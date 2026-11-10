Luis Lacalle Herrera: "León tiene la pureza teológica de Benedicto, pero la popularidad de Francisco"

El expresidente uruguayo Luis Lacalle Herrera analizó las particularidades del papa León XIV y trazó un paralelismo con sus antecesores, Benedicto XVI y Francisco. Desde su doble condición de dirigente político y feligrés de la Iglesia católica, destacó la combinación entre la profundidad teológica del pontífice alemán y la cercanía popular del argentino. También explicó el episodio en el que se arrodilló ante León XIV durante su visita a la Argentina y reflexionó sobre el vínculo entre la fe, la tradición y la vida pública.

En una entrevista con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el exmandatario, que gobernó Uruguay entre 1990 y 1995, recordó además su experiencia durante el papado de Juan Pablo II y abordó una particularidad de su trayectoria política: haber sido presidente y, años después, padre de otro presidente, Luis Lacalle Pou. En ese sentido, contó cómo construyeron un equilibrio para respetar las diferencias generacionales y las distintas circunstancias en las que les tocó gobernar.

Luis Lacalle Herrera es abogado, periodista y destacado dirigente político uruguayo. Se desempeñó como presidente de la República Oriental del Uruguay entre 1990 y 1995. Es miembro histórico del Partido Nacional y padre del también expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou. Tras ejercer la presidencia, se mantuvo como una figura central del herrerismo y presidió el directorio del Partido Nacional en dos períodos: 1999-2004 y 2009-2011.

Luis Lacalle Herrera, un gusto escucharlo. Creo que la última vez que nos vimos fue hace 30 años, en la redacción de la revista Noticias. Así que pasó mucho tiempo, pero a la espera de recuperar el tiempo perdido, es un gran gusto saludarlo.

Sí, yo tengo 85 años ya, así que podemos tener memorias bastante largas. Con mucho gusto me reencuentro y estoy a las órdenes.

Cuéntenos el episodio que aquí, en la Argentina, se hizo célebre: usted arrodillándose e intentando besarle el anillo al papa León XIV. Me dice la producción que no fue tan así, pero queríamos escucharlo en sus palabras: qué sintió en ese momento y qué fue lo que pasó.

De todas maneras, yo quiero recordar que, aparte de ser dirigente político, con cierto éxito, soy integrante de la Iglesia católica y cumplidor de sus normas. Desde siempre se me enseñó que al Santo Padre se le hace una reverencia, una inclinación o algo por el estilo, y se le besa el anillo, que es el símbolo de la continuidad del Santo Padre con San Pedro, a través de miles y miles de años. Lo hice porque en este momento yo no soy jefe de Estado, soy solamente un feligrés. Si fuera, como me pasó con Juan Pablo II, en mi condición de jefe de Estado, le doy la mano, como me pasó en la visita al Vaticano, porque somos jefes de Estado los dos. Después, con Juan Pablo II, cuando estuvimos en la entrevista personal, ahí sí cumplí con esa solemnidad muy antigua de inclinarse y hacerlo: el acercamiento al anillo de San Pedro. Es decir, yo veo estos temas en mi doble condición de dirigente político y de feligrés de la Iglesia católica.

Luis, con esos 85 años y la experiencia de haber visto también la visita de Juan Pablo II y esta ahora, tanto en Uruguay como en la Argentina, que ya está en su tramo final de León XIV. Hagame una especie de impresión general, una comparación de lo que fue aquella y esta, ¿que cambió en la Iglesia y que diferencia hay con este papa de los anteriores?

