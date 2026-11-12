Jorge García Cuerva rememora estos cuatro días en los que casi no pudo dormir

En una nueva emisión de Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, analizó las repercusiones y vivencias de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina. A lo largo de la entrevista, el máximo referente de la iglesia católica en Argentina, destacó la continuidad espiritual con el legado de Francisco, valoró la masiva participación de los jóvenes en la vigilia y señaló el desafío que implica traducir los mensajes papales en acciones concretas.

Jorge García Cuerva es un destacado prelado católico que actualmente se desempeña como arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina desde el año 2023. Además de su formación sacerdotal, es abogado graduado por la Universidad de Buenos Aires y posee una licenciatura en Teología con especialización en Historia de la Iglesia y Derecho Canónico. Anteriormente fue obispo de Río Gallegos y obispo auxiliar de Lomas de Zamora.

Jorge, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día posterior a los cuatro días más intensos de los últimos 40 años de la Iglesia católica en la Argentina. En gran parte fuiste coprotagonista de esos cuatro días. Me imagino lo que debe haber pensado tu almohada todas estas noches. Todo lo que puedas compartir de los pensamientos que te atravesaron estos días va a ser muy bienvenido para tratar de comprender lo propio de cada uno de los católicos. Te escuchamos con atención.

¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Bueno, han sido días muy intensos, muy emocionantes, y hay mucho por decantar. No dormí cómodo, no dormí bien estos días, pero por los nervios, por las emociones, el trajín de un lado para el otro tratando de cumplir todos los horarios que nos pedía la avanzada vaticana y el grupo que acompañaba al Santo Padre. Así que fueron días intensísimos que habrá que aprender a decantar con el paso de los días.

¿Cuántas veces pensaste en Francisco en estos cuatro días?

Pensé mucho en Francisco. Básicamente, por supuesto, el día en el que hicimos el homenaje ahí en la Catedral de Buenos Aires, y después cuando lo citaba León. Me parecía tan lindo que el papa León citara a Francisco dando a entender una continuidad y asumiendo que había sido el país de origen y, en este caso, también la ciudad de origen y la arquidiócesis en la que Bergoglio había sido arzobispo. Así que en muchos momentos se tuvo presente.

Max Weber planteaba que había distintos tipos de liderazgo: el carismático individual de una persona, el liderazgo institucional que daba la organización a la que pertenecía. Eso hasta hace unos años era todavía posible en política. Uno podría decir que la Iglesia es aquella que puede lograr que, se llame Juan Pablo II, Francisco o León XIV, la inmediata devoción que producen en sus fieles trasciende a la persona. Es decir, que León XIV es más que Robert Prevost, que Francisco es más que Jorge Bergoglio o que Juan Pablo II era más que Karol Wojtyła. Ahora, más allá de esa investidura que sólo logra la Iglesia católica con el Vaticano en el mundo en esta tercera década del siglo XXI, me arriesgo a pensar y preguntarte si te parece plausible que, en el caso de León XIV, esa multitudinaria demostración de afecto era porque estaba Francisco allí presente, que independientemente de él, en todo se lo veía a Francisco. De hecho, muchos periodistas cuando transmitían confundían el nombre de León por el de Francisco. Cuando yo me refería a cuánto pensaste en Francisco, estaba omnipresente Francisco, y creo que la visita de León XIV lo hace aún más presente.

A ver, yo creo que el que estuvo presente fue el papa León XIV y la gente se encontró con León XIV. Yo así lo noté en el papamóvil las dos veces que estuve con él en el auto: la gente quería encontrarse con el papa León XIV y, por supuesto, con el sucesor de Pedro, que en este caso es el que era el cardenal Prevost. Insisto, para mí Francisco estuvo presente en nuestro corazón, en nuestro afecto, en nuestra memoria, pero la gente no salió a encontrarse con Francisco, sino con el Papa. Y el Papa es León XIV. Entonces, ¿creo que estuvo presente? Sí, claramente, en las reflexiones había frases que usaba León XIV que uno sabe que son de Francisco, muy propias. Cuando fuimos a la cárcel, recordarle ahí —que lo hice en mi texto al papa León— que Bergoglio iba todos los Jueves Santos a lavar los pies de los presos. Le mostré la oficina antes de salir al balcón. Entonces, claramente Francisco estaba presente, pero yo creo que la gente se encontró con León XIV, se encontró con el sucesor de Pedro.

Cuando él se va y dice: "Tienen dos papas argentinos, uno nacido en la Argentina y otro por adopción", ¿creés que él sintió esa misma, no sé, transferencia —como se llama en psicología— de los argentinos en él?

