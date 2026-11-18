La discusión por la suspensión o eliminación de las PASO y el tratamiento del Presupuesto 2027 atraviesa las negociaciones parlamentarias del Gobierno de Javier Milei. En ese escenario, la diputada nacional por Córdoba Laura Rodríguez Machado, integrante de La Libertad Avanza, se refirió al vínculo entre ambos debates y negó que exista un acuerdo con los gobernadores que condicione los votos para modificar el régimen electoral a cambios en la distribución de recursos presupuestarios.

En una entrevista en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), la legisladora explicó cuáles son los temas previstos en la Cámara de Diputados, anticipó los tiempos legislativos para avanzar con la reforma electoral y detalló cómo el oficialismo analiza los apoyos en ambas cámaras. Además, señaló que el llamado a sesiones extraordinarias podría ser necesario para completar el tratamiento de la iniciativa si obtiene media sanción en el Senado.

Laura Rodríguez Machado es abogada y dirigente política que actualmente se desempeña como diputada nacional por la provincia de Córdoba, integrando el bloque de La Libertad Avanza para el período 2025-2029.

Laura, muy buenos días. Jorge Fontevecchia la saluda. Un gusto hablar con usted. Obviamente, el tema es el presupuesto y cuánto del presupuesto, al mismo tiempo, también determina en su negociación que se podría haber votado hoy. Creo que queda para la semana próxima, después de haber salido de comisión. Con la negociación que hay con los gobernadores respecto de suspender las PASO, cuéntenos su visión de lo que está pasando allí en el recinto.

Nosotros estamos en la Cámara de Diputados, donde el tema hoy no es el presupuesto. Tampoco estaba previsto tratar el presupuesto en la sesión de hoy de la Cámara de Diputados. Hay varios temas. Podemos decir que los temas centrales son la aprobación de la ley de soberanía, que se ha llamado básicamente a todas las medidas que el Gobierno ha enviado al Congreso para evitar el uso, o para seguir defendiendo la soberanía en las Malvinas y evitar el uso de nuestros recursos naturales por parte de países extranjeros. Ese es el primer temario, el punto de hoy. Y el otro es la reforma del Banco Central, donde vamos a aceptar la modificación que se hizo en el Senado. Lo que sí ocurre en el día de hoy es la aprobación del dictamen de mayoría del presupuesto nacional 2027, que sería tratado, en principio, si conseguimos los apoyos de los bloques. Recordemos que La Libertad Avanza no tiene mayoría en ninguna de las cámaras, de manera tal que se negocian esos apoyos en el plenario de sesiones.

Laura, vuelvo con el punto. Es cierto que no estaba previsto para hoy el presupuesto, pero con el dictamen se podría haber tratado hoy. ¿Usted cree que se trata la semana próxima el presupuesto? ¿Y cree que, de alguna manera, el presupuesto es, más allá de la madre de todas las leyes, la clave también para resolver los apoyos necesarios para conseguir la proposición de las PASO?

No, no creo que tengan esa relación, no bajo ningún punto de vista, porque no tiene absolutamente ninguna relación. El presupuesto, lo único que podría hacer de modificarse, es tener los recursos suficientes si las PASO no se logran eliminar o suspender, nada más. No hay una negociación con los gobernadores de que si pongo tal cosa o tal otra en el presupuesto pueden llegar a estar sus votos en el Senado. Eso no es así. Yo, con el diputado Benegas Lynch, que es presidente de la Comisión de Presupuesto, y la diputada Castelnovo, hemos consensuado el texto del presupuesto y en ningún momento tuvo ninguna relación con el espacio.

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Laura, ¿y cómo imagina avanzar en el Senado la proposición de las PASO, que sería en Diputados? ¿Lo imagina en extraordinarias? ¿Lo imagina todavía en ordinarias?

No. Si ocurre lo que supuestamente debería pasar, que se apruebe en ordinarias, no alcanzaríamos a aprobarlo en ordinarias en Diputados. ¿Por qué? Porque esta semana es la última semana para poder despachar en comisiones los asuntos ingresados, ya sea del Ejecutivo o de los diputados de las cámaras. De manera tal que, si la semana que viene se aprobase en el Senado la suspensión o eliminación de las PASO, junto con los otros artículos de modificación del Código Electoral, sí o sí el Ejecutivo debería llamar a sesiones extraordinarias para que la Cámara de Diputados continúe su tratamiento.

¿Y cuál es su pálpito, con todo el conocimiento que tiene allí de la Cámara baja? ¿Qué cree que pasaría? ¿Se lograría la cantidad de votos suficientes?

Nosotros normalmente, yo me ocupo, entre otras cosas, del poroteo. Lo que hacemos de manera permanente es analizar en espejo los votos de las provincias en el Senado para poder establecer un parámetro idéntico en Diputados, que nos permitiría saber si logramos tener la misma cantidad de votos en relación con los bloques de diputados. Como todavía no hay ni siquiera despacho en el Senado, es decir, no tengo conocimiento de las firmas que podrían acompañar y todavía faltan los votos en el recinto, no te podría decir claramente. Si hay esa relación, nos permitiría también avanzar rápidamente en Diputados. Pero, ni bien tengamos una media sanción en el Senado de esta modificación de la ley electoral, automáticamente nosotros hacemos espejo con Diputados y podríamos saber rápidamente si tenemos o no ese consenso en espejo con lo que hicieron los gobernadores y sus bloques en el Senado.

Ahora, sabemos, me decía la producción, que usted estaba entrando en este momento a una reunión...

A la sesión, a la sesión.

Exactamente. No la queremos demorar más.

No, por favor, a disposición.

Le mandamos un beso, siempre. Muchísimas gracias.

Gracias.

LMM