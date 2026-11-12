Jorge Fernández Díaz: "Ver llorar a Milei despidiendo al Papa me hizo pensar que finge demencia"

El escritor y periodista Jorge Fernández Díaz analizó el vínculo entre la política, la literatura y las emociones sociales, y reflexionó sobre el gobierno de Javier Milei, la polarización y el futuro de la democracia argentina. En diálogo con Jorge Fontevecchia, también se refirió a la despedida del papa Francisco y a la reacción del Presidente, una imagen que lo llevó a preguntarse cuánto hay de convicción y cuánto de estrategia en sus gestos públicos.

En una nueva entrevista de Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el autor de El hombre que quería matar a Pérez-Reverte y otras misiones de Remil explicó por qué eligió contar el oficialismo libertario desde la ficción y cómo la personalidad de quienes gobiernan termina moldeando la cultura política de una época. Además, abordó los cambios en los hábitos de lectura y los desafíos de escribir en un escenario dominado por las redes sociales y las series.

Jorge Fernández Díaz es periodista, escritor y analista político. Es miembro de número de la Academia Argentina de Letras desde el año 2017. Es uno de los principales columnistas políticos del diario La Nación. También colabora habitualmente con el diario ABC de España y la revista literaria Send. Anteriormente dirigió la revista Noticias y el suplemento cultural ADN Cultura. En el año 2025 fue galardonado con el Premio Nadal y también fue reconocido con el Konex de Platino como mejor redactor. Además, recibió la Cruz de la Orden de Isabel la Católica en el año 2012 y diversos premios Martín Fierro por su labor radial y de análisis político.

Recibimos no solamente a Jorge Fernández Díaz en este programa, sino también en la redacción que él integró, estas mismas alfombras que pisó durante tantos años. Ahora, en su ya largo rol de exitosísimo y premiado escritor, presenta su último libro, El hombre que quería matar a Pérez-Reverte y otras misiones de Remil, donde mezcla una agencia privada que reporta a la CIA. Convoca a los dos personajes, a Remil y a Calgaris, como baquianos, porque los norteamericanos pusieron mucho dinero en la Argentina y quieren proteger a un gobierno de sí mismo frente a revistas corruptas de la vieja casta reconvertidas. Veo todo esto y lo primero que pienso es cuánto más le gusta a Jorge la novela negra que la columna periodística y cómo más se puede influir en la construcción de sentido en aquello que no requiere el lenguaje verista.

Bueno, mirá, primero, gracias por invitarme acá. Para mí siempre es un honor volver a PERFIL. Ya sabés el cariño que le tengo y las cosas que hemos vivido aquí, ¿no? Increíbles. Mirá, para mí es anverso y reverso, un poco. La columna es argumentación, periodismo, y la literatura es lo que no permite el periodismo, que es imaginar. Imaginar con elementos de conocimiento, imaginar la intimidad, la intimidad de un gobierno que viene, en este caso. No un gobierno en particular, porque lo he hecho, no se lo tomen a pecho los libertarios, porque lo he hecho con Cristina, con Alberto, con Macri, con todos. Es decir, hay libros de espionaje político que yo escribí antes, que mostraban el anverso, el lado B de la política bajo todos esos gobiernos. Pero este trata sobre el espionaje político dentro del gobierno libertario. Efectivamente, lo acabás de decir: una agencia que reporta a la CIA quiere proteger a Milei de sí mismo. Quiere protegerlo de ese grupo aluvional que fue La Libertad Avanza, lleno de personajes amateurs, corruptines, falsos, el tipo que cantaba en la marcha peronista hace cinco minutos y ahora son especialistas en Murray Rothbard. Es decir, toda esa picaresca del lado B de la política. A mí eso me permite las novelas de espionaje, porque no son como las películas, no son como el espionaje que conocemos, sino el espionaje político que se practica acá. Entonces, eso me permite imaginar y, por lo tanto, mostrar con cierto conocimiento cómo funciona esa otra cara. De vez en cuando, a mí me llamaba Halconada cuando leía un capítulo y me decía: "Mirá, esto que imaginaste acá pasó. Pasó de manera distinta, pero pasó así, así, así". Porque es ficción. Los personajes son inventados y las situaciones son inventadas, pero son equivalentes a cosas que vienen sucediendo en la Argentina, en eso que Bobbio llama el gobierno invisible o algo peor: el criptogobierno, que está más abajo todavía.

