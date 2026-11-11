Gerardo Martínez, en la OIT después de estar con el Papa hace un balance de la situación laboral

Desde Ginebra, en el marco de sus responsabilidades ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, analiza en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), los retos que imponen las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial sobre el modelo productivo global.

Tras haber participado del encuentro con el Papa en la UCA y en medio de los debates por un nuevo contrato social a escala mundial, el dirigente gremial traza un paralelismo entre la doctrina social de la Iglesia y las discusiones del movimiento obrero. Asimismo, ofrece un balance crítico sobre la reforma laboral aprobada en la Argentina, advirtiendo sobre la falta de concertación tripartita y el impacto real de las medidas en el mercado de trabajo.

Gerardo Martínez es un dirigente gremial que se desempeña como secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. Además, es secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación General del Trabajo. También es miembro titular del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo y ejerce la representación en el foro del Grupo Sindical que acompaña al G20.

Gerardo. Muy buenas tardes para usted allí en Europa. Creo que nos cruzamos, que usted estuvo en la UCA ayer, así que intuyo que salió inmediatamente después para Europa.

Exacto. Así es este Jorge, la verdad que bueno, tenía que estar aquí. Tenemos la reunión plenaria del tratamiento del Consejo de Administración después de junio de haber logrado el convenio por plataforma.Tenemos que discutir los aspectos normativos y esto se hace a través del diálogo, del diálogo tripartito. Así que bueno, estamos esperanzados que vamos a avanzar porque existen criterios muy claros. Las tecnologías han generado un cambio estructural en el modelo del capitalismo que nosotros conocemos. Por lo tanto, hay que plantearnos la oportunidad de cómo reencontramos camino que la inteligencia artificial o la tecnología que genera un impacto tanto en lo político, tanto en lo social. En lo productivo, que también en el contexto del comportamiento de la sociedad tiene aspecto sociológico que impactan también y que generan mucha incertidumbre. Bueno, todo eso es parte del debate que tenemos que ver nosotros desde lo que representa el mundo del trabajo y fundamentalmente de lo que significa algo supremo que discutir un nuevo contrato social, tal cual como lo plantea en su encíclica el Papa León XIV, como fue en su momento lo que fue Rerum Novarum, que fue una encíclica que planteó los nuevos asuntos que se planteaba en la época de la Revolución Industrial. Ahora tenemos que debatir como para generar un camino, un sendero que con la velocidad que da la tecnología, tengamos la posibilidad de resolver por un lado, la ecuación. La desocupación de los problemas de la gente que está en la informalidad. Y por otro lado, el hecho de tener un razonamiento lógico de negociación equilibrada entre el capital y el trabajo, más que nada, teniendo en cuenta que hoy estas plataformas y esta nueva tecnología están expresadas en el mundo occidental por cinco compañías que monopolizan. El mercado y todo y todo este nuevo proceso. Después también podríamos hablar del otro mundo, el mundo que está en Asia-Pacífico, está en Medio Oriente, que también es la mayoría de la humanidad y que también tienen este aspectos que forman parte de esa plataforma y que impactan en el contexto de la sociedad.

Gerardo, ¿qué le pareció el discurso del Papa de antes de ayer en la UCA? ¿Y cuánto de ese discurso sería homólogo al de la OIT? ¿Cuánto lo que dice el Papa León XIII es absolutamente compatible con el planteo de la OIT y cuánto no?

Mire, creo que nosotros nos sentimos acompañados en los conceptos que ha vertido Su Santidad. Él habla como un pastor, pero planteando sobre el aspecto central que representa la doctrina social de la Iglesia con respecto al valor de la justicia social, de considerar el diálogo como una llave maestra, considerar que el Estado juega un rol protagónico como observador, como promotor, no solamente de las cuestiones macroeconómicas, sino de las cuestiones que hacen a la vida cotidiana de los ciudadanos, de la sociedad civil, de las trabajadoras y trabajadoras y también de los empresarios. Y creo que en este aspecto me parece que tenemos que generar una fórmula polinómica cuyo resultado sea diferente al que estamos teniendo en el hoy ahora. Es decir, creo que la interpelación que lleva adelante Su Santidad es positiva porque nos da la oportunidad de que nos sentemos en una mesa sin miedo, sin agravios, sin insultos, sino cada uno tratando de no solamente de traer sus problemas, sino trayendo las soluciones que pueden ser abarcativas para el conjunto. Sin dejar a nadie afuera y como para que podamos lograr una comprensión de tener una sociedad mundial más igualitaria, con más justicia, con menos violencia, con más paz. Bueno, un poco creo que ahí encierra toda esa gran manifestación que llevó adelante en su mensaje Su Santidad en la reunión que tuvimos en la UCA.