La Iglesia y nosotros creemos que el Espíritu Santo elige la cabeza de esta organización milenaria y que cada uno de los pontífices tiene una personalidad. No son todos iguales ni se fabrican en serie. Entonces tenemos, por ejemplo, un Juan Pablo II, san Juan Pablo II, con una fuerza tremenda en la parte de doctrina, pero al mismo tiempo un gran acercamiento a la gente. Un hombre que había vivido mucho antes de ingresar al sacerdocio y al papado, un hombre que era deportista, que había sido obrero. Es decir, un hombre que venía, además, con toda la fuerza de lo que es ser católico en Polonia. Es una personalidad. Después, Benedicto XVI, un hombre, un teólogo con T mayúscula. Sus homilías y sus cartas pastorales son de una densidad teológica acerca de Occidente, del ser humano, y muy alemán él en todo ese razonamiento filosófico. Francisco, el pontífice rioplatense, digámoslo, era un hombre también proveniente de una militancia de la Iglesia en tiempos difíciles. Un hombre que desolemnizó el cargo de pontífice y que brilló, se destacó por temas como el respeto al medio ambiente y, sobre todo, por una expresión de él que me gustaba mucho, que decía "la Iglesia en salida". Es decir, una Iglesia que avanzaba sobre los problemas y que bajaba la cancha al barro de la realidad, pero con una constancia en cuanto a la fe. Y, bueno, me parece que el Santo Padre actual tiene otras características personales. Primero, ser nacido en Estados Unidos. Segundo, haber hecho el servicio militar, digamos, en Perú, es decir, haberse integrado a la sociedad de un país latinoamericano. Y conocer muy de cerca lo que es la evangelización en un país como Perú. Ojo que Perú es distinto de los países del Río de la Plata, pero tiene esa característica que lo define. Yo, que lo he escuchado especialmente en estos dos días y medio que estuvo por nuestros pagos, lo noté de una oratoria muy aguda. Es decir, cada vez que hizo uso de la palabra: en la universidad, en la plaza independencia, en Florida, en todas las instancias que lo escuhamos. Adecuando, sus palabras a la realidad que tenía en frente, fijó parametros de doctrina y de teología muy importantes. Es decir, tiene una oratoria con contenido filosófico y pureza teológica, pero muy al alcance de todo el mundo. Por ejemplo, una cosa que me impresionó de las tantas. En Florida dijo: "que ningún hijo se avergüence de ver a su padre arrodillarse y rezar". Esta expresión fue después de un largo párrafo sobre la mujer en la vida religiosa y la formación de las nuevas generaciones. Aludió a algo que es muy español: "Ah, la religión es para las mujeres, yo soy varón". Me pareció muy lindo que recordara que arrodillarse rezando es ser más alto todavía. Es decir, lo noté como un hombre que tiene la pureza teológica de Benedicto, el sentido de popularidad o acercamiento de Francisco, pero tiene su propia personalidad. Y no podemos juzgar a este en virtud de lo que decía el otro, salvo en la continuidad de los puntos filosóficos en que se basa la Iglesia.

El papa León XIV saluda desde el arzobispado de Córdoba frente a una marea de gente



Linda síntesis: tiene la pureza teológica de Benedicto y la cercanía y la calidez de Francisco. Usted hablaba de la metáfora de que el padre con el hijo, arrodillándose el hijo con el padre. Usted tiene la singular característica, muy poca gente la tiene, de ser presidente y padre de un presidente. ¿Cómo es eso de tener un hijo presidente, habiendo sido presidente?

Bueno, hay dos clases de hijo presidente como título: los hijos de presidentes, pero con los padres ya muertos. Vamos a decir, por ejemplo, la familia políticamente más ilustre de nuestro país: los Batlle. El primer presidente fue Lorenzo Batlle; el segundo, Batlle Ordóñez, ya estaba muerto. Jorge Batlle, hijo de Luis Batlle, también llegó a la presidencia cuando su padre ya había fallecido. Cuando llegó la circunstancia de estar los dos activos en distintos planos, es cuando la cuestión se pone un poco más delicada, en tanto y en cuanto uno tiene que dar prioridad al que está en ejercicio del cargo, más allá de lo que uno pueda pensar, sobre todo cuando una presidencia y otra están separadas por treinta años. Si yo le digo a usted que cuando era presidente no había teléfonos móviles ni redes de Internet, la gente dirá: "Este es un dinosaurio". Bueno, la presidencia de Lacalle Pou se llevó a cabo en una circunstancia sociopolítica muy distinta de la mía. Entonces, fue un equilibrio que pactamos y acordamos con Luis, mi hijo, para que yo no apareciera como que soy el que sabe más porque soy más viejo.

Cuando vio la candidatura de Flávio Bolsonaro y luego la actitud posterior de irse mientras su padre está detenido en Brasil, ¿le generó alguna resonancia de orden no solamente político y biológico, sino también por lo que significa ser padre, presidente y tener un hijo candidato a presidente? En el caso suyo, con el éxito de que lo fue, además.

Mire, yo tengo una firme convicción, avalada por historias muy trágicas, de que el país, Uruguay, el país pequeño entre dos grandes, tiene que ser muy delicado en no meterse en los problemas internos de Brasil ni de Argentina.

Entiendo.

Entonces, usted quiere que se lo defina un poco bruscamente: ni Bolsonaro, ni Lula, ni Milei, ni Axel. Es decir, nosotros somos una experiencia exitosa distinta. No nos creemos que somos mejores que nadie, pero tenemos una formulación política interna que hace que seamos un poco distintos, repito, no mejores, pero distintos de la vida política de nuestros vecinos.

Luis, lo de Uruguay es muy meritorio, con mucho respeto. Bueno, un gusto haber recuperado el tiempo perdido después de 30 años. Esperemos que no pasen otros 30 años, porque no nos van a encontrar.

En otros 30 nos veremos en el paraíso, espero.

Ahí está. Le mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.

Muchas gracias. Chau.

Gracias a usted.



LMM