“El hombre que quería matar a Pérez-Reverte” de Jorge Fernández Díaz | Crédito: Planeta

Quiero recordarle a la audiencia: Jorge fue director de la revista Noticias. Entonces, cuando vos decías "esto yo ya lo hice con el kirchnerismo, con el menemismo", vale recordar que la revista Noticias, a lo largo de toda su historia, se ha peleado con todos los gobiernos y que evidentemente vive en vos ese sentimiento de pensamiento crítico que, si no, no se entiende el sentido del periodismo. También hay otro componente que es muy de la revista Noticias: concebir que los gobiernos los hacen personas. Yo iba a decir freudiano. Esa era la crítica que nos hacía siempre Alfonsín, que nos decía que nosotros mirábamos a la política muy freudianamente. Vos ves que, independientemente de las ideas, el carácter de las personas y la contingencia de sus vidas son determinantes. La psicología es determinante.

Además, en un país hiperpresidencialista, la lengua, el gesto, la familia —y no me refiero solo a los parientes, sino a los que rodean al presidente— forman la cultura del momento. El lenguaje, el insulto, por ejemplo, la locura del insulto es lengua oficial de este gobierno. No es algo que le pasa al presidente de noche cuando tuitea, es algo orgánico. Se le pliegan a ese temperamento. Todo gobierno tiene un temperamento y ese temperamento viene de una psicología del presidente. Para sobrevivir a ese temperamento, el ministro de Economía se le tiene que parecer. De repente se mimetizan con quien manda. Es muy impresionante eso. Realmente, lo hemos aprendido en las revistas: a fijarnos más en la personalidad.

Sí, originalmente parecía que era indecoroso preocuparse de la vida personal y no de la ideología.

Sí, hay ideología, hay dogmas, hay economía, hay cuestiones económicas, son cosas importantísimas, pero la personalidad es absolutamente decisiva.

Lacan decía: "El estilo es el hombre". No exactamente. Obviamente, conozco tu amistad entrañable con Pérez-Reverte. ¿Por qué van a matar a Pérez-Reverte?

Porque siempre que viene un gobierno nuevo, a Calgaris y a Remil los colocan en un limbo burocrático. Dicen: "No los vamos a necesitar". ¿A qué se dedican Calgaris y Remil? A destrozar, a espiar periodistas, a destrozar políticos, a salvar a políticos de cosas tremendas. Entonces, siempre los ponen. Viene un gobierno y dice: "No, a este no lo vamos a usar". Después los usan, por supuesto,

Después los necesitan.

Entonces, lo primero es que están en ese limbo. Penguin recibe permanentemente cartas de un tipo que está enloquecido y obsesionado con Pérez-Reverte, que es como el Mick Jagger de las letras en español. Dice que lo va a matar cuando venga a la Feria del Libro. Se preocupan, van a ver a la secretaria de Seguridad y la secretaria de Seguridad dice: "Mirá, no podemos tener un quilombo. Pérez-Reverte no quiere protección, pero tengo que hacer...". Y así arranca. Además, Pérez-Reverte tuvo un protagonismo inesperado este año, cuando habló durante el Mundial. Es un gran amigo, por supuesto. Escribe el epílogo de este libro, escribe un relato de Remil. Pérez-Reverte tuvo un honor y una sorpresa sobre el final y nos pareció que era una buena manera de titular el libro, empezar por ahí. Pero el libro, mirá, se gesta cuando el año pasado me llaman. Yo nunca, viste, doy charlas políticas. Sé que se gana guita con eso, pero a mí me aburre. Lo que tengo para decir lo digo públicamente y no tengo mucho más para decir. Lo digo en las novelas, en todo caso. Pero la doctora Silvestre, que es una abogada que fue abogada también de una editorial y se convirtió en la primera presidenta mujer del Colegio de Abogados de la Capital Federal, me pidió por favor que fuera a dar una charla. Se anotaron 110 de los mejores abogados de la Argentina. Yo di una charla sobre Milei que duró 45 minutos. Abrimos a preguntas y los abogados, la primera pregunta que hicieron fue: "¿Qué está haciendo Remil durante el gobierno libertario?". ¿Vuelve Remil, Calgaris es Stiuso?, que es otra de las cosas que, por supuesto, no es Stiuso. Y eso lo debés saber. Pero cuando volví a casa dije: hay algo que yo puedo hacer, que es contar este gobierno como yo veo a este gobierno por dentro, más allá de los discursos y más allá de la tuitería.

