Periodista español: "La huelga no logra que Sánchez pueda dar vuelta el golpe del choque de trenes"

En diálogo con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el periodista, politólogo y editor-director de El Mundo Financiero, José Luis Barceló, analizó el escenario político español tras la primera huelga nacional en 14 años.

A pocos días de las elecciones parlamentarias del 29 de noviembre, el director de la publicación histórica económica fundada en 1946 examinó el trasfondo electoral de la medida sindical, los ejes centrales de la campaña —como la inmigración, la vivienda y el empleo— y el impacto que los recientes accidentes ferroviarios de alta velocidad han provocado en el mapa electoral y en las perspectivas del gobierno de Pedro Sánchez.

José Luis Barceló es el editor y director de El Mundo Financiero, publicación especializada en economía fundada por su padre, José Luis Barceló Fernández. También fundaron medios digitales como El Semanal Digital y Radio Ya.

José Luis, Jorge Fontevecchia. Un gusto volver a hablar con usted. Primera huelga nacional en 14 años en un contexto de adelantemiendo de las elecciones, con cuestionamientos diversos, con el Gobierno apoyando una huelga, lo que resulta paradójico. ¿Cómo se puede explicar esto a los no españoles?

Bueno, para todos los, todos los oyentes de este programa, sería una huelga en clave, en clave política y en clave electoral. Podríamos decir que sería cómo apiñar, cómo agrupar votos en torno a los votantes de la izquierda y de la extrema izquierda en torno al Gobierno, que es realmente el que tiene facultado una serie de. Ahí hay dos sindicatos muy destacados que son Comisiones Obreras, de tendencia comunista, y UGT, que es de tendencia socialdemócrata, es decir, de la tendencia del propio Partido Socialista que lidera Pedro Sánchez, que son los que han apoyado de forma mayoritaria la convocatoria de estas elecciones . Otros sindicatos que hay independientes y más alejados de estas posiciones, evidentemente no han estado en la convocatoria, no la han movilizado. Tendría, tendría, desde luego, una justificación en clave electoral que, como sabe, tenemos elecciones en muy breve: el 29 de noviembre en España, elecciones parlamentarias.

¿Y qué consecuencias para esas elecciones podría tener esto que pasó ayer?

Bueno, el seguimiento no ha sido, ha sido muy agradecido para los sindicatos. Ha sido un seguimiento de medio gas, pero suficiente también para llamar la atención sobre algunas cuestiones, de desempleo, de vivienda, que están también en clave electoral, porque son —y esto lo tienen que atender desde Argentina y desde otras partes donde se está escuchando este programa ahora— son parte de los pivotes de la campaña electoral. Todo se ha posicionado en inmigración, la migración ilegal, especialmente la ocupación en los temas de vivienda y, desde luego, también los temas de empleo. Y ahí los sindicatos tienen mucho que decir, pero sí, pero sí es verdad que tampoco ha tenido un seguimiento como lo esperaban los convocantes, especialmente Comisiones Obreras , como decimos, de tendencia comunista, y UGT, que es la que está más solidariamente ligada a los postulados del Gobierno. Ahora mismo estamos en un momento de no tanta incertidumbre, porque después del accidente, de los accidentes de alta velocidad, tienen que entender más allá de que se ha desfigurado mucho el mapa electoral en España, porque hay una aparente y real decadencia de los servicios públicos en España. Y esto está trayendo también una traducción en clave electoral, que está ya también siendo, siendo identificado por las encuestas y los sondeos de opinión a pie de calle. Ahora mismo, todos los apoyos que tiene Pedro Sánchez y el Partido Socialista en la izquierda y en la extrema izquierda, y también esa izquierda independentista que quiere la ruptura de España, pues ahora están en momentos bajos y todo esto traerá, de cara al futuro y de cara al futuro inmediato —quiero decir, el 29 de noviembre, cuando sean esas elecciones parlamentarias, que son las que van a determinar la elección del nuevo gobierno—, vamos a tener una situación completamente nueva en la que probablemente la distancia entre las fuerzas conservadoras y las fuerzas de izquierda o de izquierda socialdemócrata se han distanciado más aún de lo que era hace 6 meses.

¿Y cómo imaginas? Estamos ahí cerquita, muy cerquita. ¿Cómo imaginas el resultado? ¿Hay alguna posibilidad de que Pedro Sánchez logre salir airoso de esto?

Bueno, sinceramente, yo ahora no lo veo. Hace 2 o 3 meses sí lo veía de otra forma, porque siempre ha estado jugando , digamos, con enroques importantes a nivel, con gambitos, para los que juegan ajedrez lo van a entender, que estaban descolocando. Pedro Sánchez ha jugado siempre un poco en clave no habitual en política . Ha estado jugando con elementos y con herramientas que no son las habituales en política, y eso ha dejado descolocado al resto de los partidos de la oposición, especialmente Vox, que es calificado como extrema derecha, y también al Partido Popular, que serían los conservadores, más en lo que es el Partido Popular Europeo; y han estado descolocados realmente con las posiciones de Sánchez, que ha utilizado herramientas que son muy combativas y muy fuera de los ámbitos regulares de lo que es la campaña política. Ahora yo lo veo distinto esto y se ha desfigurado mucho. En, probablemente, el último mes ha sido, ha ido todo muy rápido. Las distancias también, si tomamos como contrapunto los sondeos y opiniones y resultados electorales de hace 3 o 4 años y un poco más allá, dan una distancia cada vez más divergente, más grande entre el Partido Popular y Pedro Sánchez con el Partido Socialista. Ahí hay un distanciamiento que se va a hacer poco recuperable.

O sea, ¿que puede decir que el choque de trenes cambió la historia?

Yo creo que sí, porque había dibujado otra vez algo que muchos tenían en la cabeza. Pensaban que sí, que es verdad que los servicios públicos estaban deteriorados, pero claro, tener en 9 meses otro accidente que ha costado también otro más de medio centenar de muertos y un destrozo total y además un deterioro enorme, lógicamente, aparte de los muertos y los fallecidos, que Dios los tenga en su santa gloria y evidentemente todos tenemos que estar con ellos, son víctimas de un sistema, pues, que ha fenecido y que hay que recuperar. Y esa es la también clave de la campaña electoral: ¿cómo se va a recuperar esto? Esto va a costar dinero y años; de eso los argentinos también saben mucho.

José Luis Barceló, muchísimas gracias. Un saludo de este otro lado del Atlántico.

Muy gentil, estamos encantados. Gracias. Un saludo a sus oyentes.

MEG