Yo creo que él lo que sintió fue el cariño de la gente. Estaba con eso impresionado, estaba realmente feliz de ver cuánto la gente lo abrazaba y lo quería. Eso sí fue hermoso, él lo notó, se sintió como en casa. Mirá, cuando yo hice la bienvenida como gran canciller de la UCA en el encuentro del mundo del trabajo, no sé si recordarás, Jorge, yo dije que le dábamos la bienvenida y deseaba que se sienta como en casa. Esa frase después, "me siento como en casa", la repitió dos o tres veces en sus mensajes públicos y creo que expresaba lo que vivió: que se sintió como en casa, así como en este momento se debe estar sintiendo, pero mucho más que en casa, en su querido Perú.

Eso es absolutamente lógico, más de la mitad de su vida pasó allí. Acá pasó cuatro días, pero parece que fue la eternidad. Yo entiendo y pido disculpas con la liviandad que da el periodismo para hacer interpretaciones, pero yo siento que hay una transferencia, una metonimia con Francisco, que explica que en poco más de un año de papado produzca este efecto que produjo en la Argentina. Y creo —y ahí voy y ya entro en un tema que trasciende al viaje, en el que muchos analistas coinciden—: ¡qué alta le deja la vara a la Iglesia argentina ahora! ¿Cómo se digiere y elabora, de alguna manera, el post León XIV para la Iglesia argentina?

En eso coincido, Jorge. Mirá, yo cuando el otro día iba en el papamóvil y veía los rostros de los jóvenes en la vigilia de jóvenes con él —que fuimos muy lentamente, que fue el famoso papamóvil de los bebés, porque saludaba a todos los bebés—, yo veía una cantidad de jóvenes que salieron a la calle a expresar su fe, jóvenes que salieron a escuchar el mensaje del Papa, jóvenes con una gran sed de trascendencia. Y entonces, indudablemente, ahora tenemos el desafío de cómo acompañarlos. Jóvenes que después en el altar, perdón, en el escenario, expresaron su arte: todos los artistas eran jóvenes y nos mostraron maravillas con su capacidad de cantar, de bailar, de hacer poesía, sus textos hermosos. Entonces digo: ¿cómo acompañar las fragilidades y esos talentos de miles y miles de jóvenes que estuvieron allí? Evidentemente, la tarea para el hogar, como decimos, es muy grande.

Todos los discursos de León tenían una sintaxis perfecta, una redacción no solamente prolija, sino aguda, eficaz, emocional. Grandes textos. ¿Cuánto de eso deja una pregnancia luego en los hechos? ¿Cuánto imaginás que todas esas palabras de León van a contribuir a hacerse carne —como dijiste— en los argentinos?

Claro. Bueno, yo lo que estoy sugiriendo muy fuertemente ahora es que tenemos que realmente releer los textos uno por uno, empezar de nuevo a hacer como una revisión en la memoria del corazón, pero también en la razón, como para poder ir tomando las ideas principales de lo que ha significado su visita. Y casi diría que la tarea tiene que ampliarse: lo tenemos que hacer también en conjunto con sus mensajes y textos de Uruguay y con los que vaya a pronunciar en Perú, porque la visita a América Latina es una. Y si bien habrá habido algunos acentos en cada uno de los países, creo que merecemos una reflexión articulada de conjunto. Es una tarea difícil y ardua. Te doy un ejemplo: el otro día me preguntaban cuál va a ser la carta pastoral del año próximo. Yo todos los años escribo una carta pastoral donde planteo las ideas fuerza para la arquidiócesis de Buenos Aires para el año, y yo decía que seguramente tengamos que sacarle mucho jugo a los textos del papa León después de su visita. Y evidentemente así va a ser. Entonces, creo que hay que presentar algunas ideas muy fuertes que planteó y las tenemos que trabajar todos como sociedad argentina y, por supuesto, como Iglesia.

Dejame primero que diga, Jorge, que mucho de lo que dijo el papa León en todos sus dichos lo venís anticipando de manera sostenida a lo largo de todo tu arzobispado. Felicitarte, agradecerte y mandarte a dormir un poco para que te repongas y volver a la carga.

A veces mi manera de descansar justamente es trabajando un poco o saliendo a caminar, poniéndole como intensidad al día. Pero yo también quiero aprovechar —te agradezco tus palabras— para agradecer a todos los equipos de trabajo, por supuesto a los de la Conferencia Episcopal y de la ciudad, y particularmente a la Iglesia de Buenos Aires. Yo me siento orgulloso de toda la gente de Buenos Aires: sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, jóvenes, seminaristas que se laburaron la vida para preparar cada uno de los eventos. Y por supuesto, agradecer también al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al Gobierno nacional. Creo que hubo una gran articulación de trabajo, que es la que permitió esto. Somos capaces de grandes cosas cuando nos unimos.

Sabias palabras otra vez. Felicitaciones, Jorge. Te mando un abrazo fraterno. Gracias por este tiempo y nos vemos.

Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Hasta luego.

LP