¿Cuando fue esa conferencia?

Hace un año y medio. Y lo escribí todo esto, al ras de la actualidad.

​¿En cuanto lo escribiste?

En un año más o menos. Sí, pero al ras de la actualidad, es decir, viendo las cosas que sucedían en el piso de arriba, que es el piso donde los medios iluminan, y tratando de mostrar el sótano de la política. Insisto, esto es literatura, no es periodismo, es ficción, por supuesto. Pero la ficción a veces puede contar una verdad que el periodismo no alcanza a contar.

Lo real de Lacán:Lo real estaba allí. Cuando viste al presidente ayer llorando, con los ojos todos húmedos, en la despedida del Papa, ¿te pasó algo por la cabeza?

Me pasó la idea de un personaje con una gran personalidad, con una personalidad con poco equilibrio, por supuesto, emocional, siempre al borde de la lágrima, siempre al borde del misticismo. Que juega el juego. Creo que toda la campaña posterior a la partida del Papa tiene que ver con eso, ¿no? Juega el juego de fingir demencia. El Papa no habló contra este gobierno. No tenemos nada que ver.

Al contrario, él siempre puso la economía al servicio de la gente.

Exactamente. Y debe creer que nos trata bien, que el lenguaje que utiliza con nosotros...

Con todo, yo te digo: hasta esta imagen de ayer. De hecho, una de las columnas que más difusión tuvo es "Hacerse el boludo". Yo partía de que era una estrategia, como decía Jaime Durán Barba: no importa lo que se dice, importa lo que se ve. Entonces, se ve al presidente aplaudiendo al Papa y la mayoría de la gente cree que el Papa está diciendo algo que coincide con Milei. Pero el gesto de ayer en el aeropuerto de Ezeiza, por momentos, me transmitió que él lo piensa en serio. No, solo que se hace el boludo.

Este es nuestro gran dilema de toda esta historia: cuánto cree él en serio lo que dice y cuánto es estrategia. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Él cree muchísimo en muchas barbaridades que ha dicho y, a la vez, eso encaja con una cultura que es la cultura de la polarización, la cultura del insulto, la cultura del disparate. Así se ganan elecciones, o por lo menos así se ganaban hasta hace unas semanas. Acá todo es a una gran velocidad. Lo que estamos viviendo es una cosa que tapa la otra. El Papa tapó la derrota de Trump, la derrota de Bolsonaro.

Es decir, me parece que tuvo un efecto positivo también para el Gobierno, porque de alguna manera sacó cosas de la agenda y puso otras. Entonces, finalmente, pudo haber sido neutro.

Bueno, hasta ahora se podría decir que para hacer política había que ser agresivo y había que tomar posición en un extremo. Sin embargo, los que ganan en Estados Unidos no son la izquierda, es un centrismo que le gana a un extremo. El propio Lula, que conocés muy bien Brasil, tiene una parte de izquierda, pero tiene una parte de centro muy importante, consolidada. Es el único de todo este proceso, el único oficialismo que ganó. Una excepción. Vienen perdiendo todos los oficialismos. Los cientistas políticos, a los que yo quiero mucho, vienen con las encuestas y sacan conclusiones tajantes sobre mesas de arena: "La política viene hacia la derecha", todo eso. Y no sabés lo que se está viendo. Se está viendo una sociedad espasmódica que va cambiando de posición según los requerimientos. Muchas veces por el bolsillo, muchísimas veces por el bolsillo. Y nadie puede decir que la tendencia ahora es una tendencia por dos o tres años. Después la tendencia se revierte y todas las teorías que había se van al tacho. Pero, en ese contexto viene el Papa, otro centrista, porque no vamos a decir que el Papa es de izquierda o por el estilo. Entonces cambia completamente el clima político. Toda estas secuencia...

En esa mesa de arena que no sabemos si puede volver a cambiar de acá a un tiempo...

Todo de acá a un tiempo puede cambiar. Porque todos acá mismo vienen y te dicen: "Bueno, el año que viene...". ¿Cuándo secuestraron a Maduro y se lo llevaron a Estados Unidos? Nos parece que hace dos o tres años, pero fue este año. En los balances de fin de año, la velocidad de los acontecimientos que están sucediendo en el mundo y en la Argentina es tanta que decir hoy lo que va a pasar dentro de ocho meses es un disparate. Son conjeturas muy lejanas. Ni siquiera el 60% de la población detesta a Milei; el 70% no quiere volver al pasado. Es un galimatías que hay que ver cómo se desarrolla.

