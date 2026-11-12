Secretario General de la CGT: los desafíos de los sindicatos de convertir en acciones las palabras del Papa León XIV

La visita del Papa León XIV a la Argentina dejó un mensaje dirigido a distintos sectores de la sociedad, pero también planteó desafíos concretos para el sindicalismo. En particular, el Pontífice llamó a las organizaciones gremiales a ampliar su representación, atender a los trabajadores informales y reflexionar sobre las transformaciones del mundo laboral frente al avance de la inteligencia artificial.

En diálogo con Jorge Fontevecchia, en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el secretario general del Sindicato del Seguro e integrante del triunvirato de conducción de la CGT, Jorge Sola, analizó el alcance de las palabras del Papa, el vínculo entre el sindicalismo y los movimientos sociales y la necesidad de recuperar el diálogo social. Además, planteó los desafíos de acercarse a los jóvenes y convertir los principios de la doctrina social de la Iglesia en acciones concretas.

Jorge Sola es un dirigente sindical que se desempeña como secretario general del Sindicato del Seguro e integra el triunvirato de conducción de la CGT, junto a Octavio Argüello y Cristian Jerónimo. Es abogado, graduado de la Universidad Nacional de Rosario, con un posgrado en Sociología y Ciencias Políticas en FLACSO. También se ha desempeñado como profesor en Ciencias Biológicas.

Destacamos cada vez que tenemos la oportunidad de entrevistar a Jorge Solá los cambios que se producen en el sindicalismo argentino. Una persona con formación universitaria en Ciencias Políticas como Jorge Solá no era habitual en los diálogos que manteníamos con sindicalistas. Así que nos permite doblemente hacer un análisis desde lo sensitivo, pero también desde lo intelectual, de lo que queda de estos cuatro días del Papa, donde no solamente elogió, sino que reclamó un papel del sindicalismo.

Sí, claro. Bueno, primero, tomar consideración sobre sus palabras, que fueron muy heterogéneas en cuanto al público que abarcaron y, sobre todo, a los temas que transitó. Me parece que en cada lugar hay alguien que, desde las representatividades que tiene, puede sacar algo. Habla desde la fe y también desde la razón. Como jefe de Estado, es un jefe político y, por lo tanto, interpela desde la razón y también lo hace desde la fe, que a muchos ha trascendido. A mí me parece que ahí queda un gran trabajo para hacer. Yo creo que, a partir de esto, la Iglesia católica tiene un rol muy importante, un llamado fundamental, que es el del diálogo social, como otrora lo fuera en este país y como siempre lo ha manifestado. Pero el Papa creo que ha visto un país que necesita conciliarse en muchas cosas: el que piensa diferente no es un enemigo. Eso implica un tránsito hacia ese lado. El trabajo empieza hoy, cuando el Papa se fue, cuando las palabras quedaron, cuando las fotos ya sucedieron y ahora empieza el trabajo verdadero de quienes representamos intereses colectivos de una manera clara y, sobre todo, de la política, a la que le ha hablado concretamente. Por supuesto que al sindicalismo también lo ha interpelado, poniéndole un sustento de fortaleza, sin duda, pero también desafiándolo a pensar en ese mundo del trabajo que queda en los márgenes, ese mundo del trabajo atravesado por la inteligencia artificial. Bueno, tarea para hacer que debemos llevar adelante.

¿Fortalece al sindicalismo argentino? O sea, la visita del Papa deja no solamente a la Iglesia, sino también al sindicalismo en una condición diferente.

Sí, claro. Sí, sí, por eso digo, me parece que también ahí fortalece nuestra relación, por ejemplo, con los movimientos sociales, algo que venimos transitando desde hace mucho tiempo. Esas palabras que él citó, de tierra, techo y trabajo, son un seguimiento de aquellas que Saúl Ubaldini llevaba con "paz, pan y trabajo" en aquellas convocatorias. Nosotros hemos entendido también, a partir de las nuevas tareas que hay en la economía popular, sobre todo desde la crisis de 2001 para acá, la posibilidad de que ya no representemos solamente a trabajadores y al concepto de trabajo formal, sino al concepto del trabajo como tal. Y me parece que ahí lo venimos transitando. De hecho, hace muchísimo tiempo que con la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular venimos trabajando en conjunto con cooperativas y mutualidades. Y eso, digamos, es una demanda. Después, la mirada hacia el mundo del trabajo moderno, la trascendencia de la inteligencia artificial. El propio Papa lo había dicho antes, Francisco: necesita tener límites éticos y morales, además de técnicos, para que termine siendo una herramienta y para que, precisamente, como se manifiesta acá, el ser humano tenga una centralidad en la economía y no sirva de engranaje para que la economía funcione mejor. Y en eso, bueno, eso nos interpela. Por supuesto, nos desafía a pensar de qué manera representar cada uno de esos esquemas que están hoy en la sociedad argentina y del mundo.

