El economista Roberto Cachanosky advirtió que “si te crece la deuda, es porque no tienes superávit fiscal” al analizar el escenario económico actual.

" ¿Por qué crece la deuda si tuviste superávit fiscal? Porque no lo tenés. Porque estás barriendo la mugre debajo de la alfombra ", aseguró en declaraciones a TN .

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Superávit fiscal

Además recordó que “el mes de octubre, el Ministerio de Hacienda informa superávit primario y financiero”. “ M uy bien, tienen superávit fiscal pero la deuda crece en 3.007 millones de dólares” , puntualizó.

“ Hice todo el ejercicio desde noviembre de 2023 para acá, y tenés que la deuda, después de sacar todo el tema de los pasivos remunerados, etc, te creció en 55 mil millones de dólares ”, remarcó Cachanosky.

" Porque vos tenés bonos que ajustan por CER, entonces eso te va a aumentar. Es más gasto público futuro. El Banco Central compra dólares emitiendo pesos. Viene el Tesoro, coloca dólares para sacar los pesos del mercado o vende bonos y eso es más gasto público futuro", explicó.

“Si te crece la deuda, es porque no tienes superávit fiscal”, concluyó el economista.



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“Riesgo populista”

También expresó que “ s i existe el riesgo populista es porque vos no hiciste las cosas bien como para que el populismo no vuelva” .

Y luego mencionó que no existiría tal riesgo “ si la gente tuviese plata en el bolsillo, no estuviese endeudada, tuviese trabajo, las pymes pudiesen trabajar , etcétera”.

"Si hiciste bien las cosas, no tiene que existir el riesgo populista. Milei hace poco dijo que ´iba a ganar la reelección y la iba a ganar en primera vuelta´. De manera que no le pueden echar la culpa al kirchnerismo, que se pongan de acuerdo", finalizó Cachanosky.