En esta percepción tuya y en el foco que has colocado a lo largo de toda tu carrera, de comprender que son las personas y los sentimientos, finalmente, más que las ideas, son las emociones las que construyen las decisiones. Eso en cuanto a los actores, a los agentes, con esa idea de Giannini de que, en realidad, los presidentes son apenas cuerpos que usa la historia para seguir su rumbo. ¿Qué pasa con la sociedad? Al describirlos a ellos, ¿qué te pasa a vos tratando de entender a la sociedad?

Yo creo que la sociedad siempre se maneja por emocionalidad y luego le pone coartadas racionales a esa emocionalidad. Eso lo han probado, las neurociencias lo probaron. Me parece que hay una emocionalidad, una emocionalidad del corazón.

Leonardo decía que era el corazón lo que le daba la orden al cerebro de qué pensar entre tantas cosas a las que depositar el interés de la mente.

Claro, está bien. Está muy bien. O sea, nosotros sentimos y luego buscamos una coartada racional para lo que sentimos. Aquí se sintió que un tipo que venía de... que no venía de la clase política, que venía roto, como estaban todos rotos, iba a poder representar y hacer lo que corresponde y pegar un giro copernicano a lo que se venía haciendo. Y la sociedad está emocionalmente con la nuestra.

Nuestra audiencia ya conoce esto que te voy a decir. A mí, obviamente, me interpeló personalmente, existencialmente, a ver si esto que uno hace sirve para algo, al ver el resultado que tuvo tanto en la primera votación como en la segunda votación. Con cierto grado de humildad, digo: bueno, es probable que una mayoría significativa de la sociedad vio algo que nosotros no vemos, que los periodistas, la mayoría de los periodistas y los analistas no vimos. Que una persona así como Milei era necesaria y que ellos, así como Pascal decía que el corazón tiene razones que la razón no comprende, vieron con mayor agudeza que era lo necesario para el momento. Y que una persona con esa rotura, con esas tranquilidades, podía ser adecuada para la época. Aun así, lo miro con humildad y digo: bueno, ellos tenían razón y no nosotros, independientemente de que luego, a lo largo del tiempo, la opinión de la mayoría de la gente que lo eligió se revierta. ¿Creés que había una sabiduría en la población que lo votó? ¿Creés que hay algo?

Bueno, si vemos los resultados, la mitad de la gente que lo votó, o una parte, no sé si es la mitad, está arrepentida. Qué sé yo. Las sociedades se equivocan. Es bastante complejo.

Pero en el error, ¿creés que hay teleología, que las cosas son por algo?

Yo creo que son por algo. Yo creo que había un gran fracaso del Estado. Es decir, el estatista que venía... Yo siempre le recrimino al kirchnerismo: si vos querés ser estatista, se puede ser estatista, pero no me arruines el Estado, no me lo llenes de... Entonces, yo creo que lo contrario de una estupidez puede ser otra estupidez. Pasamos del Estado total al "el Estado no sirve para nada, hay que destruirlo y hay que poner el mercado". Yo creo que ese giro tenía que ver con la época, con el emprendedurismo, con un montón de cosas que estaban ahí flotando.

¿Sos creyente?

Mirá, fui salesiano, pasé a ser agnóstico y estos días que estuvo el Papa sentí algo. Alguien dijo: "La fe adormecida". Quizás los que hemos sido criados en la fe católica nunca dejamos del todo que la fe se nos enfríe. Se puede adormecer, pero no morir. Es esa fe. Sentí algo. Creo que hubo un sentido muy emocional en la sociedad frente a alguien que venía con sentido común, más o menos, a hablar de temas muy alejados de la agenda política por el momento. Eso fue porque no solo se dedicó a lo político, sino que...



Te llama la atención que, de los distintos grados de liderazgo —el carismático, el institucional, Max Weber—, sea Juan Pablo II, sea Francisco, sea León XIV. Hay una admiración. Obviamente, León XIV es mucho más que Robert Prevost, Francisco es mucho más que Bergoglio y Juan Pablo II, más que Wojtyła. Hay algo allí que hace que no importa quién sea. Como decía Lacan, te ponés el traje blanco y el Papa es algo.

Sí, sí, el heredero de Pedro, ni más ni menos.

