuperó ese liderazgo ya de síntesis en la Argentina del 72, 73, después, con lo cual creo que eso es lo más importante. No fue un lanzamiento. No fue en contra de nadie. Y sí fue un momento de, bueno, de acumulación de distintos sectores políticos que confluyen en una idea común de un proyecto de país.

Ok, pero yo le pregunto, Diego, sobre Sergio Massa. Mientras usted hablaba, pasaban fotos de ayer, todas muestran la centralidad que tenía Sergio Massa allí y además es la que le asignan todos los analistas. Entonces vuelvo, ¿usted imagina que esto nuevamente coloca a Sergio como un primus inter pares entre todos los componentes de los sectores que ayer intervinieron, obviamente el Frente Renovador, el peronismo federal, La Cámpora? Que lo que hubo ayer es una conjunción, podríamos decir, de todos menos uno ¿es Kicillof?

Mire, Jorge, la centralidad de Massa es ineludible. Fue el último presidente candidato. Como dijimos recién, su proyecto de país está nítido, claro. Lo reveló en la campaña, pero también lo reveló en dos debates presidenciales en donde hasta profetizó que si Milei hacía lo que estaba diciendo que iba a hacer, iba a pasar lo que iba a pasar. Quiero decir, esa centralidad o ese, ese perfil de Massa es claro, es nítido. También había muchos dirigentes allí que algunos de ellos han planteado también su interés, su deseo de una postulación nacional. Creo que nosotros lo que hemos hecho es —incluso se ha dicho desde el movimiento que lidera Axel Kicillof— se ha dicho, bueno, cada uno camina distintos recorridos y lo hace con puntos de acumulación diferentes, pero todos en una función clara, en un destino, en un rumbo que es claro, que es el rumbo de la Argentina que hay que cambiar. Que es el rumbo de lo que está esperando tanta gente. Por eso ayer, día del militante, lo que espera el militante y además la sociedad argentina, haya votado a quien haya votado, lo que espera es un rumbo, una alternativa. Esa es una obligación del peronismo, no es un compromiso. Es una verdadera obligación de un espacio político, el justicialismo, que tiene muchos, por supuesto, muchos sectores, pero que tiene un rumbo común.

Ahora, sabe, yo creo que, en contra, sí, déjeme hacer esta reflexión. Hay una escuela de semántica, la de Palo Alto, que fue muy famosa hace alguna década, que planteaba que el lenguaje no verbal era más importante que el verbal. Que la kinestesia , que los gestos, que de hecho tanta importancia tienen en la forma de ejercer el poder institucionalmente en todas partes del mundo, no, la pompa —no hay gobierno sin pompa—, la centralidad gestual ayer del Frente Renovador organizando el evento este el día 17 de noviembre coloca claramente, no hace falta que Massa diga nada, lo coloca como candidato. Digo, ¿hay algo en la posición, la ubicación, en la selección de, bueno, qué iba a decir Perón en la inteligencia artificial, el que convoca, el que invita, el que recibe en su casa es el dueño de casa? ¿No pueden no haberlo considerado todos los que fueron allí que en ese acto se estaba metacomunicando independientemente de lo que se dijo la protocandidatura de Sergio Massa como presidente? Digo, yo por lo menos creo que esta es la interpretación que le escucho a todos los analistas, ¿no?

Si esa es la interpretación, coincide con la escuela de Palo Alto en que hay lenguajes que son no verbales y que, bueno, tienen un sentido, por supuesto que sí. Nosotros ayer no planteamos una cuestión y se lo digo desde haberlo compartido con Sergio Massa: no hay ningún lanzamiento de candidatura. Sí hay un punto de acumulación importante en el justicialismo que tiene que ver con el proyecto de país. Esto no es en contra de nadie. Absolutamente. Algunos interpretaron que por qué no estaba uno, no estaba el otro. La verdad que cada sector del peronismo ha hecho muchísimas, decenas de actos en donde Massa no estuvo, donde no estuvo otro dirigente importante. Creo que eso es totalmente claro. En cuanto al rol de Massa en lo que viene, en lo que viene de la Argentina, es un rol que se va a ir consolidando. Es una cuestión que tiene un sentido colectivo clarísimo. Ahora, el proyecto que Massa encarna está, está clarísimo, y el rumbo del país que Sergio Massa y los que estábamos ahí compartimos, y los que no estaban ahí también, ese rumbo también es un rumbo común del justicialismo. Así que para no apurarnos, para no dar un paso más largo del que efectivamente se dio, esto fue una celebración de la militancia, de un punto de acumulación de espacios políticos que coinciden en un proyecto de país.

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Me río mientras usted hablaba porque a lo largo de ayer y hoy escuché tantas versiones diferentes de por qué no estaba invitado Kicillof. Una era porque no había recibido la invitación; otro, el propio Sergio Massa, en lo que escuchamos que él dijo, de que quizás hubo algún inconveniente en la distribución de las invitaciones; otra, de que no se invitó a ningún gobernador en ejercicio, por eso no se lo invitó a Kicillof ni tampoco a los otros gobernadores en ejercicio. Entiendo todas las palabras. Lo que creo que, bueno, me quedo con la escuela de Palo Alto y lo que veo es que en lo gestual lo que hubo ayer es un reconocimiento de todos los demás a Sergio Massa como primus inter pares . Si eso significa una candidatura presidencial o no, se verá en función de la conveniencia que cada uno, que el propio Sergio Massa y que el resto del peronismo crea que es la mejor alternativa. Pero claramente le asignaron a Sergio Massa la condición de primus inter pares. E sa es la interpretación que yo realizo y disculpe que lo ponga en mi boca, pero trato de excusarlo a usted de hacerlo usted.

Bueno, ha sido, ha sido muy explícito, la verdad. Ha sido muy claro y muy contundente. Creo que eso es lo que, lo que se lee desde muchos sitios y también yo quise, quise transmitirle lo que nosotros quisimos transmitir ayer y lo que significó para nosotros la presencia de Massa, de tantos otros dirigentes que estaban presentes. Y también ese fenómeno de haber interactuado con inteligencia artificial en el mensaje justicialista, que en la actualización es muy interesante para el futuro de poder transmitirlo, no, transmitir eso de que el peronismo tiene una doctrina actualizada, viva y muy útil para la Argentina que viene.

Bueno, lo lograron. Le mando un abrazo, Diego, seguimos en contacto como siempre .

Un saludo, Jorge. Siempre un placer hablar con usted.

Muchas gracias





MEG