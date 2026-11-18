La discusión sobre la soberanía argentina no puede limitarse al control del territorio, sino que debe incorporar la independencia tecnológica, la capacidad de defensa y el dominio de nuevos espacios estratégicos. Así lo planteó Martín Paleo, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien advirtió sobre la vulnerabilidad del país frente a las potencias internacionales y la dependencia de tecnologías extranjeras para desarrollar operaciones militares.

En una entrevista en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el militar retirado analizó el proyecto oficial de soberanía, cuestionó la falta de inversión en defensa y ciencia y tecnología, y explicó por qué el avance de China está modificando el equilibrio geopolítico mundial. Además, sostuvo que la Argentina debe evitar convertirse en una "colonia digital" y desarrollar capacidades propias para defender sus intereses estratégicos.

Martín Paleo es licenciado en Estrategia y Organización y en Ciencias de la Educación, además de especialista en conducción y gestión estratégica, con formación internacional en Estados Unidos, Asia Pacífico y la OTAN. Es militar retirado del Ejército Argentino, que alcanzó la máxima jerarquía profesional al desempeñarse como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas entre febrero de 2020 y diciembre de 2023. Tras dejar el servicio activo, incursionó en la política y fue candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones de 2025, integrando el espacio Potencia. Se especializa en el análisis de defensa y geopolítica.

Martín, muy buenos días. Un gusto volverte a tener aquí. Vos impulsaste una ley de protección de activos estratégicos frente al proyecto oficial que busca eliminar el límite de ese 15% y delegar en las provincias la administración de eso. En esa área, ¿cuál es tu propia visión? ¿Cuáles son las amenazas que vos ves?

Bueno, buen día, Jorge. Presenté este tema de la ley de protección de activos estratégicos cuando tuve la convocatoria por parte del Senado, cuando se trató la ley de protección de la propiedad privada. Lo que yo sostenía, en realidad, era que se estaba dando la discusión incorrecta porque, como bien dijiste vos, se terminaba discutiendo sobre qué cantidad de kilómetros o metros cuadrados se podían o no entregar. Y yo creo que eso no era lo que se tenía que discutir. Lo que se tenía que discutir es lo que vos acabás de decir que yo presentaba: la necesidad de una ley de protección de activos estratégicos que está por sobre eso. Una vez que estén definidos...

O sea qué estratégicos, puede ser el 1%, no el 15%, dependiendo del lugar.

Exactamente. Teniendo definido qué es aquello que nuestro país define como estratégico y asegurado eso, con la importancia de que tenga consenso parlamentario, recién ahí lo otro cae de maduro y va a estar siempre protegido lo estratégico. Entonces, me parece que empezamos discutiendo lo táctico en lugar de empezar por lo estratégico. ¿Y por qué es importante? Se relaciona ahora con la ley de soberanía. Lo relaciono o vengo siguiendo la evolución del tema de esta ley de soberanía que presenta el Gobierno y, básicamente, porque hay un cambio en términos del concepto de soberanía. Se pasó de la soberanía territorial a lo que actualmente se considera, o yo entiendo que es lo que debe considerarse, que es la soberanía funcional. ¿Por qué? Porque lo territorial era lo que, cuando los dominios militares estaban definidos por las tres dimensiones, básicamente eran aire, mar y tierra. Pero hoy se incorporaron en el ámbito estratégico y, obviamente, en el arte militar, otros dominios. El concepto clásico territorial, que relacionaba fronteras con países, quedó totalmente en desuso.

El digital por ejemplo.

