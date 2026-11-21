El 53% de las mujeres manifiesta haber sufrido discriminación o violencia de género, mientras que al presentar situaciones concretas de la vida diaria, el registro asciende al 88% , según el Índice de Concientización sobre la Violencia hacia las Mujeres que mostró que hay una brecha entre la percepción espontánea y el reconocimiento efectivo de las agresiones.

Del citado informe difundido Noticias Argentinas participó 1.619 hombres y mujeres mayores de 18 años entre junio y julio de 2026 mediante cuestionarios online representativos de los principales aglomerados urbanos (CABA, GBA, Córdoba, Mendoza, Salta y Santa Fe) y de todos los niveles socioeconómicos, con un margen de error de +/- 2,45% y un nivel de confianza del 95%.

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Violencia de género

En el mismo se indicó además que 1 de cada 3 mujeres (35%) no identifica inicialmente qué situaciones de maltrato psicológico, control o violencia patrimonial constituyen violencia de género . Entre las vivencias relevadas, 7 de cada 10 mujeres padecieron violencia psicológica o verbal (72% desestimación de opiniones y 71% insultos o maltrato); en el plano económico, al 44% de las madres no le pagaron la cuota alimentaria ; y en el plano físico y sexual, el 51% experimentó agresiones físicas y un 48% sintió temor directo por su vida ante una discusión.

Asimismo, el estudio incorporó por primera vez la violencia digital generativa: 1 de cada 6 personas (17%) ya estuvo expuesta o recibió imágenes íntimas de mujeres o niñas alteradas o creadas mediante Inteligencia Artificial.

Además, el Índice de Concientización sobre la Violencia hacia las Mujeres arrojó un resultado preocupante sobre el estado de la problemática en el país: apenas 3 de cada 10 personas en Argentina (31%) alcanzan niveles “altos” o “muy altos” de conciencia.

La medición exponen además una brecha de género: mientras que el 41,3% de las mujeres se ubica en los estratos superiores de concientización, solo el 20,9% de los varones lo logra, concentrándose mayoritariamente en niveles medios y bajos. Este panorama evidencia que el conocimiento profundo sobre la dinámica y las raíces de la violencia contra las mujeres continúa recayendo de forma desproporcionada sobre las propias víctimas.

El estudio forma parte del mencionado Índice de Concientización sobre la Violencia hacia las Mujeres, un instrumento impulsado por la Fundación Instituto Natura junto a Avon con el propósito de monitorear de manera continua la evolución del pensamiento social del país, y brindar evidencia estadística sólida para orientar políticas públicas, intervenciones comunitarias y estrategias de comunicación.

"Este Índice nos permite mirar con más profundidad una realidad que muchas veces permanece invisibilizada. Los datos muestran que hay situaciones de violencia que forman parte de la experiencia cotidiana de muchísimas mujeres, pero que no siempre son reconocidos como cuentos. Ponerles nombre, comprender cómo se manifiestan y hacer visible su alcance es un paso fundamental para transformarlas" , afirmó Florencia Mezzadra, gerente de la citada Fundación.

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Barreras para pedir ayuda

Los resultados revelan un marcado desfase entre el consenso social sobre la gravedad del problema (el 79% lo considera un tema grave o muy grave) y las herramientas prácticas disponibles para abordarlo: el 41% de la población admite tener poca o nula información para auxiliar a una víctima , persistiendo además un bajo recuerdo de los canales formales de orientación, como la Línea 144 (18% espontáneo), frente a dependencias como las Comisarías de la Mujer (23%).

En el plano actitudinal se registra un preocupante deterioro del soporte informal: frente a situaciones de violencia vividas en primera persona, el pedido de ayuda a amistades cayó al 24% y familiares al 24% . Lejos de canalizarse hacia dependencias públicas, esta contracción derivó en un aumento de 4 puntos en la cantidad de mujeres que no tomaron ninguna medida ante la agresión. Apenas el 18% presentó una denuncia formal y solo el 8% acudió a un servicio público especializado.

Detrás de esta inacción operan fuertes inhibidores culturales y estructurales: el 65% de la sociedad sostiene que las mujeres no denuncian por temor a mayores represalias del agresor, un 54% señala el miedo a ser maltratada o no ser tomada en serio en las dependencias estatales, y el 45% opina que las leyes vigentes son poco o nada efectivas . Además, persisten trabajos sociales: el 27% aún considera que los conflictos de pareja deben resolverse exclusivamente en la intimidad.

Frente a este escenario, las campañas masivas demuestran ser un motor clave: el 53% de la población recuerda haber recibido mensajes de sensibilización en el último año , y un 32% afirmó que estas iniciativas le permitieron reconocer situaciones de violencia que antes pasaban por alto.

Fuente: NA.