De hecho, el papa León XIV específicamente les dijo a ustedes que se tenían que ocupar de aquellos trabajadores que no estaban registrados, que no estaban en blanco, que no estaban sindicalizados. O sea, les dio un empujón, casi una tarea para hacer de manera inexcusable.

Ahora, por supuesto, y creo que ahí esa interpelación la teníamos desde hace mucho tiempo. El poder representarlos implica también un ida y vuelta: que aquellos a quienes hay que representar quieran sentirse representados. Muchas veces, lo que yo veo, y que lo hemos hablado con dirigentes sociales y con dirigentes de la Iglesia, es que, además del cuentapropismo laboral, existe también el cuentapropismo emocional, que está atado a eso. Eso significa: "Puedo ser jefe de mí mismo", la famosa frase, y también "no necesito que nadie me ayude". Ni un dirigente gremial, ni un dirigente político, ni un líder religioso. Y ese es un estadio de nuestra sociedad con el que lamentablemente no coincido. Hay que trabajar sobre eso para que ese cuentapropismo emocional se transforme en la necesidad de atribuirle a otros un papel. Yo creo que las redes tienen mucho que ver y que la pandemia ha dejado una sociedad diferente. Una de las principales pandemias que existen después del COVID fue la pandemia de soledad. La tasa de suicidios, que está elevándose a valores muy grandes, sobre todo en los adolescentes, tiene que ver con cada vez sentirse más solo, cada vez querer resolver las cosas desde uno mismo. Ahí han fallado los discursos sociales. Ya no diría políticos, sino sociales, sobre que nadie se salva solo, sobre que la solidaridad es un vínculo que nos ayuda a crear un bien común, pero también a que, si alguien necesita algo, haya al lado una mano que lo esté ayudando. El Papa lo dice en una descripción de los argentinos que, para mí, es maravillosa entre todas las cosas que dice: no solamente que pueden charlar y darle tiempo sin necesidad de cobrarlo, entre mate y mate, sino también extender la mano para esa solidaridad. Y yo creo que ese discurso social está transitando otras ideas, las ideas del hiperindividualismo. Que tiene que ver también con la búsqueda del trabajador que se sustenta por sí mismo y que cambia la palabra, por ejemplo. Digo, cambia su mirada sobre la palabra: ya no dice que tiene un salario, dice que tiene un ingreso. Y hay una diferencia fundamental en eso, porque el salario contiene condiciones de seguridad social, de acceso a la salud, de condiciones de trabajo dignas. No es dinero, no es solo dinero, claro. El ingreso es eso: un ingreso para subsistir. Y muchos... eso tiene que ver con ese discurso social que yo digo que está sustentándose en la sociedad. La política tiene mucho que ver. Los dirigentes que representamos colectivos sociales tenemos mucho que ver. Nosotros sostenemos principios claros. Ahora, esos principios que en el siglo pasado eran muy importantes lo siguen siendo en este siglo, pero hay que hablarlos de otra manera, hacerlos llegar de otra manera. Hablar de justicia social por ahí queda como relacionado al peronismo de mitad del siglo pasado y, en realidad, es algo que está muy en la superficie, pero hay que hacerlo entender desde otro modo. Y eso es algo que nos exige, que nos desafía. Hay que ser creativos, hay que ser imaginativos y hay que trabajar mucho con los jóvenes, pero no tratando de inculcarles lo que nosotros pensamos, sino que haya un ida y vuelta de escucha activa. Y la escucha activa en este país, sobre todo en la política —hago la autocrítica que me debe—, no ha sido una de las mejores herramientas que hemos tenido, por lo menos en lo que va de este siglo.

Jorge, me imagino, no quiero estar en los zapatos de ustedes, pero me imagino el desafío que se les plantea después de estos cuatro días del Papa, de todo un discurso que podríamos decir refuerza continuamente el planteo no solamente de la doctrina social de la Iglesia, sino hasta podríamos decir de los orígenes que toma de la doctrina social de la Iglesia el peronismo y el sindicalismo como uno de los tres pilares del movimiento peronista. Así que lo que le propongo es, una vez que hayan digerido esto, me gustaría volverlo a entrevistar de acá a un mes y que me diga concretamente cómo bajan a tierra, cómo convertir estas palabras en acciones.

Cómo no, con gusto lo vamos a hacer. Tenemos que releer todo, aunque hemos escuchado muchas cosas de viva voz del Papa y, por supuesto, eso tiene que transformarse en acciones. Una de las acciones: este fin de semana hacemos una bienal para pensar el nuevo mundo del trabajo, con una mirada donde va a haber autores como María O'Donell, Reinaldo Sietecase y Pedro Saborido, hablando de inteligencia artificial y de la economía del trabajo. Esa es una manera de empatizar con esta sociedad que está reclamando soluciones y que, a veces, no dependen de la iluminación de un líder, sino de la construcción conjunta. Bueno, creo que por ahí podemos transitar.

Jorge Sola, muchísimas gracias. Un gusto tenerlo acá.

A usted, por el espacio. Muchas gracias.



LMM