Exactamente ¿por dónde pasa la frontera de la cibernética en Argentina? ¿Por dónde pasa la frontera electromagnética? ¿Qué sucede con las comunicaciones satelitales? ¿Cuál es el límite? ¿Por dónde pasa el límite de nuestro espacio? En todos estos ámbitos, y en otros más que se fueron incorporando, como el de la información, por dominio entendemos el ámbito donde se pueden desarrollar operaciones militares. Ya no es aire, mar y tierra nada más. Hoy se combate en el ámbito de la cibernética. Lo estamos viendo hoy, sin ir más lejos. Vemos, con el tema de Estados Unidos, los ataques en Europa que hubo desde las heladeras hasta los bancos y el sistema de control aéreo de Estados Unidos. Es decir, estas son operaciones que forman parte de operaciones militares. Se ataca y se defiende a través de ese dominio. Entonces, para mí es interesante salir del concepto tradicional del ámbito terrestre y entenderlo como algo mucho más abarcativo de otros dominios, como acababa de decir, inclusive la dependencia tecnológica. Fijate un ejemplo concreto: Elon Musk con Ucrania. En dos oportunidades, publicado en los medios, no es especulación ni información reservada. En 2022, creo que fue, él le bajó la palanca de Starlink a Ucrania, vetando la posibilidad de un ataque en Sebastopol con drones navales, argumentando que eso significaría, para él, a su criterio y según sus intereses, una Tercera Guerra Mundial. Y hace poco volvió a hacerlo, argumentando que, en realidad, se está utilizando el servicio de Starlink. Él ofrece Starlink para el ámbito de las comunicaciones civiles y Starshield para el ámbito militar. Pero se excusó diciendo que Starshield, en realidad, lo maneja el Gobierno de Estados Unidos o el Pentágono. Entonces, yo digo: ¿hasta dónde está la autonomía? ¿Somos soberanos si realmente dependemos de otra potencia que diga: "Bueno, está bien lo que querés hacer" o "está mal" o "me perjudica a mí que te doy un servicio"? Hoy en día, Jorge, aquellas fuerzas armadas de aquellos países que no dominan, como mínimo, el ámbito satelital en lo que tiene que ver con las comunicaciones y la geolocalización, no van a poder desarrollar operaciones militares coherentes. Así que, por eso, analizando un poco esta herramienta, me parece interesante que...

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A ver, avanzo un poquito, lo que usted está diciendo es: Mire, en la discusión respecto de si es el 5%, el 10% o el 15% del territorio, eso es secundario porque carecemos de la soberanía que implica, por ejemplo, llevar adelante cualquier operación de defensa. Podríamos decir que somos colonias digitales. Entonces, mi pregunta es, y avanzo un paso más: ¿hay forma de no ser colonia digital? ¿Hay un punto en el cual el concepto mismo de soberanía va a quedar reservado a un puñado de potencias? ¿Puede ser soberana India, por ejemplo? Ya no estoy hablando de un país mediano como Argentina o Brasil.

Yo creo que apuntan a eso, buscan desarrollar eso en términos no solamente tecnológicos, sino también energéticos. Es decir, si vos entregás todo y perdés el control... Porque yo no estoy diciendo, y esto quiero ser muy claro, que todo tiene que ser estratégico. Tampoco soy partidario de que todo tiene que ser estatal, porque es importante la participación del privado, que es el que aporta normalmente capital e inclusive, por ahí, conocimiento tecnológico, know-how. Pero lo que no puede nunca el Estado es ceder el control. Llamale acción de oro o, por lo menos, la participación. Y esto lo hemos hecho varias veces. Argentina, cuando privatiza, entrega todo. Entonces, perdemos en esos términos absolutamente la soberanía que nosotros tenemos como país. En algunos aspectos somos realmente de avanzada. Yo lo pude percibir en términos de tecnología de radares, inclusive en satélites. Somos potencia, pero en cantidad de satélites en órbita a nivel latinoamericano estamos muy lejos del segundo. Vos me nombrabas India. Bueno, India hace dos años acaba de incluirse en el club muy reservado, junto con China, Estados Unidos y Rusia, que tienen la capacidad de tecnología antisatélite. Y ya tenemos otro ámbito donde se desarrollan operaciones militares. Cuando haya un conflicto entre esas potencias, van a combatir en el ámbito espacial. De hecho, India adquirió esta tecnología y lo demostró haciendo una prueba, derribando un satélite a través de un misil. Obviamente, es tecnología espacial la que se necesita. Es decir, los países buscan avanzar y, aun cuando vos podés tener todo tu territorio perfectamente dentro de tus límites, no es nuestro caso, convengamos, porque tenemos parte de nuestro territorio ocupado por una potencia militar extranjera, pero, aun suponiendo que eso no lo tuviéramos, podríamos claramente no ser soberanos por no dominar nuestras tecnologías, que nos hacen depender de otro. Al fin y al cabo, la soberanía es eso: demostrar quién ejerce el poder en determinado campo o en determinado dominio. Y está relacionado con la democracia, porque la democracia especifica cómo se debe ejercer el poder y lo legitima. Al estar ambos desarrollados, si nosotros somos flojos en soberanía, se empobrece la calidad de nuestra democracia. En esto tiene que ser consciente la clase política.

Martín, el miércoles 11 Irán declaró organización terrorista a la Armada y a la Fuerza Aérea, y se supone que hay un error de traducción y que sacó a las Fuerzas Armadas argentinas. Paralelamente, el alineamiento estratégico de Argentina en el conflicto de Medio Oriente con Israel y Estados Unidos plantea si deja en una vulnerabilidad asimétrica a las Fuerzas Armadas argentinas con Irán o con cualquier otra potencia. ¿Cuál es tu visión respecto de, primero, por qué y qué significa que Irán haya declarado terroristas a las Fuerzas Armadas argentinas? ¿Creés que a Irán le quedó alguna capacidad de acción que Argentina no pueda repeler o simplemente se trata de actos terroristas que en ningún país del mundo puede estar 100% seguro de no sufrir? Digo, al propio Bessent lo tuvieron que sacar el otro día de la casa con la familia y llevarlo a una base militar en Estados Unidos. En la Argentina, parece, al Papa le tiraron un crucifijo el otro día en Perú. Digo, es algo que prácticamente nadie podría prever, pero me gustaría tu opinión al respecto.

