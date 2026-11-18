La decisión del PRO de acompañar la suspensión de las PASO abrió un nuevo foco de debate dentro del partido y expuso diferencias entre sus dirigentes sobre el futuro de las internas y la estrategia electoral. Aunque la conducción partidaria respaldó la iniciativa del Gobierno nacional, algunos referentes consideran que eliminar esta herramienta limita la posibilidad de que la sociedad elija entre distintos candidatos y proyectos políticos.

En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el senador bonaerense y presidente del bloque del PRO en la Cámara Alta provincial, Pablo Petrecca, expresó sus reparos a la decisión y aseguró que hay otros dirigentes que comparten su postura. “Hay muchos dirigentes que tenemos esta mirada”, sostuvo. Además, planteó la posibilidad de una PASO entre Mauricio Macri y Javier Milei y defendió la necesidad de construir una alianza electoral en la provincia de Buenos Aires.

Pablo Petrecca es contador público y dirigente político que actualmente se desempeña como senador de la provincia de Buenos Aires y preside el bloque del PRO en la Cámara Alta bonaerense. Previamente, fue intendente del partido de Junín durante 10 años consecutivos.

Pablo, muy buenos días. Jorge Fontevecchia lo saluda. Habrá percibido ya, después de casi 24 horas, el comunicado del PRO apoyando la postergación de las PASO, que ha generado desazón en muchos de los votantes del PRO. Uno podría tener el argumento de que un partido y los dirigentes, en determinado momento, tienen que indisponer a sus propios votantes si creen que es lo correcto. Pero, de cualquier forma, me gustaría conocer su propia opinión al respecto.

Hola, Jorge. ¿Cómo estás?

Muy bien. ¿Llegaste a escuchar mi planteo?

Perdón, se escuchó entrecortado.

Entonces, ahora voy de vuelta. Decía que, pasadas 24 horas del anuncio del PRO de que va a apoyar la suspensión de las PASO, se generaron muchos comentarios de desazón en parte de los votantes del PRO. Decía que desde la dirigencia se puede argumentar que muchas veces lo mejor es hacer aquello que se cree correcto, aunque eso indisponga a los propios votantes. Pero me gustaría escuchar tu opinión.

Sí, por supuesto que se respeta la decisión del partido que ha tomado en este sentido y el acompañamiento de la Legislatura en el Congreso. En lo particular, Jorge, tengo que darte mi mirada más personal. Yo creo que las PASO son una herramienta importante para elegir a los candidatos, son una herramienta para que esto no sea a dedo. Claramente, hay que hacer una reforma electoral y política, pero soy de aquellos que consideran que hacerlo a poco tiempo de una elección no es lo mejor: modificar las reglas de juego en función de las conveniencias de cada uno. Tampoco creo que sea una buena herramienta hacerlo por conveniencia. Por supuesto que hay muchas cosas que son muy importantes. La ficha limpia, sin duda, es un avance fundamental y una materia pendiente desde hacía mucho tiempo. Es una bandera clara del PRO, que venimos presentando hace mucho. Por supuesto que también el financiamiento de los espacios políticos es una cuestión que hay que discutir y hay que reducir esos costos por parte del Estado. Pero, repito, no creo que sea una buena herramienta eliminar las PASO a poco tiempo de una elección. Esta, repito, será una postura muy individual. Obviamente, el PRO se ha manifestado como espacio político acompañando esta decisión del Gobierno nacional.

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Pablo, ¿tu posición personal es compartida por una cantidad significativa de los integrantes del PRO? Es decir, ¿esta decisión, de alguna manera, es controversial y genera una especie de división de aguas?

Sí, hay muchos dirigentes que tenemos esta mirada. Yo lo dije contigo en otra entrevista y parecía medio loco: me ilusionaba una PASO entre Macri y Milei. Yo creo que es interesante poder discutir previamente distintas miradas, distintos proyectos de gobierno y de país, y que se puedan dirimir en las PASO. Me parecía interesante y, repito, creo que es interesante que eso pueda dirimirse para que aquellos dirigentes que tengan miradas similares puedan terminar en una PASO y, a partir de allí, sea la sociedad quien elija a los dirigentes. Esta mirada la comparten varios dirigentes del PRO. Pero, repito, yo no estoy en el Congreso Nacional y, obviamente, el espacio ha tomado una decisión más general de acompañar esta decisión, que es más que respetable. Pero no puedo dejar de darte mi mirada más personal. Yo creo que sí, que es una herramienta importante. A lo mejor, sacarle la obligatoriedad y que sea una PASO se puede discutir, también la parte del financiamiento, pero creo que siempre es importante y es más democracia que la sociedad sea quien elija a los dirigentes, a quienes pueden representar mejor sus ideas, y no que esto se termine dirimiendo, como a veces pasa, en un escritorio, a dedo, por dos o tres dirigentes.

Pablo, de alguna manera, esta decisión de apoyar la supresión de las PASO implica tácitamente una señal de acuerdo con La Libertad Avanza, no solamente en el calendario electoral, sino en la forma de conformar una oferta electoral conjunta.

Bueno, esto es algo que se viene discutiendo ya hace mucho tiempo y siempre te hablo un poco más de lo que a mí me corresponde, que es la provincia de Buenos Aires. Creo que sí tenemos que confluir en una alianza electoral, no solamente con La Libertad Avanza y el PRO, sino también sumando otros actores como, por ejemplo, el radicalismo. Lógicamente, acá tenés distintas formas de llegar a ese acuerdo. Lo podés hacer vía PASO, obviamente, o por un acuerdo de consensos. En la provincia de Buenos Aires, aún la herramienta de las PASO sigue estando disponible, pero entiendo que hay mesas, entiendo que hay diálogo. Sería lo más lógico que haya una confluencia. A mi modo de ver y a mi gusto, sería mucho mejor una PASO, pero, si no es una PASO, espero que sea también por medio del diálogo, los consensos y de compartir un programa de gobierno, ideas y, por supuesto, esta garantía de cambio. Como espacio, vamos a estar compartiendo desde siempre.

Pablo Petrecca, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo y seguimos.

Muchas gracias a ustedes.

LMM