Porque esos liderazgos no los logran ni los partidos políticos ni las ideas. El liderazgo institucional ha desaparecido. Ahora, en la Iglesia se mantiene. Viene este hombre, que hace un año no lo conocía nadie, y produce este efecto.

Por eso creo que la palabra "adormecida" es interesante. O sea, está probado que cada vez hay más gente que durante muchos años fue dejando la Iglesia como institución y la práctica diaria, pero que no ha renunciado a una fe heterodoxa, una fe propia, un cuentapropismo de la fe. Y que ante estos fenómenos algo nuestro... Digo, la religión es una cultura. Algo nuestro había ahí.

Entonces, dejame seguirte con la religión como cultura y como principio básico de la política. Ya hablamos hace un ratito con Abde de cuánto en la Odisea estaban los Diez Mandamientos, cuánto siempre se dice que el cristianismo es platonismo, cuánto había en los mitos de la Odisea o en la construcción de lo que luego sería también el cristianismo. En el Talmud se sostiene que el dolor es una señal de que te corriste del camino para volver al camino. No para lastimarte ni para matarte, sino para hacerte volver al camino. Entonces, sigo con la idea de esta sociedad que vos me decís: bueno, en función de los resultados, mucha gente que votó por Milei está arrepentida. Y cuando se hace esa crítica clásica a la idea de Hegel sobre el espíritu de la historia, se dice: "Mirá cómo avanza la historia". Si tuvo el nazismo, ¿cómo se puede considerar que la ciencia siempre es positiva si ha tenido inventos autodestructivos de la sociedad, como las bombas atómicas? Ahora, el planteo más metafísico es: no, bueno, los errores son para seguir creciendo. Es decir, la línea de crecimiento no es de 45 grados. Tiene su serrucho, pero cuando uno la proyecta, puede creer que probablemente Milei vino a cumplir un papel, inclusive en el error de irse al otro extremo, para que la sociedad, en el péndulo, encuentre el medio.

Bueno, esa sería una buena manera de verlo: cómo salir de una hegemonía del Estado total y ruinoso, como construyeron, hacia otro lado. Bueno, con algo diametralmente opuesto. Y claro, el péndulo.

El problema nuestro es que el péndulo se convierte en una bola de derribo, esas bolas que van rompiendo los edificios. Este es el gran peligro de las democracias liberales polarizadas al extremo. Que venga el señor Sturzenegger, haga 50 reformas, pierda las elecciones el año que viene y venga otro señor Sturzenegger de otro lado y revierta todas las reformas. No hay país posible así. Entonces, lo que está en juego para mí siempre es la democracia. Por eso el peronismo tampoco puede hacerse el de fingir demencia cuando dice: "Qué barbaridad el trato...". Sí, ahí le señalé a Milei la necesidad de diálogo, de no quemar los puentes, de mantener... Bueno, el kirchnerismo hizo mucho por la grieta, creó la grieta. Sobraba mucha gente que éramos considerados antipatria.

Milei es hijo del kirchnerismo.

Es espejo muchas veces. De hecho, viste, sus intelectuales leen a Laclau con admiración o a Gramsci con admiración.

¿Ves algo de la idea del antídoto, de decir que la vacuna es el mismo veneno y que finalmente Milei es la vacuna contra el kirchnerismo, y que termina quedando...? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que el problema de la Argentina es una dialéctica sin síntesis. Se va de un lado. Bueno, que la negativa de la negativa termina siendo menos por menos es más y que terminemos con otro efecto.

Eso sería genial, de un polo vamos hacia el otro, y al final haya una síntesis por el medio que nos va a sacar.

Ojalá que sí, porque esa es la única manera en que la democracia persiste. A mí lo que más me preocupa, quizás porque yo nací con la democracia, con la juventud, y no quisiera irme de este mundo viendo... Hay mucha gente queriendo destruir, queriendo o no queriendo, pero destruyendo la democracia. Primero, haciéndole cargo a la democracia de los resultados. Eso es como hacerle cargo al reglamento del fútbol de la AFA de los malos resultados en un campeonato de fútbol. Es un disparate. Y hay mucha gente bienintencionada que forma parte funcional de este asunto. Entonces, esta polarización destruye la democracia. Por lo tanto, luchar por la democracia...

Y por lo tanto al periodismo, porque no hay periodismo sin democracia.

Es muy importante defender la democracia, aunque me parece un discruso un poco antiguo.