Básicamente, creo que se trata de una cuestión de reciprocidad. Recordemos que somos nosotros primero los que declaramos a la Guardia Republicana como organización terrorista, siguiendo también la lógica del alineamiento en ese aspecto con Estados Unidos e Israel. En términos de capacidades, la verdad que estamos en una situación de vulnerabilidad. Eso es inevitable. Se está trabajando, interpreto yo, también en esta ley de defensa de la soberanía, que incursiona en algunos aspectos, como el tema de la modificación del sistema de inteligencia. Interpreto que el sistema de inteligencia está trabajando en forma integrada con otros servicios y, fundamentalmente, con los de los países con los que estamos alineados, con la CIA, el Mossad y algunos otros que tengan también un problema concreto con Irán, y que nos estaremos apoyando en eso. Ahora, en términos de la capacidad de repeler un ataque, yo creo que estamos bastante vulnerables. No lo digo por conocimiento ni por manejo de información reservada, sino porque trato de ser muy lógico. La defensa y la inteligencia son caras. Y mientras sigamos teniendo el 0,54% del presupuesto asignado a eso, cuando en una región el promedio es del 1,5%, estamos muy por debajo. Es, a su vez, la región que menos inversión tiene en esto a nivel mundial. Y no solo en eso. Los 33 países de América Latina y el Caribe invirtieron en ciencia y tecnología el año pasado 66.000 millones de dólares. Taiwán solo el año pasado invirtió 78.000 millones.

Más que toda América Latina.

Exactamente. Entonces, tenemos algo, y eso es lo que a mí por ahí me preocupa. Me preocupa que Brasil también...

Eso le vale a Brasil.

Bueno, pero Brasil tiene otra relación con Irán. Eso también está claro.

Sí, no me refería simplemente al tema de Irán, sino a la insignificancia tecnológica. Vuelvo al tema, lo conecto con lo otro que vos planteabas porque esa inversión en ciencia y tecnología finalmente se convierte en capacidades tecnológicas.

La soberanía es eso. No invertir en ciencia y tecnología es también no invertir en soberanía. No es solamente el instrumento militar. Por eso digo, por un lado, me parece un proyecto interesante porque incluye dentro del proyecto de soberanía no solamente lo territorial y lo militar, sino que abarca e incluye otros aspectos. Ahora, a lo que le tengo miedo es a la grandilocuencia de los títulos con los que se presentan determinados proyectos de ley, que no van acordes con los recursos que necesitan. Lo vimos con la ley de tierras. Es decir, el problema no era la ley de tierras, la ley de protección de la propiedad privada, un título absolutamente engañoso. Que no pase lo mismo con esto, con decir: "Bueno, tenemos hasta una ley de soberanía", pero la ley no garantiza la intangibilidad de los depósitos.

Martín, vos fuiste agregado militar en China, así que lo conocés, conocés el territorio. Siguiendo con lo que nos planteamos, hay una reunión en este momento entre Trump, Xi Jinping y Putin. Algunos lo comparan con Yalta. Otros consideran que es absolutamente incomparable: en aquel momento se trataba del fin de la guerra, cuando había un orden ya establecido, mientras que ahora estamos en una situación difusa. Otros dicen que finalmente es un triunfo de China porque Rusia es el aliado de China y el hecho de que se haga esta reunión en China, y que sea Xi Jinping el que de alguna manera reúne a los otros dos, es un triunfo de Xi Jinping. Otros dicen que es un gran error de Trump, porque finalmente lo único que a Trump le interesa es el show televisivo. Entonces, esa reunión tripartita le parece televisivamente llamativa, pero, a los fines concretos de los intereses norteamericanos, es un error. ¿Cuál es tu propia visión? ¿Qué significa esa reunión y cómo está este equilibrio entre China, Rusia y Estados Unidos?