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Gerardo, de alguna manera, el punto más discutido de la reforma laboral llamada modernización laboral tenía que ver con las indemnizaciones, ¿no? El el el punto crucial allí con las discusiones de quienes catalogan como la industria del juicio del juicio laboral y siempre se colocaba como punto de referencia el sistema que tiene la UOCRA, en el cual hay un fondo en el cual la persona cuando deja de trabajar, cobra la indemnización acumulada, depositada como un proceso, diríamos, de un fondo de seguro. Ya pasó bastante tiempo de la aprobación de la reforma modernización laboral. De hecho, empieza a funcionar en progresivamente entre diciembre, enero y febrero de manera completa. Me gustaría una evaluación suya ahora ya con los hechos consumados de claros y oscuros de todo este proceso.

Bueno, Jorge, muy buena su pregunta. En principio decimos que malgastamos una oportunidad, una oportunidad donde todos éramos conscientes de la sociedad y nosotros como dirigentes sindicales, como voz de los trabajadores, éramos conscientes que era necesario tener una mesa de trabajo como para provocar una modernización, porque los componentes que hacen a las relaciones laborales sobre la base de la evolución que tiene la tecnología y todo lo que hablamos recién genera un impacto y donde los trabajadores tenemos argumentos sólidos como para discutir en esa modernización, cosa que lamentablemente el gobierno por privilegiar, como sucedieron en otro gobierno, la ideología, la ideología por encima del contexto real y concreto de lo que significa garantizar las 3G. Es decir, un gobierno tiene que garantizar las 3G que es gobierno, gobernanza y gobernabilidad. Y lamentablemente se privilegió en esta oportunidad la ideología con una mirada antisindical. Antitrabajador, antiderechos, porque naturalmente se hablaba que esta modernización iba a generar más fuentes de trabajo y la verdad que los resultados están a la vista. No, yo no lo planteo. La realidad lo plantea. Es decir, nada de lo que se pensó o se anunció como publicidad de que iba a suceder haya sucedido. Lo que sí sabemos es que se tomaron un montón de medidas que sin haber actuado en una mesa de concertación como para que entre el capital y el trabajo nos miremos la cara y veamos si realmente nosotros somos tan conservadores o somos tan antiguos como muchas veces se dijo en el discurso y para ver si las empresas también están adecuadas o preparadas para atender las necesidades. De tener un sentido claro y objetivo de la productividad y ser competitivo. Nada de eso pudimos hacer. Por lo tanto, se privilegió esa ideología. No se tuvo en cuenta las modalidades que hay en las distintas realidades productivas comerciales de la Argentina y los resultados están a la vista. Es decir, se quitaron derechos por quitar derechos. Yo no estoy de ni el sindicalismo ha defendido la industria del juicio porque en última, la industria del juicio actúan profesionales. Lo digo con mucho respeto, lo digo, actúan profesionales de los dos lados, del lado empresario y del lado del trabajador. Indudablemente esas fallas hacen de que si hay hay una violación o hay algo que se justifica indudable ell trabajador o la trabajadora como el sector empresario, cuando no lo dejan participar en una licitación, tiene derecho a ir a la justicia a reclamar, como muchas veces sucede. Yo creo que ahí hay una cuestión que la ideología ensució todo, maltrató todo y creo que no era necesario eso, sino ajustarnos a términos lógicos y concretos y doy un ejemplo muy particular cuando se establecieron de las de que en las normas iba a haber inspecciones y que iba a haber multas. Eso se dio en la época de Cavallo. Se dio porque como él bajaba las condiciones de las existencias empresarias, decía bueno, para que las empresas tengan más ganancias y para que tengan más oportunidad de hacer negocios, liberó una cierta cantidad de condiciones. Pero lo que dijo no, esas empresas si no cumplen en el marco de la ley, van a tener que pagar multas. O sea, indudablemente es como sucede en todos lados. Bueno, no éramos nosotros los causantes los que promovimos esas multas que descalificaban o maltrataban el ejercicio legítimo que puedan tener las empresas. Nosotros apostamos que las empresas tienen que tener una conducta sólida y sustentable. Ser sustentable y transparente significa hacer negocio en la legalidad, entendiendo y comprendiendo que ellos, como invierten, tienen que ganar dinero y los trabajadores también invertimos, porque si no estuviéramos los trabajadores, las empresas no podrían producir. Por lo tanto, la lógica es que los trabajadores somos trabajadores y hay empresas y las empresas son empresas y hay trabajadores. Entonces esa lógica nos tiene que dar un común denominador. Un buen entendimiento sobre la base del interés que tiene que ver con el desarrollo productivo, con un modelo económico que atienda a todas las necesidades y que justamente resuelva la ecuación de lo que pasa con los jubilados, los discapacitados con la educación. Es decir, hay un montón de factores que hay que discutir y forman parte, digamos, de la mesa de lo que significa la gobernabilidad en Argentina.

Gerardo Martínez. No queremos abusar de su tiempo allí en la OIT. Le mandamos un abrazo del otro lado del Atlántico y nos cruzaremos en algún momento nuevamente. Muy gentil por su tiempo y sus declaraciones.

Muchas gracias, Jorge.

MEG