Qué sería de Pérez-Reverte, el Mick Jagger, bueno, el otro de los planos de la literatura en lengua española. Vale también para John Lennon, que directamente fue asesinado, casualmente por ser un rockstar. Vivimos una época donde la lectura parecía estar en decadencia. Las pruebas PISA muestran enormes problemas de concentración de los alumnos, por más de un minuto y medio. La sociedad de TikTok, la del dedo, el scroll absoluto. ¿Qué es escribir en la tercera década del siglo XXI?

Mirá, yo cuando estaba en la pandemia hablaba mucho con mis editores. Mis editores hablaban de los editores en un Zoom enorme, con lo que decían ahí en medio de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados en el mundo. Decían: "No va a haber más librerías, no va a haber más libros físicos. Vos vas a entrar en una librería, vas a elegir algo, te lo van a hacer on demand y nada más". Bueno, una serie de asuntos. ¿Qué pasó en la realidad? Que hubo un boom de la lectura del libro infantil y juvenil. ¿Por qué? Porque los chicos aguantaban ocho horas la pantalla para estudiar y luego para jugar, y no aguantaban más. Entonces, los padres les daban libros en papel. Ni siquiera se los daban en... Entonces empezaron a leer y hoy es el boom. Si le digo a alguien que se quiere dedicar a la literatura, dedíquense al juvenil, porque ahí hay muchos ejemplares y muchos lectores: chicos y padres comprándoles libros a los chicos. Y eso es un boom que se llama así en Europa. Además, se ha dado toda la vuelta a la pedagogía mundial y llegó a la conclusión de que los que leen libros en papel mejoran su rendimiento cognitivo, su performance universitaria, etcétera. Claro. Lo que vos decís es interesante. ¿Qué es escribir hoy? La vanguardia antes era crear lenguajes que no se veían. Eso llegó a un callejón sin salida. La vanguardia quedó en un callejón sin salida. Hoy yo creo que la vanguardia es tratar de escribir literatura en los medios, en las redes. Creo que hay algo nuevo, un modo de leer nuevo. De hecho, voy a decir algo tremendo, no me gusta nada decirlo: el gran formato narrativo de nuestros tiempos no es la novela. La novela fue la reina del formato narrativo del siglo XIX y del siglo XX. Hoy el formato narrativo son las series. Entonces, eso debe enseñarnos varias cosas. Por ejemplo, yo en esta novela intenté escribir al modo de una serie, con formato de serie.

Mezclaste todo: la guerra de las Malvinas, sobornos en el conurbano, una dama peligrosa.

Claro, son casos que van avanzando, autoconclusivos, pero que siguen a la manera de una serie. O sea, no es que hice una novela porque, en general, se hace una novela, te la compra Netflix o HBO y te la fragmenta en seis. Eso es una cosa. Otra cosa es robar el formato de las series y colocarlo ahí. Y después hay otro asunto, que es una cosa de la que hablaba Borges: yo le llamo el principio de condensación. Borges era capaz de escribir una biografía de un hombre, Tadeo Cruz, por ejemplo, en tres páginas. El principio de condensación es que estaba todo escrito. No había diletancia, no había diálogos abiertos, no había monólogos disparatados o interminables, no había descripciones, sino que había concentración en lo que se decía. Entonces, me parece que eso vale para los medios. También digo los medios de la web, los diarios, los sitios de noticias, para cualquiera que escriba, incluso para la literatura. Yo este libro lo hice mucho más condensado. Tiene 200 páginas y antes, hace diez años, hubiera tenido 500, porque quise condensar. Creo que hoy escribir es escribir: nos disputamos el tiempo libre de la gente.

Como decía el dueño de Netflix, el CEO de Netflix: "Peleo por el sueño, que la gente duerma menos para que tenga más horas para ver series".

Bueno, acá se podría decir lo mismo para escribir. El periodismo... Yo siempre que escribo mi columna trato de condensarla muchísimo, siempre con una idea de huérfano. No me dejes línea a línea, no me dejes, por favor, no me dejes. Mirá que puede venir algo interesante a continuación. Es un huérfano congénito, en ese sentido. Inmigrante, inmigrante, inmigrante.

Jorge, un gran gusto que el treintañero de hace tres décadas de la redacción de Noticias, después del diario Perfil, después director de Noticias, hoy sea este hombre consagrado. Un gran gusto recibirlo.

Muchas gracias a vos por tu inteligencia y tu amistad de siempre.

Muchísimas gracias.





LMM