Bueno, yo creo que es una combinación de todo lo que dijiste, pero claramente creo también, como vos, que quizás el principal protagonista es China, no solo por ser local, sino inclusive por el lugar donde se realiza, Shenzhen, que es el hub tecnológico principal de China. China claramente está buscando avanzar y está logrando determinados liderazgos y logros importantísimos en esa materia. Me preocupa otro tema: que ni siquiera esté sentada Europa. Como leía el otro día a un escritor que decía: "Cuando uno no está invitado a una mesa es porque es parte del menú". Y realmente eso es un tema complicado. Creo que, como decís vos, Trump quizás no podía dejar de estar. No sé si era el mejor lugar para estar, pero también hay algo de esto de marcar las zonas claramente donde cada uno va a tener la responsabilidad principal.

Vos conoces las Fuerzas Armadas Chinas... ¿cómo imaginás, dentro de 20 años, el poderío militar chino comparado con el ruso, que lo imagino decadente, y el norteamericano, a lo mejor no tan ascendente con respecto al chino?

Hoy Rusia es más potente militarmente que China, pero en términos nucleares. Diría que hoy eso está demostrado claramente. Sin embargo, la revolución en términos militares, lo que viene, no es nuclear, sino tecnológico. Y volvemos al tema de Shenzhen y China. ¿Qué significa? ¿Significa que lo nuclear no interesa? Significa que el ámbito nuclear termina haciendo un uso de última instancia cuando hay peligro de existencia o desaparición física del Estado. Pero fijate qué paradoja...

El arma nuclear se usa cuando el otro también tiene capacidad nuclear, y se usa solamente para suicidarse juntos.

Exactamente para garantizarse la destrucción mutua. Fijate, sin ir más lejos, tanto Estados Unidos como Rusia y ahora Israel. Estados Unidos perdió Vietnam siendo potencia nuclear, se tuvo que retirar de Afganistán siendo potencia nuclear, y en Irán e Irak también, siendo potencia nuclear. Ahora, con Israel, siendo también Israel potencia nuclear, no le fue bien en el Golfo. No pudo usarla, quiero decir. O sea, no terminan pudiendo utilizar la herramienta. A Rusia o a la Unión Soviética le pasó lo mismo en Afganistán: tuvieron que retirarse. Tuvieron problemas en Georgia también. El arma nuclear, lo que termina haciendo hoy en el ámbito híbrido, es que justamente la tecnología tiene más importancia que lo nuclear. Y en ese sentido, China avanza a pasos agigantados, desarrollando también su capacidad de disuasión nuclear. Hoy, personalmente, creo que todavía está a mucha distancia de Estados Unidos en lo militar. Pero, como decís vos, si dentro de 10 o 20 años la distancia va a tender a achicarse, interpreto que sí. Interpreto también, sin caer en la tentación de la sobreextensión, que es un poco lo que le pasó a Estados Unidos: sobreextenderse en términos de sus capacidades militares, algo que le ha significado una reducción de eficacia.

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Lo que me decís es que, además, hay algo del orden de lo cultural, de que China no es agresiva. ¿Hay algo del orden de la cultura en lo militar?

Por ejemplo, para lo que es el Escudo de las Américas, ¿qué es lo que priorizó Estados Unidos como finalidad? Básicamente, dos cosas: la seguridad hemisférica y el otro objetivo, impedir el ingreso de China en el ámbito. China tiene otro objetivo en términos estratégicos, que está dado por la conectografía, una derivación de la geografía que conecta infraestructuras con cadenas de suministros. Es lo que hacen en todo el mundo y les está yendo bien. Entonces, ¿para qué van a cambiar eso? ¿Para qué se van a complicar metiéndose en un conflicto militar en el cual, si están logrando todos sus objetivos, no necesitan hacerlo? Sin disparar un tiro. Entonces, no creo que China caiga en la tentación del empleo de su instrumento militar. Creo que sí puede hacerlo respecto de su principal problema, que puede llegar a ser Taiwán. El ejemplo de Hong Kong es una política que yo siempre presento como algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Leía a Kissinger, en Liderazgo, en el libro, y explicaba bastante bien sus entrevistas con Thatcher y con Deng Xiaoping. Fijate vos qué paradoja: la misma Thatcher que dos años antes había recuperado las Malvinas a sangre y fuego termina entregando o aceptando la devolución de todo lo que era Hong Kong. Porque, después de la Guerra del Opio, le arrancan al emperador, en un tratado, la cesión perpetua de Hong Kong. O sea, jurídicamente tenía más elementos concretos para defender la posición que con Malvinas. Y, sin embargo, dos años después se dieron cuenta de que no podían. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia para nosotros? Primero tenemos que desarrollarnos y ser atendibles en el ámbito, ganar autoridad en el desarrollo económico, tecnológico y en todo lo que eso significa, para que seamos tenidos en cuenta y acepten sentarse a conversar temas como la soberanía.

Al principio suelo jugar con vos. Muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto.

Gracias a vos, Jorge.



LMM