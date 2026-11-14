Cachanosky sobre la inflación: "Me hacen acordar al IPC descarnado de la época de Joe"

El analista económico Roberto Cachanosky volvió a comparar la gestión económica del gobierno del presidente Javier Milei con la del exministro de Economía de la dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz.

“¿Qué es esta historia de explicar la inflación un mes por los estacionales porque subió la cebolla, otro mes porque subió el combustible por la guerra, otro mes subió la inflación porque empezaron las clases y hay que comprar las cosas de librería, otro mes porque fue navidad y subió el pan dulce y los turrones, el otro porque subió el boleto del colectivo...?”, se preguntó.

El gas y las verduras empujaron el índice de precios de octubre: 2,2%



Análisis de Cachanosky

Además señaló que “desmembran el IPC según les conviene, pero el promedio está rondando el 2% mensual”.

“Me hacen acordar al IPC descarnado de la época de Joe”, aseguró al recordar a Martínez de Hoz.



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Advertencia por “el nivel de pobreza”

También precisó que “la Canasta Básica Alimentaria subió el 3,1% y la Canasta Básica Total el 3,5%”.

“Ojo que la CBT define el nivel de pobreza”, advirtió en otra publicación de la red social “X”.

Al conocerse que la inflación del mes de octubre fue de 2,2%, evaluó que “el IPC se acelera nuevamente” y que “la economía está en recesión con inflación”.