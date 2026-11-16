Abren las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 en la UNNE: requisitos, plazos y cómo anotarse

La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) pone en marcha este lunes 16 de noviembre el primer período formal de inscripción para los aspirantes al ciclo lectivo 2027. Esta instancia inicial funcionará de manera unificada para todas las unidades académicas de la institución y permanecerá abierta hasta el lunes 21 de diciembre de 2026 inclusive, con cierre fijado a las 23:55.

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El trámite administrativo se gestiona íntegramente en modalidad virtual mediante el portal oficial inscripciones.unne.edu.ar o ingresando con usuario propio al sistema SIU-Guaraní 3 (en la ruta Trámites – Inscripción a propuestas). Según detallaron desde el rectorado, la herramienta digital busca agilizar la confección del legajo único de cada ingresante.

Facultades habilitadas y documentación digital obligatoria

El primer llamado abarca la totalidad de las propuestas académicas de las facultades de Ciencias Agrarias, Ciencias Veterinarias, Odontología, Medicina, Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Arquitectura y Urbanismo, Humanidades, Ciencias Económicas, Ingeniería y Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (FADyCC).

También comprende al Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología y al Instituto de Administración de Empresas Agropecuarias.

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Para validar la postulación —que reviste carácter de Declaración Jurada—, los aspirantes deberán adjuntar de forma legible los siguientes archivos digitales:

•Documento Nacional de Identidad (DNI): Último ejemplar vigente emitido por el RENAPER (frente y dorso en un solo archivo). Los ciudadanos extranjeros sin DNI deberán presentar pasaporte, mientras que los ciudadanos del Mercosur podrán acreditar su cédula de identidad correspondiente. •Fotografía tipo carnet: Imagen digital de 4×4 cm con fondo blanco en formato PDF (no se admitirán fotografías tipo selfie). •Acreditación de estudios secundarios: Título de Nivel Medio original (digital o digitalizado), constancia de título en trámite o certificado de finalización de estudios con la leyenda "NO ADEUDA MATERIAS". Quienes aún tengan asignaturas pendientes deberán presentar una constancia escolar que detalle las materias adeudadas. •Carnet de vacunación: Copia de frente y dorso con datos filiatorios visibles que acrediten la aplicación de la vacuna Doble Adulto Bacteriana o Triple Bacteriana. •Ciclos de Complementación: En estas carreras se exige además la imagen del título universitario legalizado ante la DNGU o título terciario legalizado por el ministerio provincial respectivo.

Vencimientos clave y segundo turno de inscripción en 2027

Una vez enviada la solicitud, cada unidad académica notificará la validación al correo electrónico declarado por el postulante; ante eventuales archivos dañados o ilegibles, se otorgará un plazo específico para subsanarlos bajo apercibimiento de desestimar la inscripción.

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Asimismo, la normativa de la UNNE fija dos fechas perentorias para quienes ingresen adeudando materias del nivel secundario: el 30 de abril de 2027 como límite para presentar el certificado de no adeudar materias (sin lo cual no podrán cursar) y el 17 de diciembre de 2027 como plazo definitivo para acreditar el título o constancia en trámite, operando de lo contrario la baja automática de la carrera.

Para quienes no logren concretar el registro en esta instancia, la casa de estudios confirmó un segundo período de inscripciones a comienzos de 2027 con cronogramas diferenciados por facultad: